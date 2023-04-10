Сделка с Россией, членство Украины в НАТО и выборы в Турции: интервью с бывшим послом Турции при НАТО

На 14 мая в Турции назначены президентские и парламентские выборы. Данные соцопросов, которые появляются в турецкой прессе, настолько разнятся, что, на первый взгляд, сделать однозначный вывод, кто же возглавляет гонку, довольно трудно. Эксперты тоже говорят, что за месяц до выборов все еще может измениться. Но сейчас все западные медиа и аналитики уверены, что второго тура в президентской гонке не избежать.

На данный момент действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проигрывает выборы кандидату от объединенной оппозиции, в которую входят шесть партий, Кемалю Киличдароглу. Относительно парламентских выборов не все так однозначно. Эксперты говорят, что именно результат парламентских выборов во многом повлияет на результаты второго тура президентских, если он в конце концов состоится.

Чего Украине ожидать от этих выборов в Турции, которая является членом НАТО, оказывает нам военную помощь и внесла неоценимый вклад в обмен пленными? Почему мы слышим заявления от официальных турецких чиновников о необходимости мирных переговоров между Украиной и Россией? Почему президент Эрдоган был готов принимать Путина у себя в Турции как раз накануне выборов? Готова ли Турция продвигать членство Украины в НАТО?

Обо всем этом ТСН.ua расспросил у бывшего представителя Турции при НАТО, посла Фатиха Джейлана.

– Я хочу начать с, возможно, очень простого для вас вопроса, но для украинцев сейчас очень важно знать о предстоящих выборах в Турции 14 мая. Что следует понимать украинцам?

– Сейчас, я бы сказал, происходит очень жесткая конкуренция, которая с каждым днем ​​углубляется в преддверии выборов. Сейчас есть два блока. Это как коалиция партий. Одна состоит из партии власти (AKP – ред.) вместе с ее младшим партнером (MHP – ред.). И недавно были некоторые дополнения к этой коалиции. Очень противоречивое кстати дополнение (Исламистская партия нового благосостояния – ред.), я бы сказал, к этой коалиции партий. С другой стороны, у нас есть коалиция во главе с Республиканской народной партией и ее лидером Кемалем Килидароглу, и в ее рядах шесть партий. Последние опросы показывают, что оппозиционный блок лидирует. Но сейчас у нас достаточно неоднозначная картина. Всё может измениться. Но я надеюсь скорее прогнозирую, что правительство Турции изменится, если результаты действующих опросов оправдаются. Сейчас очень сложно прогнозировать результаты выборов. Но на данный момент у нас есть признаки того, что в Турции, похоже, меняются настроения в поддержку оппозиционного блока.

– Но можно ли предположить, как изменится внешняя политика Турции, если победит оппозиция? И если президент Эрдоган и его партия с коалицией останется у власти?

- Если произойдут сейчас прогнозируемые изменения (победит оппозиция — ред.), трудно представить, что произойдет какое-то радикальное изменение каждой части внешней политики и политики безопасности, которую Турция проводила, особенно в течение последних пяти лет. Потому что оппозиционный блок и его лидер говорят, что сначала они собираются перестроить и обновить государственные учреждения и органы власти. И на это обычно уйдет время. Скорее всего, будет переходный период, прежде чем будет обнародована окончательная форма внешней политики и политики безопасности Турции. Но со временем, как они говорят, они восстановят более традиционный, классический тип турецкой дипломатии, которая будет эффективна как в формировании, так и в реализации этой политики.

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Сколько на это уйдет времени, остается, конечно, под вопросом. Потому что, на мой взгляд, радикальные изменения действующей политики не будут первоочередной задачей. Но если произойдут изменения, это также повлияет на внешнюю и политику безопасности Турции. Эти шесть партий подготовили очень длинный всеобъемлющий манифест. Затем они объявили совместную декларацию политики, которую они будут проводить, и, безусловно, есть раздел о внешней и политике безопасности Турции. И один из приоритетов – реинституционализация почти всех государственных структур и попытка вернуть их к нормальному функционированию. И еще один важный момент в общей декларации состоит в том, что они будут пытаться трансформировать турецкую внешнюю и политику безопасности все больше и больше в западном направлении.

– Давайте поговорим о безопасности в Черноморском регионе и недавнем инциденте с американским беспилотником, который сбили два российских истребителя. Вам не кажется, что Россия превращает Черное море в свое внутреннее озеро?

- Оккупация и аннексия Крыма, превращение Азовского моря в "русское" действительно изменило статус-кво безопасности Черного моря с точки зрения морской безопасности, но также и в более широком контексте. Баланс сил в Черном море изменился, и все мы знаем из отчетов и анализов, которые мы читаем, что Крымский полуостров был сильно милитаризирован Россией путем размещения различных типов возможностей, что создает риск получить недоступную для прохождения зону в Черном море под контролем России. Это, конечно, вредит другим государствам, включая Турцию, Украину, Болгарию, Румынию и Грузию.

Так, согласно одной из оценок, ныне морская линия в Черном море, контролируемая Россией, увеличилась по меньшей мере на 25% после недавней серии состоявшихся оккупаций украинских территорий. Всё это началось в 2008 году с российской интервенции в Грузию. Затем оккупация и аннексия Крыма. И вторая фаза вторжения, начатая Россией в феврале 2022 года. Невозможно полагать, что это ничего не изменило в Черном море. Это изменило безопасность Черного моря. Я думаю, что после войны нам придется объединиться и выработать новые параметры безопасности Черного моря. Сейчас много неясностей относительно того, что мы можем сделать. Но как только появится луч надежды, который может принести мир, прежде всего, конечно, между Россией и Украиной, что будет иметь дальнейшие последствия как в регионе, так и за его пределами.

Поэтому мы будем говорить о новой эре, новой европейской архитектуре безопасности, одной из столпов которой является Черное море. Хотя сегодня это тоже нельзя считать преждевременным. Я не думаю, что не стоит размышлять над тем, какой может быть новая картина с точки зрения морской безопасности в Черном море, а также в более широком понимании бассейна Черного моря. Сейчас очень трудно предсказать исход войны, продолжающейся в Украине. Но, по крайней мере, с академической и политической точки зрения, мы должны попытаться собраться вместе и обменяться мнениями о том, что можно сделать.

Конечно, не в интересах НАТО, особенно Турции, Болгарии, Румынии и наших партнеров получить более широкую недоступную для прохождения зону в Черном море под контролем России. Против этого должны быть определенные меры. И недавний инцидент с ущербом американского беспилотника, летевшего в международном воздушном пространстве над Черным морем, безусловно, важен. Скорее всего, это могло бы запустить определенный modus operandi между Россией и США, как это было в Сирии, в сирийском воздушном пространстве, чтобы иметь механизм устранения конфликта во избежание таких инцидентов, которые могут иметь более широкие последствия, в частности между США и Россией. Но тот факт, что это произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем, само по себе важное событие.

– Вы имеете в виду избежать прямого столкновения между Россией и США?

– Думаю, вы также помните, что были заявления на очень высоком уровне со стороны США о недопущении прямой войны с Россией. Это был очень печальный случай над Черным морем, оказывающим прямое влияние на морскую безопасность. Поэтому я считаю, что этот вопрос должен оставаться приоритетным, и мы должны продолжать консультации по поводу того, что можно делать с теми государствами, которые выступают против этой войны и против нарушения территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Еще не поздно продлить такие консультации между странами-единомышленниками. И я уверен, что этот вопрос также решался в НАТО, скорее всего, за закрытыми дверями.

– Когда мы говорим о безопасности в Черноморском регионе, эту проблему может решить только полная деоккупация Крыма. Но время от времени в западных, слишком американских СМИ, от западных и американских чиновников мы читаем и слышим скептицизм о способности Украины освободить Крым военным путем. Почему, с вашей точки зрения, это происходит?

– Исходя из моего опыта консультаций, состоявшихся после 2014 года, хотя сейчас у нас есть другие параметры, существовала возможная степень разногласия в мыслях, что может сделать НАТО. Я говорю об институциональной точке зрения, не об отдельных странах-членах Альянса. Для нас, в Турции, все было ясно. Имею в виду, что Турция была горячим сторонником интеграции как Грузии, так и Украины в европейские и евроатлантические структуры. Это был последовательный курс политики Турции. И мы никогда не признаем оккупацию и аннексию Крыма. И это в Турции нечто вроде двухпартийной поддержки. Это выше партийной политики, скажем так. И не забывайте, что в Турции проживает большое количество крымских общин. Но даже если не брать эти общины. Ладно, скажем так. Это дело принципа противостоять любому типу вторжения, основанному на насилии и крови со стороны любой страны. По моему личному мнению, Украина ведет освободительную войну, войну за независимость. Так как мы это делали в 1920-е годы против ряда великих государств сегодня. И это база Турецкой Республики.

