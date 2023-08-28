"Сделать смогла, а родить не можешь": в Хмельницкой области женщина заявила об издевательствах во время родов, ребенок – в реанимации

Татьяна Дубик родила первенца в роддоме Волочинской многопрофильной больницы в Хмельницкой области. Беременность проходила легко, но после родов ребенок оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Сама же роженица с многочисленными травмами прикована к постели. Женщина заявила, что во время родов над ней издевались врачи, оскорбляли и применяли запрещенные акушерские методы.

О сложных родах Татьяна Дубик рассказала на своей странице в Инстаграм. История женщины шокировала пользователей Сети, под публикацией оставили более трех тысяч комментариев.

Беременность протекала без осложнений

По словам Татьяны Дубик, ее первая беременность протекала без каких-либо осложнений или отклонений. В течение всего срока она чувствовала себя хорошо, не было ощущения усталости и токсикоза. Женщина была активной и продолжала ходить на работу.

На учете она состояла в женской консультации Волочинской многопрофильной больницы. Беременность Татьяны Дубик вела заведующая гинекологическим отделением Наталья Ивановна Безух.

Несмотря на легкую беременность, далее последовали сложные роды, которые закончились реанимацией для ребенка и открытым уголовным делом, говорит она.

Татьяна Дубик/Фото: tanya__dubyk

Роженице не провели все необходимые обследования

Женщина рассказывает, что около пяти утра 12 июля вместе с мужем они приехали в роддом, когда у нее начались схватки. По словам роженицы, после осмотра она настаивала на кесаревом сечении, однако врач не обратила внимания на просьбу.

“Последнее УЗИ было сделано за пять недель до родов, на котором установлено, что вес ребенка 3 500. Врач не учтя, что последние пять недель является активной фазой роста плода и он мог активно набрать, при поступлении мне не сделала УЗИ, чтобы узнать хотя бы нет ли обвития. Не говоря уже о размерах ребенка”, – утверждает Татьяна Дубик.

Лишь после родов оказалось, что мальчик был весом 4 700 граммов и ростом 56 сантиметров, а таз роженицы мал для него.

"Сделать смогла, а родить не можешь"

Около 11 утра женщина уже находилась в родильном зале. По ее словам, сначала врач без предупреждения пробила ей плодный пузырь, а затем уколола раствор окситоцина, чтобы ускорить процесс. Когда женщина рожала, в зале присутствовали два практиканта, о которых, говорит, также не спрашивали согласия.

“В один момент начали сбегаться другие гинекологи этого отделения. Врачей было всего пять, также присутствовали медсестры, старшая акушерка и санитарки. Все стояли возле меня, кричали, что я "неправильно тужусь", обзывали меня "дурой", "ленивой эгоисткой", также были фразы "сделать смогла, а родить не можешь" и другие, которые я в силу пережитого стресса не помню ”, – рассказывает Татьяна Дубик.

Татьяна Дубик с мужем/Фото: tanya__dubyk

"Выдавливали ребенка в четыре руки"

Роды продолжались. По словам роженицы, врач начала кричать, что "видно макушку головы ребенка, но она не может выдуть его". После чего два других врача начали давить ей на живот (Прием Кристеллера, официально запрещенный в Украине – ред.), утверждает Татьяна Дубик.

"Когда результата не было, они это начали делать вдвоем одновременно. Одна так и стояла надо мной, а другая с левой стороны. То есть уже выдавливали ребенка в четыре руки. Сказать, что я кричала от боли – это не сказать ничего. Я просила кислорода, поскольку нечем было дышать, а врачи вместо того, чтобы дать кислородную маску, отливали меня водой и били по лицу. Я уже чувствовала, что теряю сознание и говорила это врачам, на что был ответ "ничего тебе не будет", – рассказывает женщина.

Наконец врач, снова без предупреждения, провела эпизиотомию (хирургическое надрезание, – ред.), говорит роженица, но это не повлияло на родовой процесс. По словам Татьяны Дубик, через несколько минут врачу удалось рукой вытащить ребенка.

"Самый страшный момент был, когда малыш не заплакал"

Женщина рассказывает, что, несмотря на всю пережитую боль во время родов, самый страшный момент был впереди.

"Самый страшный и самый болезненный момент был, когда моего малыша вытащили, а он не заплакал. Мир тогда остановился. Ребенка на секунду положили мне на грудь и сразу забрали на стол", – говорит Татьяна Дубик.

Роженица вспоминает, что услышала фразу "адреналин и искусственное дыхание ребенку". Некоторое время врачи пытались вызвать реаниматологов, которых не оказалось в то время на работе. Наконец к новорожденному приехал реанимобиль детской больницы из Хмельницкого. До их прибытия ребенку проводились реанимационные мероприятия.

