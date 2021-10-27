Сегодня — "золото", завтра — Крым: как чиновники комментируют решение вернуть Украине скифские сокровища

В администрации российского президента судебное поражение комментировать отказались.

Сегодня – "золото", завтра – Крым – так украинские политики и чиновники комментируют решение апелляционного суда Амстердама вернуть в Украину, а не на оккупированный полуостров ценную музейную коллекцию скифских сокровищ.

О реакции на судебное решение о возвращении сокровищ в эфире ТСН.Ранок 27 октября рассказала корреспондент ТСН Наталья Фибриг.

Так, отмечается, что решение Апелляционного суда Амстердама однозначное. Скифское золото – это культурное наследие именно Украины и вернуть его нужно в Украину, а не на оккупированный полуостров. Такая аргументация обрадовала адвокатов украинской стороны, и присутствующую в зале суда украинскую делегацию.

"Главный аргумент судей, что экспонаты – это часть общего музейного фонда Украины и поэтому они принадлежат культурному наследию Украины. И суд решил, что только одна сторона может распоряжаться своим культурным наследием и эта сторона – Украина!", — подчеркнул адвокат Герт-Ян Фан ден Берг.

Заместитель министра юстиции Валерия Коломиец заявила, что для Украины это большая победа и, что кроме скифского золота, мы также со временем вернем Крым.

"Мы понимаем, что должны подождать, поскольку есть еще несколько процедурных моментов, поэтому просто завтра золото еще не вернется, но будем надеяться, что уже в ближайшие месяцы будем иметь окончательную возможность начать эту процедуру. СКЛ Музей Аллана Пирсона не обязан возвращать эти ценности "крымским музеям", они должны быть возвращены государству Украина", - объяснила Екатерина Чугуева, заместитель министра культуры и информполитики.

Напомним, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть экспонаты выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на территорию суверенного государства Украина. Судебная волокита из-за артефактов четырех крымских музеев длилась долгих 7 лет. Это сокровища скифов, готов, сарматов, изделия из серебра, золота, керамики, камня, стекла и даже дерева.

Однако Россия и оккупированный Крым уже называют решение суда политизированным. Теперь у проигравшей стороны есть три месяца, чтобы обжаловать решение в высшей инстанции – Верховном суде Нидерландов. В случае, если крымские музеи обжалуют решение в высшей судебной инстанции Нидерландов, процесс в высшей судебной инстанции страны может длиться еще полтора-два года. И пока скифские сокровища будут оставаться в Амстердаме.

Как политики и чиновники комментируют решение вернуть в Украину скифское золото | Новости Украины

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку