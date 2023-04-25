"Сделали кофе на безлактозном вместо бананового": в Киеве мужчина ударил девушку-баристу и "прикрылся" работой в КГГА (видео)

В Киеве мужчина зашел в кафе в жилом комплексе "Комфорт Таун" и ударил девушку-баристу по лицу из-за того, что ему якобы не понравился кофе. Когда инцидент получил огласку в Сети, злоумышленник "прикрылся" работой в КГГА.

Видео нападения с камер наблюдения опубликовали на странице заведения в Instagram.

"Друзья, среди бела дня у нас в баре произошла такая неприятная ситуация. Молодой человек позволил себе ударить девушку, нашу сотрудницу, за то, что ему не понравился кофе. Видео с камер наблюдения добавляем. Возможно, кто-то его знает. Помогите найти и по справедливости разобраться с таким человеком. Владимир, очень хвастался тем, что работает в КГГА", — отметили администраторы заведения.

Сотрудники кофейни объяснили, что ошибочно сделали посетителю кофе на безлактозном молоке вместо бананового.

"Когда он вернулся и сказал об этом — сразу признали нашу ошибку и переделали кофе. На что получили предложение выйти поговорить на улицу, где начались угрозы "кто где работает и кто где будет работать", — объяснили в заведении.

На следующее утро мужчина вернулся и потребовал вернуть деньги за кофе, добавили сотрудники.

"Деньги ему вернули, но в его глазах ситуацию это не решило. Поэтому произошло то, что вы видели на видео", — добавили в кофейне.

Страницу мужчины в соцсети быстро нашли и отметили в сообщении. Сначала он отреагировал на пост, однако позже удалил свой аккаунт. В комментариях к публикации инцидент прокомментировала КГГА.

Представители администрации объяснили, что мужчина, ударивший сотрудницу заведения, не работает в КГГА. Он был стажером частного заведения, которое по договору аренды работает в здании киевской мэрии и оказывает услуги в сфере питания. По данным заведения, Владимир стажировался на позиции баристы в кафе.

"По обращению мэрии арендатор сразу разорвал трудовые отношения с Владимиром. Подобное поведение неприемлемо ни среди сотрудников структурных подразделений КГГА, ни среди подрядчиков или партнеров городской администрации", — отметили в КГГА.

Как сообщили ТСН.ua в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, против нападающего возбудили дело по ст. 125 УК — умышленное легкое телесное повреждение. Мужчине может грозить штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы на срок до 200 часов или исправительные работы сроком до одного года.

"Сначала, как произошел инцидент, пострадавшая не обратилась в полицию. Когда мы обнаружили эту ситуацию, уже промониторили, выехали туда полицейские, опросили и установили этого мужчину. Вечером, когда общались с заявительницей, она написала заявление и, соответственно, его не просто зарегистрировали, а уже внесли в Единый реестр досудебных решений", — отметили ТСН.ua в полиции Киева.

Напомним, в Киеве полицейские задержали агрессивного мужчину, который размахивал топором во дворе. Он кричал и провоцировал местных жителей. На место происшествия вызвали работников психиатрической медицинской помощи.

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