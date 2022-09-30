"Сегодня не до правил": Подоляк рассказал, почему в Украины есть шансы вступить в НАТО

Украинская армия продемонстрировала эффективность с точки зрения оборонительной и контрнаступательной войны, поэтому НАТО должно пойти на определенные изменения и принять Украину в Альянс.

Об этом 30 сентября в эфире телемарафона сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Предыдущие консультации действительно были. Они проходили в течение определенного времени на уровне экспертов, первых лиц государства и блока НАТО. Украина ломает правила этого бюрократического продвижения. Украина идет не традиционно, ломает все это и говорит, что можно брать на себя ответственность и перепрыгнуть сразу через несколько ступеней для получения результата. И НАТО согласится на это. Потому что сегодня не до формальных правил с точки зрения, если есть страна, которая доказывает эффективность Альянса", — пояснил Подоляк.

Советник главы Офиса президента отметил, что мир сейчас стоит на пороге глобальных изменений, поэтому Россия в ее сегодняшнем виде должна прекратить свое существование.

"В Украине армия занимает лидерские позиции с точки зрения оборонительной и контрнаступательной войны современного типа, то, безусловно, НАТО пойдет навстречу в изменение определенных правил. И это ключевое, потому что это будет символично и важно: и для Украины, и для НАТО. Потому что сегодня мир действительно стоит на пороге глобальных изменений. Мир может сделать ключевое решение, что Россия в нынешнем виде должна перестать существовать. Россия должна быть трансформированным государством. Это сделает Украина и цивилизованный мир. И поэтому Украина может ввойти в НАТО гораздо быстрее", — пояснил Подоляк.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 30 сентября предпринял попытку аннексии украинских территорий.

Путин вместе с главарями оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей подписали "договор" об аннексии украинских территорий. Также российский диктатор пригрозил Украине и призвал "сесть за стол переговоров".

В ответ президент Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

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