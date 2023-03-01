Сделают ли войска РФ "жест доброй воли" во время весеннего контрнаступления Украины: что об этом думает боец ВСУ

Украинский военный уверен, что "россияне нигде не будут держаться героически".
Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что российская армия нигде не будет оказывать яростное сопротивление во время украинского контрнаступления.
Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
"Я не думаю, что они будут биться за что-то до последнего. Пока они могут сдавать населенные пункты, как они это делали раньше, чтобы не терять личный состав – кадровый скелет. Когда наступит момент, который нужно стоять до последнего, у них насколько загорится внутреннее противоречие, что их смута, которая еще есть у них с августа, то она просто не позволит держаться до последнего. Я думаю, что там, где нужно будет упорство, будут идти тяжелые бои., мы такого не увидим нигде. Ополченцы может где-нибудь будут проявлять упорство, но их Россия заберет себе", — сказал Карась.
Подготовка украинских военных к контрнаступлению
По данным военной разведки, Вооруженные силы Украины уже весной смогут перейти в контрнаступление. Представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий отметил, что конкретное время зависит, в частности, от поставок западного оружия. Главная цель контрнаступления – попытка "вбить клин в русский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".
Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что направлением весеннего контрнаступления украинской армии будут Мелитополь и Бердянск, освобождение которых позволит деоккупировать Крым.
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