Сделал замечание за российский шансон: на Хмельнитчине парень чуть ли не до смерти избил отца военного

Потерпевший говорит, что сделал замечание перед минутой молчания о погибших на войне украинцах.

В Дунаевцах в Хмельницкой области любители российского шансона чуть не до смерти избили мужчину. 64-летний мужчина сделал замечания молодым людям за громкую российскую музыку, гремевшую с их автомобиля. Тогда они стали избивать потерпевшего.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

У потерпевшего тяжелые травмы после нападения парня

Александр из Хмельнитчины после того, как на него напал 25-летний молодой человек, находится в больнице. У него черепно-мозговая травма, многочисленные травмы лица и перелом руки. Врачи говорят – ему повезло, что выжил. А на восстановление уйдут месяцы.

Пострадавший вместе с сыном и женой в больнице

"У пациента есть ушиб головного мозга, была пневмоцифалия. Травма тяжелая, эти лица, которые нанесли, как-то неадекватны, потому что это могло закончиться летально. Черепно-лицевые переломы, кости, перелом локтевого сустава, сложный перелом", — говорит нейрохирург Черновицкой больницы скорой помощи Игорь Яремчук.

Жена потерпевшего говорит, что нападающий радовался своему поступку.

Видео избиения попало на камеры наблюдения местного кафе. На кадрах видно: парень подходит к мужчине. Бьет, потом бросает на землю и дальше – бьет ногами. Его приятель подходит в это время с кофе, наблюдает за ним и даже не пытается остановить. Прохожие позвали жену потерпевшего, окровавленного мужчину скорая доставила в реанимацию.

Нападение подозреваемого на потерпевшего

"То, что я увидела это сплошное лицо набухшее, рука висит. Тот парень стоит доволен возле полиции, я в шоке была. Это здоровый парень 25 лет", — говорит жена потерпевшего Наталья Алексеева.

Потерпевший говорит, что сделал замечание перед минутой молчания по погибшим на войне

За что молодой человек зверски его избил, Александр рассказал, когда пришел в себя.

"Люди сидели пьянствовали и включили российский шансон. Я сидел со стороны и посмотрел, через полчаса должна была включаться минута молчания за погибшими. Я к ним подошел, такое дело, выключите пожалуйста музыку, закрывайте дверь", — говорит пострадавший Александр Алексеев.

Потерпевший говорит, именно это и разозлило любителя российских песен.

Что известно о нападающем

ТСН выяснила – нападающему 25 лет, зовут Ярослав. Поселился в Дунаевцах недавно, вместе с отцом купили здесь дом. Соседи парня комментариев избегают, вне камеры говорят: боятся, он не впервые устраивает драки. Сам он дверь не открывает, к журналистам тоже выходить не хочет.

Подозреваемый в нападении на мужчину

Сейчас он находится под ночным домашним арестом. А днем может гулять где угодно. В день нападения полицейские его опросили и отпустили. Подозрение объявили через несколько дней.

"Следователи объявили злоумышленнику подозрение по ч.1 ст. 122 - умышленное телесное повреждение средней тяжести. Также подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", — говорит спикер Каменец-Подольского отдела полиции Наталия Винцарская.

Это нападение возмутило жителей Дунаевцев. Александра поддерживают — говорят все сделал правильно, потому что российский шансон в центре до сих пор звучит часто.

Сын пострадавшего сражается на фронте и приехал к отцу

Сын пострадавшего пенсионера воюет в Херсонской области. Когда узнал, что отец оказался в реанимации из-за своей проукраинской позиции, взял отпуск и приехал с фронта.

"Реагирую я очень негативно, особенно к российской музыке, русским словам и тд. Мы с моими товарищами выполняем боевую работу и приезжая сюда слышишь "нам на все наплевать, как хочу так и разговариваю", это не укладывается в голове", — говорит сын пострадавшего Дмитрий Алексеев.

Сын потерпевшего, приехавшего к отцу с фронта

Впереди у Александра сложная операция, долгая и дорогостоящая реабилитация. Он говорит, что не жалеет, что сделал замечание, потому что был прав.

Семья потерпевшего возмущена тем, что нападавшего не взяли под стражу. Говорят — пока будет продолжаться суд, он может обидеть кого-либо в городе. Или убежать и избежать наказания.

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Напомним, в полиции сообщили, что 25-летнему нападающему грозит до 3 лет лишения свободы.

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