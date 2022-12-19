Сделка с дьяволом: зачем Путин впервые за три года приехал к Лукашенко, прихватив с собой Шойгу и Лаврова

В ночь на понедельник, 19 декабря, когда температура на улице упала до -10, враг выпустил по Украине 35 "шахедов", 30 из которых сбила наша ПВО. Больше всего досталось Киеву. Около 20 иранских дронов находились в небе над столицей, и, к сожалению, есть попадание в объекты критической инфраструктуры. Более того, один из дронов во время атаки пролетел вблизи ядерной установки Южноукраинской АЭС.

Москва не оставляет попыток заморозить украинцев, оставив нас без отопления, света и воды во время морозов. Именно это, по их мнению, должно явно окончательно сломать морально-психологический дух украинцев как в тылу, так и на фронте. А чтобы усилить свои удары по территории Украины, кремлевский "фюрер" лично поехал в Лукашенко за "разрешением" наносить удары ракетами и дронами по Украине с территории Беларуси, а может быть, даже на второй поход на Киев и (или) Волынь.

Может быть, этот внезапный визит Путина в Лукашенко – это элемент психологического давления? Де-факто ведь аншлюс Беларуси уже состоялся. Россия предоставила Беларуси новый кредит на $1,74 млрд и продлила срок возврата предыдущих на $1 млрд. Оказавшиеся под санкциями белорусские калийные удобрения (а доля белорусского экспорта в мировом составляла около 20%), теперь идут через Россию. Правда, из-за западных санкций есть проблемы с экспортом российских удобрений через европейские порты. Однако это уже проблема России. К тому же Россия является крупнейшим торговым партнером Беларуси и поставщиком газа по очень низкой цене.

Как видим, Лукашенко и экономика Беларуси находятся в полной зависимости от России и воли Путина. Тогда зачем Путин лично приезжал в Лукашенко в Минск, на первый взгляд, на поклон? Ведь с февраля 2021 года Лукашенко постоянно летал к Путину "в гости": 12 их встреч состоялись именно в России (за исключением международных саммитов – ред.), и только 13-я, в понедельник, 19 декабря, на территории самопровозглашенного белорусского президента. Что такого нельзя было решить по телефону?

ТСН.ua проанализировал главные заявления Путина и Лукашенко после их встречи в Минске, и расспросил экспертов, каких угроз следует ожидать со стороны Беларуси в ближайшее время.

Что не так

Три самолета, которыми пользуется Путин, одновременно подняли в небо во время его вылета в Минск после обеда в понедельник, 19 декабря. О визите кремлевского "фюрера" в гости в Лукашенко впервые через три года после сфальсифицированных в Беларуси президентских выборов в августе 2020 года и начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля стало известно в пятницу, 16 декабря, сразу после очередной массированной ракетной атаки на Украину и громкое интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного The Economist.

Главком не исключил, что Россия может снова попытаться пойти на Киев. По его словам, Кремль готовит около 200 тыс. новых военных. Повторное большое вторжение может произойти в феврале, в лучшем случае в марте, а в худшем – в конце января. "Может начаться не в Донбассе, а в направлении Киева, в направлении Беларуси, не исключаю и южного направления", — сказал Залужный.

К тому же Путин приехал в Минск не один, а вместе с министрами иностранных дел и обороны РФ Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу. И, что интересно, Шойгу уже приезжал в Минск 3 декабря подписывать с белорусским коллегой Виктором Хрениным документы об углублении военного сотрудничества между странами. На самом же деле, по многочисленным утечкам информации и словам экспертов, Шойгу приезжал просить еще больше оружия и военной техники из белорусских складов для войны против Украины. Визит в расширенном формате во главе с Путиным, по мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), преследует цель создания информационных условий для нового этапа войны против Украины.

"Взятые вместе встреча Путина с российским командованием, визит Шойгу (в Беларусь — ред.), а также встреча Путина и Лукашенко свидетельствуют о новом этапе в представлении, планировании и ведении войны, и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы", – считают в ISW.

