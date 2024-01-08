Сделка на миллиард: задержанного чиновника Минбороны разоблачили в рекордной коррупции

СБУ вместе с ДБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме! Как эксчиновник закупал для ВСУ бракованную одежду и амуницию за сумасшедшие средства.

СБУ вместе с ДБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. По данным правоохранителей, скандальный чиновник закупил украинским защитникам бракованные бронежилеты, к тому же нажились на этом россияне. На счету эксвысока должно быть и другой не менее "дорогостоящий" скандал.

О ком идет речь и детали очередной коррупционной сделки, рассказал журналист Артем Зябкин.

Разворовал бюджет на ВСУ

Вместо качественных бронежилетов для ВСУ – миллиарды бюджетных средств на счета россиянам. Наверное, именно такой логикой и пользовался скандальный экс-замминистра обороны Украины. Речь идет об уже всем хорошо знакомом Вячеславе Шаповалове. По данным Службы безопасности и Государственного бюро расследований, Шаповалов в 2022 году вместе с сообщниками закупил для бойцов ВСУ партию некачественных бронежилетов почти на миллиард гривен.

Заказали средства защиты у одной из восточноевропейских фирм. Перед отправкой на фронт их проверила специальная комиссия. Оказалось, что бронежилеты не просто недостаточно качественные, а буквально несут угрозу бойцам.

Контрразведчики Службы безопасности совместно с ДБР разоблачили новый эпизод преступной деятельности бывшего замминистра обороны Украины. Вместе с сообщниками 2022 года он закупил еще одну партию некачественных бронежилетов для украинских военных, чем растратил более 948 млн. бюджетных гривен.

По данным следствия, к сделке причастны также двое бывших подчиненных фигуранта — эксочельщик Департамента госзакупок Минобороны и бывший руководитель Центрального управления материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Ловить Шаповалова было не нужно — тот и так находился под стражей из-за другого коррупционного скандала. Именно он руководил закупками зимних курток для ВСУ.

Тогда Шаповалов вместе с сообщниками заключил контракт с одной из иностранных компаний и осуществил закупку некачественной военной формы почти на один млрд гривен. Более того, следствие отметило, что по этим договорам были осуществлены стопроцентные оплаты, а деньги от сделки в конце концов пошли рашистам. После того, как продукция поступила в Украину, выяснилось, что она не отвечает украинским требованиям качества. То есть выходит, что этот горе чиновник буквально растаскал по своим карманам и коллегам 2 миллиарда бюджетных гривен.

Фото: Государственное бюро расследований

Для реализации преступной схемы в 2022 году ее организаторы заключили договор на поставку крупной партии бронежилетов с одной из восточноевропейских компаний, бенефициарными владельцами которой являются граждане государства-агрессора.

Однако экспертиза приобретенных бронеплит показала, что они не соответствуют заявленному классу защиты и таким образом представляют опасность для жизни военнослужащих в боевой обстановке.

Фото: Государственное бюро расследований

Наворовал "на всю жизнь"

Да и на этом далековато не все. Вы, наверное, точно помните всем известный скандал вокруг закупок у минобороны — кстати одна из первых, а именно так называемые "яйца по 17 гривен". В конце 22-го, как только скандал, утечку в сеть в минобороны все опровергали, но обратились в СБУ, чтобы те все проверили и разобрались! Они взяли и сделали это. Да так, что уже в январе 23-го Шаповалов, который как раз и отвечал за продовольственное обеспечение, ушел в отставку "по собственному желанию", а затем в феврале его вместе с директором департамента обеспечения Богданом Хмельницким задержали и выдали подозрения.

Обворовал страну на многочисленные миллиарды

Поэтому посчитаем "добычи" Шаповалова и компании: более 13,5 миллиарда гривен на продуктах, цены на которые в закупке были выше в 2-3 раза чем на полках в киевских супермаркетах, считайте выброшенные миллиарды на куртки и бронежилеты… и я почти уверен, что правоохранители еще не завершили все следственные действия. Как говорил классик украинской политики:

Если вину Шаповалова докажут, ему будет грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. К сожалению, еще одного подозреваемого по перечисленным делам еще не нашли.

Напомним, бывшим должностным лицам Министерства обороны Украины сообщили о новых подозрениях по факту растраты еще почти миллиарда гривен на закупках бронежилетов для Сил обороны.

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