Украина однозначно должна поддерживать и помогать все, кто противостоит такой оккупации и вторжению. Но атмосфера опять же, я думаю, осталась такой же. Хотя произошла смена настроений, царившая в НАТО. Настроения после 2014 года были такими, что это просто недопустимо. Это грубое нарушение международного права. Это большой вызов порядка, основанного на правилах. Поэтому, безусловно, мы должны поддерживать Украину в ее войне против России. Потому что Украина защищает суверенитет, независимость и территориальную целостность на основе международного права. Таково было настроение. Но была и другая точка зрения. Хорошо, что касается сдерживания и защиты стран НАТО, мы должны быть непоколебимы и сильны, и мы должны поддерживать Украину также путем введения санкций против России, которые сейчас усиливаются с каждым днем после 2022 года, но мы должны сохранить открытые каналы диалога с Россией. Итак, в результате такого преобладающего настроения, вспомните решение, принятое на Варшавском саммите НАТО в 2016 году. Альянс объявил своего рода то, что мы называем двойным подходом, основанным на сдерживании и обороне, а также на диалоге с Россией.

Но это не остановило Россию от дальнейшего вторжения в Украину. Сейчас все, конечно, поменялось. Диалог в прошлом. НАТО обеспечивает более надежный компонент сдерживания и обороны путем увеличения количества войск, батальонов, военных средств, развернутых в странах Альянса. Но той части о диалоге больше нет. Сдерживание и оборона становятся сильнее с каждым днем. Подготовка украинских военных и оборонного сектора продолжается более активно.

Но трудно представить, что США будут напрямую вовлечены в войну до тех пор, пока не произойдет нападение на члена НАТО. Но это изменит всю картину. В этом нет никаких сомнений. Итак, сейчас мы видим, что европейские члены НАТО объединяют свои усилия для защиты от потенциальной российской агрессии, если это произойдет, и расширяют масштабы своей поддержки и помощи Украине в разных формах. И как неоднократно говорил генсек НАТО на разных площадках, это будет продолжаться столько, сколько потребуется. И так должно быть. Потому что Украина, как я подчеркнул, ведет освободительную войну. Ее территории находятся под оккупацией, незаконной и нелегитимной. Это такая моральная и юридическая обязанность украинских партнеров продолжать поддерживать Украину в ее освободительной войне. Насколько я вижу это очень четкое обязательство.

– Видите ли вы здесь, возможно, какой-то страх наших западных партнеров и союзников, что, например, в Крыму Путин может применить ядерное оружие? Потому недавно он заявил о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.

– Что ж, использование ядерного оружия, тактического или другого, полностью изменило бы правила игры в Украине. Это было сказано очень четко многими союзниками по НАТО. Прежде всего, США. И я уверен, что по ядерному аспекту в НАТО идут консультации. Потому что у НАТО также есть ядерная политика. И, возможно, они разрабатывают разные сценарии применения ядерного оружия. Но это, кстати, не только вопрос НАТО. Это выходит за пределы Североатлантического союза. И если в Украине будет применено тактическое ядерное оружие, это также, безусловно, сильно обеспокоило бы, например, Китай. И Китай дал понять, что не должно быть ядерной войны, не должно быть угрозы применения ядерного оружия в Украине. Китай категорически против использования такого оружия. И это также включено в их документ из 12 пунктов (позицию Китая по войне России против Украины – ред.), который они объявили.

И если Россия прибегнет к использованию ядерного оружия в Украине, я уверен, что это, безусловно, напрямую привлечет к этому НАТО. Потому что это изменило бы все. Но если вы посмотрите на ход событий от 24 февраля 2022 года, даже до начала этой фазы российской агрессии, включая Путина, высшая российская политическая и военная власть начала использовать эту ядерную риторику. После этого я заметил, что Медведев стал символом жесткой линии, почти всегда ссылаясь на ядерную карту по отношению к Украине, пытаясь вроде бы вызвать страх среди европейских союзников. Когда мы говорим о ядерном сдерживании, есть два аспекта. Первый – это риторика, которую мы называем декларативной политикой сдерживания. А второй – это фактическое применение. И если вы слишком часто используете риторику, то это безответственность, собственно, со стороны России. Это свидетельствует об их неспособности продолжать эту войну.

