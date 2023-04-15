Секретная военная помощь, влияние России и острый политический кризис: как Украине склонить Болгарию на свою сторону

В 2022 году экспорт оружия Болгарии превысил $3 млрд, что в 5 раз больше, чем в 2019 году. А в феврале 2023 года, после 35 лет простоя, в Болгарии возобновил работу советский завод "Терем" в городке Костенец в горах, выпуская 122-мм снаряды.

И будьте уверены, что это напрямую связано с Украиной и крупнейшей со времен Второй мировой войной на европейском континенте, развязанной Россией.

Почему ТСН.ua решил снова написать о Болгарии и ее важности для Украины?

Во-первых, Болгария является одним из ведущих производителей боеприпасов советского калибра в Европе. Весной прошлого года Болгария нас просто спасла секретными поставками амуниции. И пока украинская армия полностью не перейдет на натовский калибр, сотрудничество с Болгарией для нас критически важно.

Во-вторых, Болгария – страна-член НАТО и ЕС. В этом году мы ожидаем решений по европейской и евроатлантической интеграции Украины. Учитывая достаточно нейтральное отношение граждан Болгарии к войне России против Украины по данным соцопросов, откровенное подыгрывание президента страны Румена Радева российским нарративам и глубокий политический кризис, Киеву нужно выстраивать очень проактивную политику в Болгарии, чтобы не позволить Москве распространять там свое влияние.

В-третьих, не совсем понятно, как все это сможет обеспечить новоиспеченная посол Украины в Болгарии Олеся Илащук без опыта работы в дипломатии. В конце декабря 2022 года ТСН.ua уже писал об этом скандальном назначении ОПУ. Громкая критика звучала и в других украинских СМИ. Но недавно Олеся Илащук уже вручила верительные грамоты президенту Болгарии.

Как начало дипломатической миссии нового посла Украины в Болгарии освещали собственно болгарские медиа? Не сложно догадаться. В новостях было все: от практики Илащук сексологом-консультантом и гештальт-терапевтом, до специалиста по драгоценным украшениям. Украинские же соцсети разразились критикой по другому поводу. На странице Посольства Украины в Болгарии в Facebook опубликовали первое видеообращение Илащук по случаю вручения вверительных грамот. Амбасадорка там говорит по-болгарски, вступление начинается в ее кабинете, где она одета в костюм. Но после первой минуты записи Олеся Илащук уже в вышиванке, которая, собственно, и вызвала скандал. Многие в Facebook оценили ее халатом на запах, что является нарушением дипломатического дресс-кода, некоторые даже увидели в ней кимоно, подшучива, что в Японии у Украины уже есть очень профессиональный посол.

В этом тексте ТСН.ua не будет оценивать дресс-код новоиспеченного посла Украины в Болгарии. Мы хотим еще раз привлечь внимание читателей к самой Болгарии, острому там политическому кризису, российским влияниям и необходимости приложить максимум усилий, чтобы сохранить и улучшить наши двусторонние отношения. Ведь именно от оборонных возможностей Болгарии во многом зависит победа Украины над Россией.

Работают без выходных

"Это прозвучит цинично, если я вам скажу, что хочу мира. Но в то же время я работаю на вооруженном заводе". Это цитата одного из местных жителей болгарского города Сопот в репортаже The New York Times. Именно в Сопоте находится Вазовский машиностроительный завод (ВМЗ), производящий боеприпасы для артиллерии и ракеты. В 2015 году здесь дважды происходили взрывы. В том же году был отравлен болгарский поставщик оружия Эмилиан Гебрев. Только через три года британские следователи связали отравление Гебрева, неоднократно заявлявшего о причастности к этому российских спецслужб, с одним из подозреваемых в отравлении Сергея Скрипача и его дочери в Солсбери "Новичком", за которым стояли сотрудники российского ГРУ.

Почему The New York Times сделало этот репортаж из Болгарии? Журналист известной американской газеты поехал туда как раз по случаю возобновления работы завода Терем. В настоящее время военные заводы Болгарии работают почти без выходных в несколько смен. В частности, ВМЗ в Сопоте работает 6 дней в неделю. По словам бывшего премьера Болгарии Кирилла Петкова, на первом этапе российского полномасштабного вторжения именно от Болгарии украинские силы обороны получили треть всех необходимых им боеприпасов. Поэтому не будет преувеличением сказать, что именно Болгария спасла Украину, когда весной 2022 у нас был боеприпасный "голод".

"Минувшей весной в украинской армии отчаянно не хватало горючего и боеприпасов советского калибра, необходимых для борьбы с россиянами. Спасение пришло неожиданно из Болгарии", — еще в январе писало издание Politico. Это происходило тайно через третьи страны, в частности Польшу, Румынию и, как ни странно, Венгрию. Дизельное топливо, поставляемое Болгарией в Украину, перерабатывалось из российской сырой нефти на НПЗ, который в то время принадлежал российскому "Лукойлу".

"Болгария стала одним из крупнейших экспортеров дизельного топлива в Украину и иногда покрывала 40% ее потребностей", — говорил бывший министр финансов Асен Васильев.

Однако действующий президент Болгарии Румен Радев, известный своими пророссийскими взглядами, пока парламент продолжает находиться в глубоком политическом кризисе, неоднократно заявлял, что его страна не будет официально поставлять Украине оружие, в том числе советские истребители МиГ-29 (сейчас София имеет 16 таких самолетов). ) и танки. Даже в обмен на американскую финансовую поддержку и более современные западные системы, как это сделали Польша, Словакия и Греция.

Радев является бывшим руководителем ВВС Болгарии и пилотом МиГ-29. Поэтому, возможно, здесь есть что-то личное. Руководитель секции Юго-Восточной Европы New Geopolitics Research Network Игорь Федик добавляет, что логично для болгар как можно быстрее избавиться от своих МиГ-29, так как по многим оценкам срок их эксплуатации истекает уже в конце 2023 года.

