Секретная комната и собственный телефонный аппарат: как проходили переговоры Зеленского и Байдена

В то время, когда вся планета сидит на карантине, именно телефон стал основным инструментом международной политики.

Мы все боялись. Что Путин Украину опередит — и поговорит с Байденом раньше, чем наш президент. Потому что Москва давно мечтает сделать Украину просто разменной монетой. А ожидания официального контакта Киева и Вашингтона на высшем уровне — все затягивалось. Особенно, накануне большого европейского турне Байдена.

И вот на этой неделе — в президентском Офисе зазвонил телефон с надписью "Уайт хауз".

Впрочем, вы не представляете, что нужно — чтобы эти двое сделали, казалось, вполне обыденную вещь! Снять трубку — и позвонить.

О чем говорили и как происходил этот разговор — 13 июня говорится в сюжете ТСН. Неделя.

В то время, когда целая планета сидит в карантине, именно телефон стал основным инструментом международной политики. Впрочем стоит помнить, каждый разговор между президентами — это всегда сигнал, который часто выходит за пределы одной страны.

О чем с американским президентом договорились мы? Потому Джо Байдена считают искусным знатоком внешней политики. Впрочем, в последнее время плотность его контактов была довольно ограниченной. Кроме, японского премьера Йосихиде Суга в Овальном кабинете никого не было. Даже канадский премьер-министр Джастин Трюдо общался с Байденом по видеосвязи. Однако, на этой неделе лидер Соединенных Штатов отправился в большое европейское турне — что называется осматривать союзников.

"Это не просто туристическая поездка. Это саммит большой семерки, саммит НАТО, очень важно для Украины. И саммит США ЕС. Плюс переговоры с Путиным", — отмечает политолог Владимир Фесенко.

От таких мероприятий, где собираются звезды мировой дипломатии, зависит многое и многие в мире. Понятно, что Украине важно, чтобы и на этих встречах и в переговорах, она упоминалась чаще всего. Поэтому заручиться поддержкой такого влиятельного "адвоката", как Джо Байден, накануне важных политических событий в Европе нам крайне выгодно. Буквально — на зависть другим странам. По крайней мере так расценивает визит госсекретаря Блинкена в Киев, приезд сенаторов и последнюю телефонный разговор между президентами Украины и США, Андрей Сибига, заместитель председателя Офиса президента.

"Я даже больше скажу, представители некоторых государств даже высказывали ревность относительно интенсивности и уровня контактов с украинской стороной", — отметил он.

Так как нам это удалось? Ведь даже технически — термин "спецоперация" для таких телефонных разговоров подходит как нельзя лучше.

Чтобы лидеры стран могли между собой пообщаться, запускается канцелярская машинерия сразу в двух странах. Они учитывают буквально все — разницу во времени, и конкретную тему разговора и запрещенные вопросы, и тон первых слов. Могут даже проштудировать биографии родственников. Последний разговор Зеленского и Байдена готовился в течение двух недель, а окончательное время его проведения стал известен только в понедельник утром. И это не случайно.

Игорь Брусило — главный протоколист президента Украины — до мелочей контролирует такую подготовку.

"Это было в понедельник, оно совпало с графиком президента и потому разговор состоялся. Поэтому подготовка заняла 2 недели, а согласование заняло несколько десятков минут", — рассказал он.

Слово "подготовка" здесь означает, что две недели подряд наши дипломаты здесь и в Соединенных Штатах подробно прорабатывали план телефонного разговора — отступать от него не желательно, согласовывали тезисы — ляпнуть лишнее на таких переговорах нельзя, и согласовывали все это с американской стороной. Впрочем, время шло, а Джо Байден все не выходил на контакт. И похоже в Офисе президента нашли своеобразный, и очень рискованный, ускоритель.

"Я даже не припомню, когда это было в последний раз и было ли вообще. Это по-разному оценивают. Но думаю, что эмоциональность и нестандартность подачи обязывает отвечать наших партнеров, в том числе и Байдена", — отмечает Фесенко.

