"Сдерживай. Кем? Они едва ходят и теряют сознание": командир эмоционально раскритиковал методы мобилизации

Командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов на позывной "Кэп" эмоционально раскритиковал деятельность территориальных центров комплектования по поводу методов мобилизации, которую они проводят. Часто на фронт попадают мужчины, ни физически, ни психологически не готовые к этому.

Об этом он заявил в эфире телемарафона в слоте "1+1".

"Я не понимаю, зачем это делают ТЦК и учебные центры – дают просто массу людей. Мне, как командиру роты, прислали 45 человек. Из них десять мы через три дня сразу отправили в пункт тылового обеспечения. Они еле ходят... У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово..." – возмущенно заявил военный.

Он считает, что военкомы просто таким образом "галочку себе ставят". При этом что эти люди будут делать на передовой, их мало волнует.

"У нас есть сто человек... А дальше ротному делай, что хочешь. У меня 96 человек наполнения штата. Мне дают зону ответственности. Пожалуйста, сдерживай. Кем? Да, однажды мы вышли – нас 45-50 человек. А их сменить надо. Это еще я не говорю о ранениях, каких-то невозвратных потерях", – говорит Баранов.

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Напомним, также командир роты 130-го батальона территориальной обороны Виктор Баранов откровенно рассказал о потерях на фронте. В частности, он подверг критике тех командиров, которые воюют приданными подразделениями, считая их чужими.

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