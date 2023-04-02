"Сегодня вернули ложки, а завтра — Украину": бойцы отыскали на позициях россиян украденное серебро и отдали владельцам

Находка, историю которой теперь будут передавать из рода в род. Военные 60-й отдельной пехотной Ингулецкой бригады в лесах недалеко от Киева в российских блиндажах нашли семейные серебряные ложечки. Вероятно, российские солдаты так убегали с позиций, что потеряли часть добычи, украденной в домах мирных украинцев, говорится в ТСН.

Здвижку, которая в 38 километрах юго-западнее столицы, российские войска заняли 25 февраля и здесь был крупнейший оккупационный штаб в Киевской области — до 10 тысяч человек. Они расположились повсюду – блиндажи в лесу, вдоль леса. После освобождения территорию тщательно обследовали саперы. Именно во время обследования российских позиций бойцы ВСУ Олег и Василий наткнулись на неожиданную находку. “Ложка была запихана, одна стояла так, я ее откопал, на ней написано – “утро”. Олег говорит, что ищи еще, должно еще что-то быть, я нашел "день". Мы думали, что вечер будет. Но вечера не было”, – рассказывает Василий.

Две детские серебряные ложечки, которые обычно дарят на первый зуб или крещение детей. А еще на ложках выгравированы имена детей – Даша и Егор. Вес. Рост. И самое главное день, месяц и год рождения. "Мы поняли, что мы можем найти владельцев", — говорят бойцы.

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Благодаря полным данным на поиски владельцев ложек – ушло несколько дней. Василий и Олег уехали в Киев. Говорят, на передовой так не беспокоились. "Мандраж какой-то такой имел ночью, что и плохо спалось", — рассказывают они.

Дверь воинам открыла бабушка владельцев ложек – Людмила Спиридонова, которая и дарила внукам приборы. Ее внуки Даша и Егор вместе с родителями в селе Лубянка — в 13 километрах от Здвижовки, где на позициях русских солдат и нашли ложки. Их село тоже было под оккупацией, выехать смогли только через три недели. "Там колонна выезжала с белыми флагами. Сын вышел на улицу, увидел колонну и понял, что сейчас именно такой момент, когда можно рискнуть. Попробовать, потому что уже еды не было практически, ни света, ни газа, ничего. Они в погребе фактически сидели, они даже не на своей машине, потому что повреждены были ворота танками и нельзя было уехать. Они уехали на чужой машине с соседями, там рисковали они очень”, – рассказывает женщина.

Дом оккупанты ограбили уже после бегства семьи. Людмила говорит, вынесли и гораздо более дорогие вещи, но именно семейных ложек было больше всего жаль. "Я себе предполагала, что эти ложечки будут в семье, потом будут переходить, а теперь эти ложки еще с такой историей, теперь вообще бесценно", — добавляет бабушка.

Ее внуки вместе с мамой сейчас в Польше. Дети очень тяжело пережили оккупацию и о найденных памятных ложечках взрослые решили им пока не говорить.

Бабушка владельцев ложек постоянно благодарит и обнимает бойцов. Они хорошо ее понимают. У Олега четверо детей – два его сына, как и отец ушли на фронт добровольцами. У Василия - двое. "Сегодня ложки вам вернули, а завтра – Украину", — говорит Василий.

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