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Окей, это нельзя воспринимать легкомысленно. Я согласен с этим. Но я считаю, что это риторика, потому что российское руководство, включая Путина, все еще имеет запас мудрости, что использование ядерного оружия изменит ситуацию, и это, безусловно, приведет к тому, что Россия столкнется с ответом США и НАТО.

Размещение тактического ядерного оружия в Беларуси является продолжением этой декларативной политики. Это как повышение уровня сдерживания по отношению к Западу. Если это произойдет, Запад и НАТО не будут просто стоять, сложа руки, наблюдая за этим. Могут быть какие-то контрмеры оборонного характера как со стороны США, так и со стороны НАТО. Эти ядерные аспекты, которые очень часто использует Россия при ее агрессии в Украине, находятся под постоянным контролем США и НАТО. Или это что-нибудь серьезное? Да, это действительно серьезно. Мы просто не можем воспринимать это легкомысленно. Это реальность, которая не означает, что Россия действительно использует это оружие. Это была бы еще одна катастрофа для России. И я думаю, что российское руководство должно осознать, что его ждет другая картина, если оно прибегнет к такому насильственному и дикому курсу.

– Мы ждем Вильнюсского саммита НАТО в июле. Украина очень надеется получить там решение о нашем будущем членстве в НАТО. По своему опыту в НАТО, как оцениваете, Украина сможет получить дорожную карту по вступлению в Альянс?

– Я думаю, что это будет одна из тем, которые будут подниматься на Вильнюсском саммите НАТО в Литве. В этом нет никаких сомнений. Наиболее вероятным результатом было бы введение, возможно, более сильных позиций по сравнению с предыдущим коммюнике (здесь я говорю о Брюссельском саммите 2021 года и Мадридском саммите 2022 года) относительно перспективы членства Украины. Но прогнозировал бы, более реалистично, что этот вопрос останется нерешенным до окончания войны. До того, как большинство стран НАТО увидят четкие основы, я бы сказал, новой архитектуры безопасности в Европе. Но тип новой архитектуры европейской безопасности появится по окончании войны. Поэтому до этого, я думаю, было бы нереалистично ожидать очень четкого курса членства Украины в краткосрочной перспективе. Но это не исключает альтернативы дальнейших размышлений о потенциальном членстве Украины в средне- и долгосрочной перспективе.

Вероятнее всего и реалистичнее, что после окончания этой войны будет новая архитектура европейской безопасности, возможно, новая архитектура евроатлантической безопасности в более широком понимании. И тогда союзникам придется решать вопросы членства Украины. Я считаю, что для всех нас было бы разумно не иметь очень больших ожиданий относительно полного украинского членства. Но дискуссии по этому поводу будут, я уверен. И мы увидим своего рода компромисс, сформулированный в декларации Вильнюсского саммита. Могут быть разные взгляды. Но я считаю, что было бы слишком оптимистично полагать, что это будет решено на Вильнюсском саммите. Потому прогнозы делать еще рано. Но нынешнее настроение и цепочка заявлений, за которыми мы до сих пор следили, указывают на то, что обязательно будет подтверждение предыдущих решений, принятых НАТО, начиная с Бухарестского саммита 2008 года. Я в этом уверен, и это может быть один-два, скорее всего, два абзаца об Украине (в Вильнюсском коммюнике саммита НАТО – ред.). Но я не уверен, будет ли там упоминание о ПДЧ или что-нибудь подобное. Это не означает, что в этом коммюнике, которое будет обнародовано на Вильнюсском саммите, не будет более сильных заявлений или предложений.

– Президент Эрдоган постоянно говорит по телефону с Путиным. И одной из главных тем их дискуссий является, конечно, Украина. Украинцы очень благодарны Турции за военную помощь в обмене пленными. В то же время, мы не очень хорошо понимаем позицию Турции относительно переговоров с Россией. Время от времени от разных чиновников Турции мы слышим, что Украине стоит подумать о начале мирных переговоров с Россией. Но на самом деле Путину эти переговоры нужны только для капитуляции Украины. Он не изменил своих первоначальных целей этой войны. Так о каких переговорах тогда идет речь?

