Секретное количество силовиков в центре Киева на чердаках ищет террористов: на очереди спальные районы

Стали известны первые подробности массовой проверки в столице зданий и граждан, о которой сегодня утром отчиталась пресс-служба СБУ.

Как рассказали правоохранители в комментарии для ТСН.ua, таким образом в столице ведется борьба с терроризмом – проверяются автомобили, документы граждан, находящихся в правительственном квартале, не стали исключением подвалы домов. В СБУ добавили, что в этих мероприятиях задействованы служебные собаки.

Фото: Служба безопасности Украины

"Будут "пересеивающие" мероприятия в отношении проверяемых лиц. Именно сегодня проверяется правительственный квартал, но ежедневно проверяются и объекты критической инфраструктуры. В правительственном квартале осматриваются подвалы, чердаки, местами осуществляется поквартирный обход. Такие мероприятия возможны и в других районах столицы ", – сообщили нам правоохранители.

Количество проверяющих, задействованных в проверках, в спецслужбах не называют, мотивируя тем, что это закрытая информация.

В свою очередь, жители домов на столичном Крещатике рассказали ТСН.ua, что они время от времени сами вызывают правоохранителей, когда видят у подъездов подозрительных лиц.

"По состоянию на 14.00 к нам из СБУ еще не приходили. У нас был случай, когда жители увидели двух подозрительных лиц. Мы вызвали правоохранителей, чтобы те проверили этих граждан. Помню, что силовики приехали, около недели допрашивали их, но оказалось, что все нормально. Что касается чердака, то у нас его фактически нет – там расположены две квартиры", — рассказал нам один из жителей дома №21.

Как стало известно ТСН.ua, накануне, 10 января, около 20.00 два человека в камуфляжной форме тщательно проверяли грязный припаркованный автомобиль возле министерства образования и науки на проспекте Победы в Шевченковском районе Киева. Осматривали авто они с помощью фонаря и смотрового зеркала. В спецслужбах это событие пока не комментируют, пресс-офицер Шевченковского управления полиции Киева Анна Зубрева сообщила нам, что автомобиль, о котором мы ее спросили, осматривали не сотрудники полиции.

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