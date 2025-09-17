"Сделано на от**бись": что не так с укрытиями в Соломенском районе Киева

Сергей Мовенко раскритиковал подчиненных за укрытие нецензурной лексикой

В социальных сетях активно обсуждают высказывания Сергея Мовенко, главы Соломенской РГА в Киеве, который во время совещания по укрытиям не смог общаться с подчиненными без нецензурной лексики.

«Укрытие, которое мы делаем, делать нужно так, чтобы их не переделывать. Те укрытия, в которых вчера был… сказать, что хорошо сделано или плохо… сказать честно, сделано на от***сь», — сказал Мовенко.

После этого он порекомендовал подчиненным подъехать на место и посмотреть, что там реально делается.

Неизвестно, что именно так разозлило нового главу района, поскольку объяснять это ТСН.ua он не захотел.

В общем, Сергею Мовенко «везет» на истории с укрытиями и нецензурными словами. Недавно во время проверки укрытия он обнаружил в помещении спавших там двоих бездомных, которые не хотели покидать «нагретое» место. В этой истории также не обошлось без употребления нецензурных слов.

Дорогие маты и «золотые» двери для укрытия

Проблемы с укрытиями в Соломенском районе были давно, рассказывают в Киевсовете. Особенно много вопросов возникало к тендерным закупкам.

По словам депутата Киевсовета Леонида Емца, были «странные закупки в укрытия», например, гимнастические маты, цена на которые была завышена втрое.

«Помню историю о закупке до укрытия в Соломенском районе самых обычных дверей в туалеты по 600 долларов за штуку. Это действительно было удивительно. У меня дома нет дверей за такую стоимость, как и у подавляющего большинства киевлян, а для туалетов укрытия Соломенского района такие приобрели. Если же говорить о состоянии укрытий в этом районе, то оно разное. Есть нормальные укрытия, как правило, это касается школ, где они более или менее ухожены. А есть такие укрытия-ужасы, по которым возникают серьезные вопросы», — рассказывает ТСН.ua Леонид Емец, депутат Киевсовета.

Почему легче ремонтировать, чем строить

Леонид Емец соглашается, что состояние некоторых укрытий в «хрущевках» и «чешках» ужасное, и они вряд ли спасут людей от прямого попадания ракеты, даже если будут окрашены.

Он также добавил, что сейчас в Киеве строится 2-3 именно полноценных бомбоубежища (не укрытия), которые могут функционировать и после ядерного удара.

«Однако строительство нового укрытия — это очень дорогой и длительный процесс. Поэтому там, где можно ремонтировать и приводить укрытие в нормальное состояние, это делается. В этой ситуации ответственным службам нужно определяться, на какие работы направлять средства, а с ремонтами укрытий не стоит затягивать, потому что затяжка удорожает выполнение работ», — говорит депутат.

Деньги на ремонт есть, но бюджет не резиновый

По словам Леонида Емца, средства на ремонт укрытий Киевсоветом выделены в полном объеме, но, как они тратятся, нужно постоянно контролировать и проверять на уровне РГА.

«Лишних денег у Киева нет: только за этот год из бюджета столицы изъяли около 30 миллиардов гривен, которые направляются на ВСУ и восстановление разрушенных зданий в результате воздушных атак России», — отмечает депутат.

Кстати, Соломенский попадает в перечень районов, наиболее подверженных обстрелам россиян.

Мат — плохо, но он помогает

Комментируя нецензурную лексику Сергея Мовенко, Леонид Емец отметил:

«Я как человек из сферы образования считаю, что мат недопустим в общении чиновника. Но для того, чтобы определять эффективность менеджера, есть несколько критериев — работа, которую он делает и насколько она подобающим образом выполняется, а также этические критерии. Я точно не буду толеровать историю с матерными словами, но хочу сказать, что, пожалуй, качество укрытий на данный момент более приоритетно».