"Сделано из г*вна, но опасно": волонтер рассказал о минировании дорог, где никто не ожидает

Андрей Петухов

Андрей Петухов на псевдо «Боксер» эвакуирует людей из Херсона и ежедневно вывозит из «красных зон» еще живых, раненых, а также погибших, которых не успели спасти. Волонтер работает там, где риск для жизни — ежедневная реальность.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной он рассказал, как российские дроны охотятся на автомобили гражданских и волонтеров, а также как минирование дорог превращает любую поездку в смертельную ловушку.

Андрей Петухов родом из Херсона. Он уже долгое время занимается эвакуацией людей из самых опасных населенных пунктов правобережья Херсона, координируя действия с военными и полицией. По его словам, нет такого места, откуда он не пытался вывезти человека.

«Меня зовут Андрей. Я из Херсона. Занимаюсь эвакуацией из красных зон. Вывожу людей и, к сожалению, уже не живых. Позывной у меня „Боксер“. Так меня все знают. Эвакуацией занимаюсь уже очень долго. Просто вижу людей и мне очень их жаль», — рассказывает волонтер.

По его словам, сейчас ситуация на Херсонщине кардинально изменилась — если раньше самую большую опасность представляли артиллерийские обстрелы, то сейчас главная угроза — дроны.

«Когда только начинал, очень боялся где-нибудь попасть под обстрел, под танк, под миномет. А сейчас война дронов, и очень их много летает. Любой автомобиль — это цель. Они сразу же летят уничтожать, убивать», — говорит Петухов.

Особую опасность, по его словам, представляют дроны типа «Молния», массово применяемые врагом.

«И сейчас еще очень много летает „Молний“. Очень много. Оно сделано прямо из г*вна какого-то. Они их там лепят. И очень тяжело. Эта „Молния“ может разорвать тоже автомобиль. Она несет очень большой заряд на себе», — отмечает волонтер.

Даже бронированный автомобиль не дает полной гарантии безопасности.

«У меня бронированный автомобиль. Выдержит ли он „Молнию“ — не знаю. Еще, ну, может, ну еще не было такого. Ну и это хорошо, что не было», — добавляет он.

Кроме атак с воздуха, серьезной угрозой остается минирование дорог, в том числе там, где его меньше всего ожидают.

«И еще очень много сейчас минирования по дороге идет. Это лепестки и мины вот такие маленькие. Они противотанковые. Ты наезжаешь — и разрываете просто танк. А тут автомобиль едет, его разорвет. Если танк она останавливает, то автомобиль на колесах точно остановит», — заключает Андрей Петухов.

