Сделают ли войска РФ "жест доброй воли" во время весеннего контрнаступления Украины: что об этом думает боец ВСУ

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что российская армия нигде не будет оказывать яростное сопротивление во время украинского контрнаступления.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Я не думаю, что они будут биться за что-то до последнего. Пока они могут сдавать населенные пункты, как они это делали раньше, чтобы не терять личный состав – кадровый скелет. Когда наступит момент, который нужно стоять до последнего, у них насколько загорится внутреннее противоречие, что их смута, которая еще есть у них с августа, то она просто не позволит держаться до последнего. Я думаю, что там, где нужно будет упорство, будут идти тяжелые бои., мы такого не увидим нигде. Ополченцы может где-нибудь будут проявлять упорство, но их Россия заберет себе", — сказал Карась.

Подготовка украинских военных к контрнаступлению

По данным военной разведки, Вооруженные силы Украины уже весной смогут перейти в контрнаступление. Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий отметил, что конкретное время зависит, в частности, от поставок западного оружия. Главная цель контрнаступления – попытка "вбить клин в русский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что направлением весеннего контрнаступления украинской армии будут Мелитополь и Бердянск, освобождение которых позволит деоккупировать Крым.

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