Действительно, о втором возможном походе на Киев и (или) на Волынь, чтобы перерезать нам пути поставки западной помощи, с территории Беларуси предупреждает сейчас высшее политическое и военное руководство Украины. Минобороны Беларуси с 13 по 19 декабря проводило внезапную проверку боеготовности своей армии (когда белорусские танки совершали маневры вблизи границы с Латвией, Литвой и Польшей, которые являются членами НАТО). И, да, в феврале этого года Беларусь предоставила России свою территорию для ракетных обстрелов и вторжения в Украину. До сих пор белорусские войска не воевали на стороне России. Однако есть несколько нюансов.

Во-первых, с математикой мобилизации в России что-то не сходится. Цифра в 300 тыс. явно завышена, потому что Путин заявлял, что 150 тыс. уже на фронте. Поэтому мало верится в то, что без новой волны мобилизации Путину удастся начать второе большое наступление.

Во-вторых, несмотря на российскую пропаганду в Беларуси, которая утром до ночи "скармливает" белорусам, украинцы плохие, в целом общество Беларуси, особенно армия, против прямого вступления в войну против Украины на стороне России.

В-третьих, несмотря на регулярные совместные военные учения,Белоруссия продолжает отдавать свое оружие и технику из складов России. Так с чем белорусской армии идти воевать? Да и без господства в воздухе проведение наземной операции – это самоубийство. К тому же, по информации Центра национального сопротивления, Россия пытается убрать в свои руки белорусский ОПК.

Российская пропаганда объясняет, что их офицеры сейчас на фронте, поэтому готовить мобилизованных россиян помогают белорусские офицеры на белорусских полигонах. Действительно, и ТСН.ua об этом неоднократно писал, мобилизованный Кремль отправляет в Беларусь, где еще с советских времен осталась неплохая база для военной подготовки. Однако это неправда, что российский офицерский состав сейчас на фронте, поэтому мобилизованных некому готовить, кроме белорусов. Правда в том, что кадровая российская армия, включая российских офицеров, уже давно мертва.

"Для Украины риски в том, что на территории Беларуси продолжаются обучение российских мобилизованных, и это будет постоянным фактором давления на наше государство. Но я не вижу такой концентрации российских войск, которые могут войти на территорию Украины, как это было 24 февраля. Несмотря на разговоры о создании союзной группировки, я не верю в ситуацию, при которой белорусские офицеры будут командовать российскими военными. Это, по моему мнению, просто невозможно. Не говоря уже о том, чтобы белорусские генералы командовали российскими офицерами", — сказал ТСН.ua директор Института мировой политики Евгений Магда.

Цель визита

Вместе с тем нужно напомнить, что, по словам экспертов, для развертывания достаточной для вторжения из Беларуси группировки, России понадобится несколько недель. К тому же, как накануне 24 февраля, так и сейчас, Кремль очень публично и показательно нагнетает ситуацию. Тогда тоже говорили, что Путин просто играет мышцами, чтобы что-то выторговать у Запада. Поэтому к угрозе повторного вторжения со стороны Беларуси следует относиться серьезно.

По мнению Евгения Магды, цель визита Путина гораздо шире, чем разговоры о непосредственном участии белорусских войск во вторжении в Украину. Число белорусской армии и количество желающих воевать внутри белорусской армии ничего в этом вопросе не решают. Для Путина важно продвигать темы, связанные с "Союзным государством".

"Не забывайте, что Путин считает распад СССР величайшей геополитической катастрофой 20 в. Не все документы по созданию Союзного государства подписаны. Путин считает, что Лукашенко не сможет долго противиться и будет идти на уступки. Но есть нюанс. Здесь, как в футболе, есть фактор Если Лукашенко даже и более слабый игрок, но на своей собственной территории, он понимает, что возможности Путина влиять на него все же объективно ограничены, поэтому, я думаю, он настаивал, чтобы именно Путин прилетел к нему. действительно произошло впервые после событий 2020 года, которые в отдельных вопросах были инспирированы и Россией.Лукашенко сегодня является единственным военно-политическим союзником Путина, вслух говорящего о поддержке агрессии против Украины, это для него такой гарантийный "полис страхования", что он сможет быть в этой позиции и ему не придется идти на какие-то уступки", — сказал ТСН.ua Евгений Магда.

Примечательно, что именно в день визита Путина в Лукашенко и очевидно разговоров о "Союзном государстве" (а, на самом деле, о реинкарнации СССР), руководитель Службы информации и безопасности Молдовы (главная разведывательная спецслужба этой страны) Александру Мустяце заявил, что уже в следующем году Россия может напасть на Молдову

Переговоры Лукашенко с Путиным в Минске в понедельник, 19 декабря, продолжались 2,5 часа. На совместной прессконференции уже поздно вечером Лукашенко кичился, что "люди оценят принятые решения", а также троллил Запад, который считает его и Путина "согрессорами и самыми токсичными людьми на планете". Путин же сделал акцент на создании совместно с Беларусью общего оборонного пространства, производстве военной техники и организации военных учений. Очевидно, именно за это Россия решила с Беларусью все "чувствительные вопросы, связанные с поставкой нефти и газа".

Однако, по словам украинского политика, бывшего посла Украины в Беларуси Романа Бессмертного, по графику должен быть именно визит Лукашенко в Москву, а не наоборот. Ведь это Лукашенко в статусе просителя. Но поражения России на фронте, отмененная пресс-конференция и целый ряд провалов во внешней политике России перевернули все наоборот.

Во-первых, на таких встречах никогда ничего не разрешается.

Во-вторых, эта встреча -это еще и нарратив для Запада, что Россия готова вести переговоры; намек со стороны Кремля, что, видите ли, в Киеве не хотят, а мы готовы.

"И было видно, как довольна рожа Лукашенко, да еще и его совершенно бессмысленные слова, раздражали Путина и Шойгу. Но они должны эту роль играть, потому что им нужно что-то продать собственному народу, который начинает думать, что что-то не так", — сказал он. ТСН.ua Роман Бессмертный.

В-третьих, ключевой компонент этой встречи – это вопросы оборонно-безопасного блока, которые сегодня связали Лукашенко и Путина как Гитлера и Муссолини.

Вместе с этим, по словам Романа Бессмертного, никакой необходимости поиска дополнительных аргументов у Путина для Лукашенко нет. Межгосударственные соглашения, нормативная база союзного государства, общая доктрина, межотраслевые соглашения и т.д., они и так совершили ВС Беларуси в полном подчинении Генштаба РФ. Поэтому тема непосредственного управления войсками находится в руках Шойгу и Герасимова.

Если собрать российский и белорусский потенциалы, вероятность их применения против Украины очень высока. Почему? Потому что, по словам Романа Бессмертного, каков бы ни был уровень этих сил и возможных потерь, он совершенно не интересует ни Путина, ни Лукашенко. Если нужно, их бросят на украинские штыки. Поэтому всегда нужно быть готовыми к тому, что это будет брошено в бой. Даже 35% белорусского общества полагают, что их бросят в бой, и они уйдут. Но 49% считают, что им нужно сразу сдаться в плен.

"Я уже не говорю, что более 90% белорусов против участия. И здесь возникает такой нежданчик, суть которого состоит в том, что бросить белорусскую армию сейчас в бой вместе с российскими чмобиками или без, значит привести кремлевского фюрера к очень быстрому поражению. В" интервью Залужного очень интересная фраза, которая касается Крыма, как самого слабого компонента.Я прекрасно понимаю, почему там через кого не поставлена Беларусь.Если из Беларуси будут стрелять, то надлежащий ответ будет дан.Собственно этих двух аргументов достаточно, чтобы понять почему в нынешних условиях в ближайшие месяцы удара оттуда не будет. Но, если это произойдет, это откроет дорогу к устранению режима Лукашенко от власти, и это уже конец кремлевскому фюреру. Потому что дальше пойдет цепная реакция, это ускорит катастрофу", — заключает ТСН. .ua Роман Бессмертный.