- Я думаю, что Турция не единственная страна, и турецкие чиновники не единственные люди, которые говорят о возможном мирном соглашении между Россией и Украиной. Вспомните, например, то, что Киссинджер сказал в Давосе (он утверждал, что США и Европа должны как можно скорее сесть за стол переговоров с Россией, чтобы попытаться предотвратить выход войны за пределы Украины – ред.). Сейчас, с одной стороны, не должно быть никакой тени сомнения в поддержке Украины всеми средствами в ее борьбе с российской агрессией. С другой стороны, существует другое направление мнений о том, что могло бы стать основой потенциального мирного плана между Россией и Украиной.

Украина в любых обстоятельствах должна быть в сильной позиции, чтобы вести переговоры о мирном соглашении с Россией с позиции силы. По этой причине многие страны, официальные лица, лидеры выражают свою приверженность поддержке Украины. Но очевидно, что как только последствия такой войны выходят за пределы и начинают влиять на многие страны, от Европы и дальше, тогда можно считать естественным, что люди говорят также о мирном соглашении или договоре. Мы еще будем видеть такие эпизоды. В этом нет сомнений. Но ясно то, что даже когда мы достигнем этого предела потенциального мирного соглашения, Украина должна быть в позиции силы. Потому что у российского руководства на уме другое, они пытаются легитимизировать оккупацию и аннексию Крыма. Они не хотят говорить о будущем Крыма. И сейчас у них есть определенные претензии на Донбасс. А это недопустимо. Речь идет об украинских территориях. Точка. Это международно признанные границы.

Так что впереди нас ждут долгие усилия. Никто не против мирного соглашения с Россией. Но на каких условиях? В настоящее время существует неопределенность на очень высоком уровне относительно условий, на которых будет заключаться такое мирное соглашение. Но люди продолжат говорить о таких сделках. И мы увидим попытки сформировать контур такого мирного соглашения. Например, бывший генсекретарь НАТО Расмуссен подал готовый документ (в прошлом году г-н Расмуссен и глава ОПУ Андрей Ермак представили рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, разработанные во исполнение поручения президента Зеленского – ред.). А затем сам президент Зеленский на саммите G20 на Бали сделал предложение (10 пунктов, составляющих украинскую "формулу мира" – ред.), что потенциально может входить в мирное соглашение с Россией.

Есть китайский позиционный документ из 12 пунктов. Я написал о нем статью на турецком языке, там есть вещи, которые могут быть полезны Украине. Начинается он так: все страны должны уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность других стран и относиться к ним как к равным. И еще там написано: не думать о ядерной войне или угрозе применения ядерного оружия. Это четкие месседжи России. Кроме того, в нем также утверждается, что следует избегать действий, которые могли бы сорвать международные цепочки поставок и другие типы цепей, нарушающие баланс международной экономики и торговли. Это снова месседж России.

Но там также есть месседжи Запада, что вы должны отойти от менталитета Холодной войны, от попытки создать блоки, как в прошлом... Поэтому в этом тексте, как я увидел, Китай пытается ввести в своих собственных терминах и мышлении такой сбалансированный подход, в самом начале посылая месседж России. Посмотрите первый абзац. В нем есть вещи, которые заставят Россию нервничать. Но есть в нем и вещи, которые бы заставили нервничать западных союзников и партнеров. И сразу после того, как Китай сделал это объявление, поделился своей позицией, я помню, например президент Зеленский не сразу закрыл дверь для Китая. Он сказал: ну, хорошо, есть такая попытка, но вы должны использовать свое влияние на Москву, чтобы заключить мирное соглашение. Я имею в виду, что он призвал Пекин использовать свое влияние на Москву для обеспечения суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в первом пункте (в позиции Китая по отношению к Украине – ред.). Они повторяют базовые нормы интернационального права: Утомившись ООН, Хельсинкский заключительный акт 1975 года, Парижскую хартию 1990 года. А еще они сами заинтересованы в суверенитете, независимости и территориальной целостности.

Что сейчас делает Россия? Просто искореняет все эти международные нормы. Это именно то, что они делают. Итак, опираясь на реалистичную базу, призванную защитить суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, можно разработать мирное соглашение. Но вопрос, конечно, в том, готова ли Россия к такому соглашению? Я бы сказал, что нет. По этой причине Украина должна быть в позиции силы для заключения такого соглашения, которое обеспечило бы ее суверенитет, независимость и территориальную целостность — фундаментальные нормы международного права. Так что любая попытка, которая приведет к такому результату, конечно, приветствуется. Но ожидается ли такой результат в обозримой перспективе, бесспорно, является спорным вопросом, учитывая закрытость российского руководства по переговорам, например, по Донбассу и Крыму. Это займет достаточно длительный период времени для украинских стратегических партнеров, в частности Турции.

– Мой последний вопрос будет о российском влиянии и российских нарративах в Турции. Время от времени мы слышим заявления от турецких официальных лиц, что продолжение войны выгодно США, что они хотят, чтобы эта война продолжалась. Почему мы слышим такую откровенно пророссийскую риторику в Турции? Это не пророссийская, а антизападная риторика? И что это значит для Украины?

– Ну, это связано, прежде всего, с увеличением количества двусторонних вопросов, в частности между Турцией и США. И попытка госпереворота в июле 2016 отравила атмосферу в Турции. Ибо было общее общественное мнение, что некоторые западные страны и США, определенные агентства внутри США, сыграли свою роль в этом. Это распространенное мнение. И это также в определенной степени проникло во внутреннюю политику Турции, поднявшую волну против Запада, в частности США, вызвало укореняющиеся в Турции антизападные, антиамериканские и даже антинатовские настроения.

Но я должен добавить, что сейчас это немного уравновешивается. Имею в виду, что, например, когда мы говорили о предстоящих выборах в Турции и когда вы смотрите на манифест (оппозиционной коалиции – ред.), вы видите призыв поставить отношения между Турцией и Западом на более здоровую основу. Это звучит публично. Поэтому настроения меняются. И если вы посмотрите на последние опросы относительно, например, членства Турции в НАТО, поддержка выросла. Также возросла поддержка интеграции в ЕС. Это стало своеобразным изменением настроений в Турции в преддверии предстоящих выборов.

Что ж, думаю, нам не стоит полагаться на риторику, где могут намекать на месседжи скорее в адрес США, а не Украины. Но также правда, что некоторые пророссийские месседжи и нарративы распространяются в Турции, я это замечаю, что является источником огорчения. Для Турции, которая вела освободительную войну против захватнических государств в 1920-х годах под руководством нашего великого лидера Ататюрка, это вопрос принципа. Турция должна противостоять любому типу вторжения и агрессии любой страны без дискриминации в отношении другой суверенной, независимой страны. И с Украиной – это именно тот случай. Украина находится под оккупацией и вторжением. Так что мы должны принять этот вызов. Мы не должны допустить продолжения этой российской агрессии. Это должно быть нашим девизом в Турции как стране, которая вела, возможно, первую освободительную войну в 1920-х годах. Это должно быть ориентиром в нашей внешней политике и безопасности.

Но у Турции есть другая внутренняя динамика, и некоторые партии это используют, чтобы консолидировать свою низовую поддержку. Это рискованное дело, потому что это отклонение от принципиальной позиции, принятой Турцией после основания Турецкой Республики. Мы видим это в контексте внутренней политики и балансов, в частности накануне предстоящих выборов. Я уверен, что здравый смысл победит, и Турция продолжит поддерживать Украину. Это также обязательство, вытекающее из соглашения, заключенного в 2011 году, когда две страны подписали Совместную декларацию о создании Стратегического совета высокого уровня. И я помню визит президента Зеленского в Турцию в апреле 2021 года. И соглашение по 10 пунктам, заключенное между Турцией и Украиной. Турция делает все возможное, чтобы выполнить свои обязательства, в частности в сфере обороны. И люди говорят о беспилотниках (Bayraktar – ред.), бронетехнике… Но давайте не забывать о корвете ("Гетман Иван Мазепа", построенный в Турции – ред.). Поэтому я уверен, что если произойдет смена правительства, то появится уточненная версия внешней политики Турции.

*Интервью сделано в партнерстве с Французским агентством по развитию СМИ (CFI), в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.