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"Поэтому логично было бы отдать эти самолеты Украине. Болгария может получить новые. Они уже заказали у американцев F-16, но они прибудут не раньше 2025 года, а полной оперативной готовности приобретут где-то в 2027 году. Одним из вариантов является передача Украине МиГ- 29, получив какие-то временные решения от партнеров по НАТО, будут ли это использовать F-16 или какие-то другие самолеты… Разговоры об этом также постоянно ведутся, но к конкретным решениям не приводят, в первую очередь, я думаю, из-за позиции болгарской власти ", – рассказал ТСН.ua Игорь Федик.

Также Болгария не присоединилась и к инициативе ЕС о поставках Украине 1 млн боеприпасов. Однако, по словам Игоря Федыка, эта инициатива касается производства 155-мм снарядов, а в Болгарии объясняют, что таких снарядов не производят. И это правда, потому что у них на вооруженные преимущественно советские образцы. Возможности выработки 155-мм боеприпасов у них есть, но требуется спрос. Болгарская армия не использует эти боеприпасы, а экспорт болгарской оборонки осуществляется в те страны, которые используют советские калибры.

Политический кризис

В начале апреля в Болгарии прошли пятые за последние два года парламентские выборы. Первые два места заняли партийные блоки двух бывших премьеров: "Граждане за европейское развитие Болгарии" и Союз демократических сил (ГЕРБ-СДС) Бойко Борисова с 26,49%; и блок продемократических партий "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария" Кирилла Петкова с 24,56%.

Однако никто из экспертов не дает даже минимальных шансов, что они могут создать коалицию и вытащить парламент из глубочайшего политического кризиса. Временное правительство или шестые внеочередные выборы – вот самый вероятный сценарий. Слишком велики разногласия между этими двумя партийными блоками.

По словам директора программы Европейских студий Совета внешней политики "Украинская призма" Михаила Драпака, действительно, вдвоем эти два блока могут создать большинство, никого больше не привлекая. Но шансы на это очень скудны. Возможно, их даже вообще нет.

"Почему? Потому что Петков и его соратники из Демократической Болгарии, с которыми он шел блоком на эти выборы, уже заявили, что не будут формировать правительство с Борисовым, которое сделало главным лозунгом своей предвыборной кампании "вернем порядок", призывая все политические силы, даже "Возрождение", присоединиться к правительству спасения Болгарии.Но мало кто с ним действительно хочет объединяться, несмотря на то, что оно имеет огромную поддержку. Все то, что сейчас происходит в Болгарии, началось еще в 2020 году, и именно с антикоррупционных протестов "Против Борисова выступал Радев, Соцпартия, Демократическая Болгария и другие. Поэтому, если бы они сейчас объединились с Борисовым, это означало бы, что они предали свои позиции", — объясняет ТСН.ua Михаил Драпак.

Упомянутая выше откровенно пророссийская партия "Возрождение" заняла на этих внеочередных выборах третье место, получив 14,1% голосов, что на несколько процентных пунктов больше, чем на предыдущих выборах в октябре прошлого года. Ее лидер Костадин Костадинов критикует не только помощь Украине, но и США, НАТО и ЕС. Именно представители партии "Возрождение" срывали украинское знамя со здания мэрии Софии. А недавно неизвестные изуродовали памятник Тарасу Шавченко в столице Болгарии.

Российская пропаганда активно работает в Болгарии. Однако нельзя сказать, что граждане этой страны настроены категорически против Украины и помощи нам. Общество скорее расколото на два лагеря. Однако более чем за год полномасштабной войны России против Украины несколько изменилось: 61% болгар относятся к Путину негативно; а 52% обеспокоены безопасностью в Европе.

С одной стороны, по данным исследования Segabg.com, в 2022 году почти каждый день один россиянин получал болгарский паспорт. Не считая того, с 8 апреля Болгария ввела запрет на меры судов, сертифицированных русским морским реестром судоходства, в морские и речные порты страны. А недавно Минобороны Болгарии в своем отчете констатировало, что Россия совершает систематические военные преступления в Украине.

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"Результаты не представляют угрозы проевропейскому и трансатлантическому внешнеполитическому позиционированию Болгарии. Обе ведущие партии (двух бывших премьеров, занявших первые два места – ред.) подчеркивают, что членство Болгарии в Шенгенской- и Еврозоне – это главная цель в повестке дня. Кроме того, мы наблюдаем консолидацию восточного фланга НАТО в регионе, и это требует ясности по поводу того, кто будет руководить Болгарией", — говорит ТСН.ua руководитель офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) в Софии Вессела Чернева.

Вместе с тем Болгария не только не проявляет лидерства и инициативы в вопросах обеспечения безопасности Черноморского региона и восточного фланга НАТО, но и откровенно блокирует продвижение Украины в Альянс. Например, в октябре 2022 года Румен Радев отказался присоединиться к декларации президентов девяти стран Центрально-Восточной Европы о вступлении Украины в НАТО, заявив, что это может привести к привлечению стран Альянса к войне.

Учитывая, что Украина избрала путь вступления в НАТО по примеру Финляндии и Швеции, минуя правильную позицию ПДЧ, Киеву нужно изрядно поработать со странами, которые выражают открытый скепсис по этому поводу, опасаясь эскалации со стороны России. И Болгария здесь не исключение. К тому же, не забывайте, что Болгария – это страна Черноморского региона. Черное море, как уже писал ТСН.ua, сейчас де-факто заблокировано Россией. Украина предложила перечень конкретных шагов по решению этой проблемы. И поддержка Болгарии нам очень пригодится.