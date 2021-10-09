"Сделай свинью известной": под Киевом жителей, что вывозят мусор в лесополосы, показывают в Сети и штрафуют

"Сделай свинью известной": под Киевом жителей, что вывозят мусор в лесополосы, показывают в Сети и штрафуют

Даже навоз из коровника кто-то везет в лесополосу.

В одной из территориальных общин на Белоцерковщине взялись разыскивать тех, кто выбрасывает мусор в лесополосу и наказывать. Годами мусора туда свозили жители нескольких близлежащих деревень. Но после создания общины свалки взялись ликвидировать. Впрочем — бесполезно. Помойку, как Феникс, после уборки каждый раз появляется на том же месте. Чтобы найти виновников, на месте установили камеры видеонаблюдения. Меньше чем за неделю поймали первого нарушителя.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

В зарослях у трассы на территории Белоцерковского ОТГ помойка. «Туда свалки нет. Это просто идет лесополоса. Убрали месяц назад. Это уже снова привезли», — говорит ответственный за ликвидацию таких свалок Анатолий.

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Даже навоз из коровника кто везет. Каждый раз нанимать машину и людей, чтобы тот мусор собирать, нужно как минимум 10 000 гривен, подсчитали в общине. Действовать решили показательно: вкопали столба на видном месте и повесили камеру.

Не помогло, говорит Ольга. Она — за камерой следит. И зафиксировала как на место подъезжает черная «Тойота». Водитель выбрасывает из салона несколько мешков мусора.

Коммунальщики говорят, что в Белоцерковская община объединила 17 сел. Ранее в большинстве из них — централизованного вывоза отходов не было. Поэтому и хлам люди годами свозили кто-куда. Сейчас же на каждой улице поставили мусорные баки. Но как ими пользоваться понимают не все.

«В диковинку для людей то, что появился бак, значит туда можно выбросить все. Пользуются все, не все хотят заключать договоры. Половина населения не понимает, почему они должны платить за эту услугу», — уверяет директор КТП-1028 Ирина Вакурова.

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Для своевременного обслуживания даже еще один грузовик докупили. Мусор собирают и везут на санкционированный полигон. За это с каждого жителя в среднем берут 15 гривен. Кто-то — возмущается. «Это за месяц — 57. Там в зависит, сколько людей в доме. У нас даже ребенка учли», — говорит жительница.

А вот пенсионерка Галина вспоминает: раньше мусора собирала в углу двора, думала, куда и чем его везти. Новой услугой довольна. Женщина и сама взялась объяснять соседям — чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Что делать с теми, кто этого пока не понял, в общине уже придумали. Владельца черной «Тойоты» и мешков мусора разыскали правоохранители и выписали штраф — 1700 гривен.

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«Мужчина пояснил, что он не знал, что это за это существует административная ответственность и пообещал такого больше не совершать», — отметили в полиции.

Кроме как копейкой воспитывать взялись и коллективом. Видео с нарушителем община выставила в Сеть на осуждение. Начинаем серию интересных видео под названием «Сделай свинью известной». А еще планируют установить видеонаблюдение и на других свалках. Их в лесополосах и полях с десяток наберется. «Это действенный способ контролировать чистоту и исключать загрязнение окружающей среды. Таким образом, дисциплинируем жителей. Учим их», — говорят местные чиновники.

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