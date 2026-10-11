"Сделка с дьяволом": что ждет Украину и мир после договоренностей Трампа с Путиным

Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп вместо усиления экономического давления на Россию предоставил ей возможность продавать дизельное топливо на американском рынке, ослабив санкционные ограничения до апреля 2027 года. При этом глава Белого дома публично поблагодарил российского диктатора Владимира Путина за поставки топлива, хотя Москва не предприняла никаких шагов для деэскалации войны против Украины. Киев расценил это решение как подарок Кремлю, а президент Владимир Зеленский назвал его «слабым решением сильных партнеров».

После критики со стороны украинского президента Трамп перешел к новым политическим нападкам на Киев, заявив о необходимости избрания нового президента Украины, который сможет договориться с Россией. Между тем американская администрация, по данным журналистов, угрожала прекратить обмен разведывательной информацией с Украиной, если та продолжит атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

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О том, что стоит за договоренностями Вашингтона с Москвой, почему они вызвали шок в Европе и сможет ли Трамп заставить Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, говорится в репортаже ТСН.Тиждень.

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Соглашение администрации Дональда Трампа с Кремлем американские политики уже назвали «сделкой с дьяволом». Как отмечают авторы сюжета, заявление президента США об острой потребности в российском дизельном топливе вызывает серьёзные вопросы, ведь сами Соединённые Штаты ежемесячно экспортируют за границу почти шесть миллионов тонн дизельного топлива.

Есть и другое показательное обстоятельство: соглашение, по всей видимости, готовили задолго до его публичного объявления. По данным следователей, российский танкер с дизельным топливом вышел из порта Санкт-Петербурга ещё 22 сентября. К моменту, когда Трамп объявил о сделке с Путиным, судно уже приближалось к восточному побережью США.

Изначально американская сторона рассчитывала возобновить переговоры между Киевом и Москвой в октябре. Вашингтон надеялся, что дипломатический процесс поможет остановить боевые действия и укрепить позиции республиканцев в преддверии выборов в Конгресс. Однако вместо длительных переговоров Трамп выбрал более быстрый, по его мнению, способ повлиять на ситуацию — попытаться снизить цены на американских автозаправках за счёт российских поставок.

Такой поворот вызвал возмущение даже среди республиканцев. Украина же вновь оказалась в ситуации, когда её интересы отходят на второй план ради договоренностей Вашингтона с Москвой.

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Предательство в Майами

Украинская делегация отправилась в Майами с конкретной целью — подготовить почву для трехсторонней встречи с россиянами в Абу-Даби и добиться прекращения ударов по украинской энергетической инфраструктуре и портам.

Перспективы переговоров с самого начала были призрачными. Российская сторона через заместителя министра иностранных дел публично отвергла возможность переговорного процесса. В то же время западные СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает возможность заключения экономических соглашений с Россией ещё до прекращения боевых действий.

Москва же пытается заинтересовать американского президента масштабными коммерческими проектами. По информации источников Reuters, США и Россия обсуждали привлечение американского инвестора к финансированию газопроводов «Северный поток», а также продажу энергетических активов подпадающей под санкции российской нефтяной компании «Лукойл» компаниям, связанным с семьёй Трампа.

Эти предложения, по данным журналистов, лично озвучил Путин во время встречи 5 сентября в Кремле с зятем американского президента Джаредом Кушнером и спецпосланником США Стивом Виткоффом.

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Владимир Зеленский подтвердил, что украинской стороне известны подробности этих переговоров, но не стал раскрывать их полностью. Вместо этого президент Украины выступил с резким заявлением, призвав Вашингтон прекратить экономическое сотрудничество с государством-агрессором.

«Нельзя, понимаете, с одной стороны договариваться с русскими о каких-то там экономических проектах на будущее, а с другой стороны говорить, что мы находимся в какой-то политической ситуации, в дипломатическом тупике и так далее. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте им всю экономику. Заткните России рот, не кормите их своими продажами, просто», — сказал Зеленский.