У женщины обнаружили внутренние гематомы и повреждения

Своего сына, которого назвали Павлом, Татьяна практически не видела. Мальчика забрали в детскую областную больницу, где он находится почти семь недель. По словам роженицы, сама она тоже получила тяжелые травмы.

После сложных родов женщину отправили на УЗИ внутренних органов. Татьяна Дубик говорит, что врачи обнаружили внутренние гематомы брюшной полости и другие повреждения. Из-за них на месяц ей запретили вставать с постели.

“Я дома, без ребенка, искалечена, в тяжелом психологическом состоянии. Муж ежедневно утром уезжает в реанимацию, покупает все лекарства по назначению. Лекарств, которых нет в Хмельницке, едет покупать в Тернополь. И так по кругу уже 43-й день. А я месяц лежу, сыночка своего так и не видела”, – говорит молодая мама.

Она добавляет, что ребенок до сих пор находится в тяжелом состоянии, а врачи не дают никаких прогнозов. Родителям объяснили, что причиной этого могли стать травмы во время родов.

Татьяна Дубик/Фото: tanya__dubyk

Полиция открыла уголовное производство

Врача, которая вела беременность и принимала роды, Татьяна Дубик обвиняет в профессиональной халатности. Женщина наняла адвоката и написала заявление в полицию.

Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур сообщила сайту ТСН.ua, что правоохранители открыли производство по части второй статьи 140 Уголовного кодекса Украины – ненадлежащее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного к ним отношения, что повлекло за собой тяжелые последствия несовершеннолетнему. Пока никто из медицинских работников не отстранен от работы. Продолжается досудебное расследование.

“В настоящее время никто не отстранен. Для того чтобы отстранить от исполнения обязанностей кого-то, нужно объявить сначала подозрение, чтобы лицо приобрело официальный статус подозреваемого. Открыто уголовное производство по факту и ведется досудебное расследование”, – отметила Вера Мазур.

"Вы молодые, еще себе родите"

Роженица утверждает, что после того, как она написала заявление, ей позвонила врач и попросила о встрече.

“Мы согласились, поскольку было немало вопросов, на которые хотелось получить ответы. В этот же день Безух вместе с Я*** приехали ко мне домой и начали разговор с того, что "ну написала ты заявление, что тебе с того? Снимут Безух с должности и лишат квалификации максимум”... Диалог преимущественно вела Я***, которая настаивала на том, чтобы я забрала заявление, мотивируя это тем, что “вы молодые, еще родите, жизнь на этом не останавливается”, – говорит Татьяна Дубик.

Что говорят в больнице

Мы также обратились за комментарием к акушеру-гинекологу Наталии Безух. Для этого позвонили в отделение Волочинской многопрофильной больницы, которое возглавляет врач. Дежурная работница сообщила редактору ТСН.ua, что заведующая находится на рабочем месте и позвала ее к телефону. Однако через несколько минут ответила, что заведующая сейчас не может говорить, потому что в операционной. Позже пообщаться с Безух тоже не удалось. Мы готовы предоставить слово врачу и опубликовать ее позицию.

Методы, запрещенные в современном мире

Татьяна Дубик дала огласку ситуации на своей странице в Инстаграм. Кто-то сочувствует, поддерживает роженицу и помогает распространить информацию, а другие оправдывают действия врачей и делятся собственным опытом.

На историю женщины обратила внимание известная врач-гинеколог Ольга Белоконь, которая ведет свой блог в Сети. Она подчеркнула, что говорить о том, что у женщины не так пошли роды, потому что "она к ним не готовилась", а "сразу хотела кесарево сечение", нельзя.

“Потому что это не так, и это пример газлайтинга – форма психологической манипуляции, цель которой – заставить жертву сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности, ставя под сомнение собственную память и здравомыслие. К этой истории это все не имеет никакого отношения. И даже готовящиеся женщины, которые могли прочитать все тома акушерства, не защищены от того, что у них могут возникнуть осложнения в родах. Клинически узкий таз, например, как у женщины. Или физическое истощение и физически не могут эффективно тужиться”, – объяснила врач в своем блоге.

По словам Белоконь, когда за физическое истощение или клинически узкий таз роженицу начинают обвинять, это выглядит так же, как когда родственники человека преклонного возраста начинают обвинять его в том, что у него деменция или болезнь Альцгеймера.

"И в этой конкретной ситуации даже эффективные потуги ни к чему бы не привели, потому что проблема была не в подготовке женщины к родам и не в том, как она тужилась", — отметила гинеколог.

Она добавила, что выдавливание ребенка запрещено в родах и такие действия не могут быть ничем оправданы. Таких вспомогательных способов просто не существует в современном акушерстве.

Напомним, в киевском роддоме умерла 36-летняя роженица после родов. Татьяну Стрелец доставили в медучреждение из-за повышения температуры. Женщина родила мертвого ребенка, а к утру умерла сама. Родные считают, что трагедия произошла из-за халатности врачей.

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