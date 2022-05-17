Секретная операция: что известно об эвакуации украинских военных из "Азовстали" на оккупированную территорию

В понедельник, 16 мая, в СМИ начала появляться информация об эвакуации раненых украинских бойцов из мариупольской "Азовстали", где почти три месяца держат оборону защитники города. Вечером это подтвердили украинские власти, а президент Владимир Зеленский записал видеообращение. 16 мая стало началом операции по спасению защитников Мариуполя.

ТСН.ua собрал все, что известно об эвакуации украинских бойцов.

Сначала появилось видеообращение командира полка "Азов"

Вечером 16 мая подполковник Национальной гвардии Украины, командир полка "Азов" Денис Прокопенко ("Редис") из заблокированной "Азовстали" записал обращение к украинцам, в котором сказал, что защитники Мариуполя выполнили приказ высшего военного руководства и 82 дня борются с российскими оккупантами.

Он подчеркнул, что на войне нет безопасных операций, но важно "совмещать выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни личного состава".

"В войне нет полностью безопасных планов и операций. Ты всегда рискуешь. Главное осознать, просчитаны ли все риски, или проработан ли план "Б". Отдался ли ты полностью этому плану, который должен совмещать выполнение поставленной задачи и максимальное сохранение жизни личного состава. Возможно, именно поэтому война — это искусство, а не наука", — сказал Денис Прокопенко, но никаких деталей не сообщил.

В свою очередь российские СМИ и телеграм-каналы начали массово публиковать фото и видео эвакуации, как они отметили, из "Азовстали". На кадрах были зафиксированы автобусы с койками в несколько ярусов, на которых лежали раненые бойцы. Также были кареты скорой помощи и кадры, как некоторых тяжелораненых военных выносят на носилках. Однако ни одного подтверждения, что это украинские военные из "Азовстали" у Украины не было. Об эвакуации сообщали и международные СМИ. Так, Reuters написал, что около 10 автобусов с украинскими военными покинули завод "Азовсталь" в Мариуполе. Однако добавил, что по неподтвержденным данным.

В Минобороны подтвердили эвакуацию и сообщили детали операции

Позже, уже ночью, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали". "Главное управление разведки Минобороны, Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия Украины, Пограничная служба Украины совместно приступили к операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя", — сказала она.

Маляр отметила, что 16 мая из "Азовстали" в медицинское учреждение в Новоазовске ("ДНР") эвакуированы 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленевку ("ДНР"). Для дальнейшего возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена, добавила заместитель министра обороны Украины.

Относительно защитников, все еще остающихся на территории "Азовстали": совместными усилиями вышеназванных ведомств проводятся мероприятия по спасению.

Зеленский рассказал о начале операции по спасению бойцов из "Азовстали"

В ночь на 17 мая 2022 года в видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата украинскими военными, разведчиками.

"Благодаря действиям украинских военных — Вооруженных Сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжелораненые, им оказывается помощь. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, что эти слова поймет каждый адекватный человек", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что работа продолжается, и эта работа требует деликатности и времени. "Сохраняем максимальную дипломатическую активность и по другим направлениям в интересах Украины", — добавил президент.

"Украинские герои нужны Украине живыми" – обращение Владимира Зеленского 17 мая

Заявление Генштаба ВСУ

Гарнизон "Мариуполь" выполнил поставленную боевую задачу. Тем самым помешал реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС. Высшим военным командованием был отдан приказ командирам находящихся на "Азовстали" подразделений, сохранить жизнь личного состава, проинформировал Генштаб ВСУ в сообщении в Telegram-канале.

"Защитники Мариуполя — герои нашего времени. Они навсегда в истории. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12 бригада Национальной гвардии Украины, 36 отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы, тероборона Мариуполя. Удерживая позиции на "Азовстали", они не позволили противнику перебросить группировку численностью до 17 батальонных тактических групп (около 20000 личного состава) на другие направления, тем самым помешали реализовать план быстрого захвата Запорожья, осуществить выход на административную границу Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся и сегодня и дают достойный отпор агрессору.

Таким образом, по состоянию на 17 мая известно, что из "Азовстали" на оккупированную часть Донецкой области эвакуировали 264 украинских военных (53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи и еще 211 человек через гуманитарный коридор). Дальше их должны обменять. Остальные защитники Мариуполя еще остаются там. Это отдельный отряд специального назначения "Азов", 12-я бригада Национальной гвардии Украины, 36-я отдельная бригада морской пехоты, пограничники, полицейские, добровольцы и тероборона Мариуполя. Город, который российские оккупанты разрушили на 95%, находится в осаде с 1 марта и там гуманитарная катастрофа. У людей нет медицинской помощи, чистой воды и еды. Отсутствуют также и коммуникации.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 83-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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