В то же время реализация таких договоренностей зависит не только от Вашингтона, но и от позиции европейских стран. В Брюсселе дали понять, что не намерены поддерживать возобновление энергетической зависимости от России. Председатель Европейской комиссии заявила о намерении ЕС запретить любой импорт российского газа к концу 2027 года. Это ставит под сомнение перспективы получения Москвой доходов от возобновления работы «Северных потоков».

Подобные обещания американские представители уже давали Кремлю весной 2025 года, когда обсуждали возможное снятие санкций, инвестиции в Арктику и восстановление газопроводов. Тогда российский посланник Кирилл Дмитриев привозил в США экономический пакет, оцениваемый в 12 триллионов долларов.

Политолог Петр Олещук считает, что Кремль использует экономические обещания, чтобы влиять на решения американского руководства.

«Ну, это, мягко говоря, довольно фантастический сценарий. Россияне просто манипулируют американцами и играют на их жадности. То есть они знают о жадности Трампа и его окружения. Я, кстати, не понимаю, как они планируют всё это реализовать в контексте подписанного не так давно Трампом закона Грэма — Блюменталя, где прямо запрещены инвестиции», — отметил эксперт.

Американские сенаторы от обеих партий также раскритиковали решение президента. Сенатор Ричард Блюменталь, один из соавторов законопроекта о санкциях, предупредил компании, которые будут пытаться сотрудничать с Россией, о возможных последствиях со стороны Конгресса.

Однако Трамп проигнорировал не только предостережения относительно инвестиций, но и введенный еще в 2022 году запрет на импорт российской нефти в США.

Подарок Путину

Дональд Трамп публично объяснил эту договоренность необходимостью обеспечить американский рынок топливом. Его слова стали одним из самых показательных моментов этой истории.

«Думаю, вы слышали о нефтяном соглашении с Россией. Это важное соглашение. В нашу страну поступают огромные объемы нефти. И, честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина. К нам поступят огромные объёмы нефти — в частности, дизельного топлива, которое нам и нужно. Поэтому спасибо», — заявил президент США.

По указанию Трампа Министерство финансов США оперативно ослабило санкционные ограничения на импорт российской продукции до апреля 2027 года. В то же время Москва не объявляла ни о каких шагах по прекращению агрессии против Украины.

Российские власти, со своей стороны, отменили запрет на экспорт дизельного топлива, который ранее был введён из-за повреждений нефтеперерабатывающих заводов и в последний раз продлён на месяц 30 сентября. По предварительным оценкам экономистов, открытие дополнительных рынков может принести России до пяти миллиардов долларов.

Владимир Зеленский назвал это решение фактическим подарком Путину на день рождения. Украинский президент подчеркнул, что уступки Москве происходят именно тогда, когда стороны говорят о мире.

«И именно в этот момент, когда мы говорим о мире, Америка дает России возможность экспортировать дизельное топливо. Это, не знаю, миллионы, миллиарды… Я считаю, что нашу команду используют просто как прикрытие. И это, на мой взгляд, слабое решение, к сожалению, слабое решение сильных партнеров», — заявил Зеленский.

После этого украинская делегация досрочно покинула переговоры в Майами, которые должны были продлиться два дня.

Поможет ли Трампу российский дизель?

После объявления об ослаблении санкций стало известно ещё об одном средстве давления на Киев. По информации издания Axios, американская сторона предупредила Украину, что может прекратить обмен разведывательными данными, если украинские военные продолжат атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы.

Источники издания утверждают, что Киев проигнорировал около шести подобных обращений Трампа. По мнению авторов репортажа, причина настойчивости американского президента заключается не только в энергетических соображениях, но и в его внутриполитическом положении.

Выборы в Конгресс США, запланированные на 3 ноября, могут лишить республиканцев большинства в обеих палатах. Это создает для Трампа риск возникновения серьезных политических проблем.

Политолог Петр Олещук пояснил, что рост цен на топливо стал одним из факторов, угрожающих позициям американского президента.

«Очевидно, что нынешние цены, которые он сам спровоцировал своей войной на Ближнем Востоке, делают победу Республиканской партии на выборах практически невозможной. А с поражением республиканцев и победой демократов начнётся процедура импичмента Трампа, ну, и в целом будет много других неприятностей. Всё это ждёт Трампа вот уже буквально через месяц», — прогнозировал эксперт.

После начала американской военной кампании против Ирана цены на дизельное топливо выросли примерно на 70%. Однако Трамп не признает своей ответственности за энергетический кризис и пытается показать, что способен быстро решить эту проблему.

Согласно договоренности, Россия должна немедленно поставить в США 300 тысяч тонн дизельного топлива. Однако этого объема хватило бы лишь на 14 часов работы американских автозаправочных станций. К тому же он в 50 раз меньше объема дизельного топлива, который сами Соединённые Штаты экспортируют за сутки.

В Киеве такое соглашение считают экономически неоправданным. Уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк отметил, что Россия фактически пытается выдать возобновление экспорта, который существовал до украинских ударов по её энергетической инфраструктуре, за уступку.

«Фактически Кремль представляет частичное восстановление объемов, которые он и так вывозил до ударов, как уступку», — отметил Власюк.

Первые 300 тысяч тонн могут стать лишь первым этапом. Уже в декабре Москва намерена поставить более миллиона тонн дизельного топлива. Однако способность России выполнить эти планы зависит, в частности, от того, сможет ли она восстановить поврежденные мощности. Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ, а именно прекращение таких атак, по оценке авторов сюжета, было одной из главных выгод, на которые рассчитывал Путин.

В то же время возможности Вашингтона заставить Киев изменить военную тактику не безграничны. Одним из самых серьезных рычагов влияния остается обмен разведывательными данными. Однако, как отмечается в сюжете, американские сенаторы внесли поправку, согласно которой прекращение передачи разведданных возможно только после консультаций с Конгрессом. В связи с приближением выборов собрать законодателей для таких консультаций может быть сложно.

Кроме того, Украина получает разведывательную информацию от других союзников. Эти данные не могут полностью заменить американские возможности, но, по информации источников журналистов, могут позволить украинским военным продолжать наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Таким образом, ожидать перемирия до 3 ноября не стоит. Предложения о прекращении боевых действий находятся на столах сторон уже как минимум два месяца. Посредниками в установлении перемирия в Чёрном море предлагали выступить Турция и Египет, который напрямую зависит от поставок зерна. Индия также выступала за прекращение ударов не только по морским объектам, но и по энергетической инфраструктуре. Киев согласился на соответствующие предложения, а Москва — нет.

Почему Трамп вновь заговорил о выборах в Украине

На фоне экономических договоренностей с Кремлем Трамп вновь заговорил о требованиях проведения выборов в Украине. Его заявления о необходимости избрания нового украинского президента, способного договориться с Россией, вписываются в общую линию давления на Киев.

Вашингтон стремится продемонстрировать быстрый результат в вопросе прекращения войны, а также снизить цены на топливо в преддверии выборов в Конгресс. В такой ситуации прекращение украинских ударов по российским НПЗ могло бы помочь Москве нарастить экспорт и одновременно ослабить давление на российскую экономику.

В то же время переговоры нельзя считать полноценным мирным процессом, если Россия отвергает предложения о прекращении огня, но получает экономические выгоды. Именно это противоречие и подчеркивает украинская сторона: от Киева требуют уступок, тогда как Москва не демонстрирует готовности остановить агрессию.

Европа была потрясена договоренностью Трампа с Путиным

Европейский Союз более 12 часов не комментировал решение американского президента. Эту паузу эксперты расценили как дипломатический шок: Трамп и Путин договорились за спинами европейцев, хотя незадолго до этого Белый дом фактически заставил Европу раскрыть стратегические запасы дизельного топлива.

Первыми публично отреагировали в Великобритании. Пресс-секретарь британского правительства заверил, что Лондон будет и дальше оказывать давление на Россию и предоставлять Украине финансовую и военную помощь.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, который на этой неделе посетил Киев, также объявил о новых ограничениях в отношении российской военной машины. Во время визита он вместе с Владимиром Зеленским побывал на месте российского ракетного удара в Прилуках, где погибли 22 человека.

