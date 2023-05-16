"Сегодня летело рекордное количество "Кинжалов": Игнат о блестящей защите Киева

О подлинных целях ракет, которыми ночью 16 мая россияне устроили массированную атаку Киева, остается только догадываться.

Об этом в комментарии для сайта ТСН.ua сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, добавив, что целями могли быть важные государственные объекты.

"Столица всегда является приоритетной целью. Здесь расположены многие органы государственной власти, важные государственные объекты, инфраструктурные объекты. Чаще всего при массированных ударах атакуют столицу. Наша задача была выполнена, воздушные цели были уничтожены. Во время сегодняшней атаки враг не менял тактику "Они всегда атакуют различными средствами. Если проанализировать любую атаку, то можно увидеть, что враг атакует ракетами разного базирования. Особенность этой атаки — большое количество "Кинжалов", рекордное количество для Киева", — сообщил ТСН.ua Игнат.

Обстрел Киева "Кинжалами": что известно

Россия ночью 16 мая совершила очередной массированный обстрел Киева. Это уже восьмая воздушная атака на столицу с начала мая.

Воздушная тревога была объявлена 2:25. Жители столицы и пригорода слышали десятки мощных взрывов. Атака была исключительной по своей плотности – максимальное количество ракет за кратчайший промежуток времени, сообщили в КГВА.

По официальным данным, враг выпустил 18 ракет и 9 БПЛА – все цели уничтожила украинская противовоздушная оборона. Однако обломки упали в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах Киева. Наибольшие повреждения в Соломенском районе. Там произошел пожар в нежилом помещении, вспыхнули несколько автомобилей. Возгорание потушили. В остальных районах повреждения несущественны: обломки упали на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону.

Информации о пострадавших пока нет.

Кадры атаки россиян по Киеву. ФОТО: Pavlo Petrov

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что из шести самолетов МиГ-31К РФ выпустила шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 9 крылатых ракет "Калибр" — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, "Искандер- М”). Все 18 ракет уничтожила противовоздушная оборона.

Кроме того, оккупанты атаковали ударными дронами типа "Shahed-136/131", а также проводили воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — "Орлан-10", "SuperCum". Все 9 БПЛА также уничтожило украинская ПВО.

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