Политолог говорит о скандальном интервью Владимира Зеленского американскому изданию Аксиос, которое вышло буквально за полсуток до звонка из Белого дома. В нем президент Украины откровенно критикует своего заокеанского коллегу за отказ от санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Издание утверждает, что Зеленский предложил Байдену тет-а-тет с ним в любой точке планеты перед встречей с Путиным. Договорились о почти немедленном телефонном звонке. Как только об этом стало известно, вот здесь запустился целый скрытый механизм.

Для телефонных разговоров в Офис президента вмонтирована секретная комната. Этот объект напоминает отдельный — отрезанный от мира бункер. И его наличие здесь — вещь ожидаемая. Для связи с Овальным кабинетом на стол в комнате ставят отдельный аппарат. На нем нет ни диска с цифрами, ни кнопочек. Только табло — на каком в определенное время высвечивается имя абонента — Уайт хаус.

Оказывается, наш президент может говорить с американским только по специальному телефону, предоставленным Соединенными Штатами. Отдельные аппараты для президентских разговоров нам и другим странам предоставляют еще Турция и Израиль.

Специалисты Госспецсвязи — главные в соединении двух президентов. Они первые, кто устанавливают контакт с другой стороной, проверяют туда ли позвонили по специальным кодовым словам. Так что пранекрам ничего не светит. Они же и защищают сигнал, чтобы к нему не пробилась ни одна разведка. А разговор был действительно частным. И главное — это именно телефонный разговор — никакой видеосвязи.

Собеседники никогда не видят друг друга. Только громкая связь. Каждый из лидеров имеет четкий план, буквально прописанный на бумажке и согласованный с абонентом на другом конце провода. И еще одна особенность на этих переговорах — глава государства никогда не бывает в одиночку. Так кто же подслушивает разговоры президентов?

"Определяет президент. Определяет руководитель Офиса тот круг лиц, которые могут присутствовать во время разговора. С учетом опять же вопросов, которые будут подниматься, переводчик отсутствует в кабинете, где находится президент. Он находится на параллельной линии", — отмечает заместитель главы Офиса президента Игорь Брусило.

И вот здесь выяснилась еще одна деталь, которая может значительно повлиять на развитие наших отношений с Соединенными Штатами. Ее, правда, как раз и списали на трудности перевода. После разговора Зеленского и Байдена украинская сторона написала о поддержке американским лидером ПДЧ относительно членства в НАТО для Украины. Впрочем вскоре эти слова убрали. По сути — выдали желаемое за действительное. И эту ошибку в Белом доме заметили.

"Слово — оно много, что значит, иногда на саммите над декларациями работают два, три, четыре месяца и за каждое слово нужно бороться. Здесь так же. Но осадок остался. Катастрофы нет. Но, это история о доверии", — говорит бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Новости недели: как проходил разговор Зеленского и Байдена и какие договоренности были сформированы

И сигнал другим — с Украиной можно договариваться. Уже после телефонных переговоров Зеленского и Байдена, где рассматривались три блока вопросов, произошли определенные сдвиги. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, решение об отмене санкций против "Северного потока" еще может быть пересмотрено. Впрочем, в США четко понимают, достройка газопровода в обход Украины таки завершится. И теперь Соединены Штаты и Германия обсуждают возмещения для Украины потерь транзитных платежей. Йенс Столтенберг позвонил нам накануне саммита НАТО и выразил политическую и тактическую поддержку. Впрочем самое главное, что хотел услышать Зеленский — это поддержка Соединенных Штатов в борьбе с Россией. Особенно накануне переговоров с Путиным. Андрей Сибига уверяет, эту поддержку мы получили — вместе с приглашением в Белый дом.

"Это должна быть история успеха и так это видит президент, и так все будет сделано, чтобы действительно этот визит сдвинул много чрезвычайно важных для Украины вопросов. Ускорил, которые есть в повестке", — отметил заместитель главы Офиса президента.

Впрочем, о практической позиции Соединенных Штатов относительно этой поддержки, мы скорее всего узнаем уже после визита Зеленского в Вашингтон. Дата уже практически определена.

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