«Мы не просто будем произносить слова поддержки, мы подкрепим их действиями. Поэтому сегодня мы объявляем о новых санкциях против России, против военной машины Путина», — заявил британский министр.

Новый пакет санкций Великобритании охватил почти 40 объектов, а также 12 судов российского теневого флота. Крупный пакет санкций был одобрен и в Брюсселе.

Несмотря на призывы российского МИД к иностранным посольствам покинуть Киев, в украинскую столицу впервые за восемь лет на несколько дней прибыл военный комитет НАТО. Его представители провели закрытые встречи с украинскими военными без участия прессы. Основной темой обсуждений стала ситуация на фронте.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также покинул Киев, понимая, что война может продолжаться и зимой. Берлин объявил о пакете энергетической поддержки Украины на 250 миллионов евро и выделении более миллиарда евро на вооружение.

Тем временем в Брюсселе рассматривают различные сценарии дальнейшей финансовой помощи Украине. Согласно данным репортажа, потребность во внешнем финансировании удалось сократить: дефицит бюджета уменьшился с 27 до 16 миллиардов долларов.

Есть ли у России дизельное топливо?

Некоторые сомнения вызывают и возможности России выполнить заявленные планы по экспорту топлива. Еще месяц назад Москва сама закупала дизельное топливо в Беларуси, Индии и Южной Корее.

Летом Южная Корея поставила в Россию почти 180 тысяч тонн дизельного топлива. Несмотря на это, корейские компании не понесли наказания, а Сеул отозвал своего посла из Киева.

Такое поведение контрастирует с ранее выраженной Южной Кореей поддержкой санкционной политики в отношении России после начала полномасштабного вторжения. В то же время она проливает свет на ухудшение отношений между Киевом и Сеулом, в частности из-за обвинений Украины в якобы разглашении информации о передаче Северной Корее пленных военных.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий подчеркнул, что Киев действовал в ответ на просьбу корейских партнеров.

«Украина проявила добрую волю и сделала дружественный шаг по отношению к Республике Корея, положительно отреагировав на просьбу корейских партнеров о передаче этих двух лиц», — заявил он.

Ситуация может быть связана с изменением внешнеполитического курса южнокорейского президента Ли Чжэ Мьона, который стремится к переговорам с Северной Кореей, тогда как Пхеньян отправляет своих военных в Россию для приобретения боевого опыта в условиях современной войны.

Чем может обернуться для мира «победа» Путина

Договоренность Дональда Трампа с Владимиром Путиным создает противоречивую ситуацию. Американский президент стремится продемонстрировать быстрое решение внутренней энергетической проблемы, но вместо этого ослабляет санкционное давление на Россию, не получив от Кремля видимых уступок в вопросе прекращения войны.

Российский бюджет может получить до пяти миллиардов долларов дополнительных доходов от расширения экспорта. В то же время нет гарантий, что Москва сможет быстро обеспечить обещанные объемы поставок, особенно с учетом украинских ударов по ее нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Для Украины главный риск заключается в том, что экономические интересы Вашингтона могут перевесить его обязательства по поддержке Киева. Угрозы прекратить обмен разведывательными данными, давление в связи с ударами по российским НПЗ и требования политических уступок усиливают неопределенность вокруг дальнейшей американской помощи.

Однако европейские санкции, военная поддержка союзников и доступ Украины к альтернативным источникам разведданных ограничивают возможности Вашингтона в одиночку определять дальнейший ход войны. Великобритания и ЕС демонстрируют готовность продолжать давление на Москву, даже когда Белый дом выбирает иной курс.

Даже если великие державы согласовывают планы без учета интересов Украины, это еще не означает, что такие договоренности удастся реализовать. Украина уже неоднократно доказывала, что способна разрушать сценарии, в которых для неё не оставлено места.

Напомним, президент США Дональд Трамп после достижения договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива заявил о начале «энергетического перемирия» между Россией и Украиной, а также призвал украинцев избрать нового президента. Эти шаги вызвали критику со стороны американских политиков, беспокойство европейских партнеров и возражения со стороны Киева.

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