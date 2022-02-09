"Секрет за секрет": как в Интернете выманивают у детей их "нюдсы"

"Секрет за секрет": как в Интернете выманивают у детей их "нюдсы"

Каждый пятый ребенок в возрасте 9-12 лет в Украине получал в Сети просьбу от незнакомцев об интимных фото.

В Киеве презентовали программу "3D Реальности подростка", которая позволяет буквально посмотреть на виртуальный мир глазами ребенка и понять, почему взрослому достаточно буквально 18 минут, чтобы уговорить выслать интимную фотографию в Интернете. Здесь показывают мир, мысли и реальную переписку ребенка на дому с незнакомцем. Такая модель рекомендована для просмотра как родителям, чтобы понять лучше детей, так и самим подросткам, чтобы узнать опасности жизни в Сети.

О том, каким распространенным явлением стало выманивание детских "нюдсов" (интимных фотографий) и как ему противостоять, говорится в среду, 9 февраля, в сюжете ТСН.19:30.

Киевлянке Монике было всего 9 лет, когда в соцсетях ей прислали обнаженные фото взрослые мужчины. Она говорит, что тогда сильно испугалась и сразу заблокировала пользователя. Теперь девушке уже 13 и она впервые рассказывает о пережитом подругам. Даже родителям об этом девочка раньше не говорила.

Также читайте 23-летняя девушка узнала о своем изнасиловании из порноролика в Интернете

Впрочем, как свидетельствуют опросы, 75 процентов детей, которые видят интимные фото в Интернете, не делятся этим со взрослыми.

Полине - 12 лет, и она вспоминает, как ей обещали деньги за обнаженное фото в Интернет-переписке. Говорит, предлагали сбросить 100 долларов.

Девушки поют в детской группе и приобщились к минифильму, в котором рассказывают, как реагировать, когда в Интернете просят так называемые "нюдсы", и объясняют возможные последствия. "Может человек выставить в соцсети и продать за деньги – и все, позор на всю страну, на весь мир даже", – говорит одна из них.

Одиннадцатилетняя дочь Марины после знакомства в Интернете согласилась на предложение игры "Секрет за секрет" и чуть не умерла. Манипулятор в Сети сначала просил показать кусочек ноги, потом повыше и повыше. Когда ребенок доходит до точки, когда должен отказаться, у манипулятора уже есть другие фото, которыми он может шантажировать.

Незнакомец запугивал ребенка тем, что он рядом и убьет маму и папу, если он расскажет с ними поделится. Тогда она решила себя убить. К счастью, родители вовремя пришли домой. Они сразу обратились в Киберполицию, а специалисты за короткое время установили, где живет шантажист.

Он оказался взрослым мужчиной, который вел такую же переписку с еще сотней девушек. Дочь Марины до сих пор лечит последствия этого общения у психолога.

Программа виртуальной реальности подростка, которую представили в Украине, должна помочь взрослым понять, почему дети оказываются в таких ситуациях. Часто такое происходит не по детской неосторожности, а потому, что преступники хорошо знают психологию детей.

Как свидетельствует статистика, 44% интимных фото детей в Сети – это селфи, которые дети сами снимают дома, пока учат уроки, пока родители готовят ужин на кухне или в ванной. В 3D реальности напоминают родителям — сейчас именно тот вечер, чтобы поговорить с ребенком о рисках виртуальной дружбы.

В Киеве презентовали первую в мире программу виртуальной реальности подростка

Читайте также: