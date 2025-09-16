Секретное оружие ВСУ: военный эксперт назвал "козырь", что может изменить войну

Ракеты «Сапсан» и «Фламинго», можно ли благодаря им изменить ход войны

Украина должна масштабировать производство собственных баллистических ракет типа «Сапсан», «Фламинго» и другого дальнобойного вооружения. Это один из рычагов, которым удастся остановить Россию и вынудить агрессора перейти к остановке ведения боевых действий.

Такое мнение высказал в комментарии ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке.

Эксперт отмечает, что в последние месяцы в медиа активно обсуждают реализацию ракетной программы Украины, которая стартовала в 2022 году.

«Речь идет о разработках отечественных баллистических и крылатых ракет, ракет-дронов и другого вооружения. В ходе этих информационных волн были представлены некоторые характеристики баллистических ракет. Важно, что часть из них уже доведена до уровня, когда нужно проводить испытания, которые проводились по-боевому, или уже успешно их прошли», — рассказывает Игорь Романенко.

Он добавляет, что к таким можно отнести баллистическую ракету «Сапсан», которая в прошлом году прошла успешное испытание, об этом заявил президент Зеленский.

«В этом году баллистическую ракету „Сапсан“ уже применили по-боевому, то есть по военным объектам РФ. Похожий путь прошли баллистическая ракета „Фламинго“ и „Длинный Нептун“ и еще несколько других, которые разрабатывались и доводились до этого этапа. Теперь стоит главный вопрос: заниматься их масштабированием — ставить на поток их массовое изготовление. А с этим есть проблемы», — отмечает Игорь Романенко.

Проблемы массового производства ракет

Эксперт объясняет, что изготовление нового вооружения — сложный процесс.

«Прежде всего потому, что это слишком сложный вид вооружения, требующий многих комплектующих и технологий высокого уровня. Это не просто ракета, а ракетный комплекс, который требует множество дополнительных составляющих», — говорит Романенко.

Генерал-лейтенант добавляет, что процесс производства усложняет то, что он организуется под постоянным боевым влиянием россиян.

«Чтобы выявить места производства вооружения, противник применяет все виды разведок: из космоса, воздуха, моря использует агентуру, чтобы обнаруживать и уничтожить предприятия, где разрабатываются эти ракеты, изготавливаются комплектующие или осуществляется их сбор. Именно поэтому даже после успешных боевых испытаний на путь к массовому производству оружия нужно определенное время», — отмечает военный эксперт.

Почему нужно дополнительное время

Игорь Романенко добавляет, что у каждой ракеты или дрона этот термин разный.

«Например, разработкой баллистической ракеты „Сапсан“ мы занимались еще до войны. И эта работа продолжается: есть ракетный комплекс, есть ракета, но для того, чтобы запустить все это в массовое производство, нужно еще время. Например, „Длинный Нептун прошел уже несколько модернизаций. Если раньше это был ракетный комплекс „берег-корабль“ на 300 км, то сейчас это ракетный комплекс „земля-земля“ с дальностью до 1 тысячи км», — говорит Романенко.

Военный эксперт подчеркивает, что здесь вопрос не только в характеристиках ракет, а именно в их массовом производстве.

«В таком оружии есть огромная потребность, потому что эффективно применение такого типа ракет будет, когда до цели их будет долетать до десятка. Соответственно, до пуска их нужно в разы больше, учитывая, что активно будет работать ПВО противника», — говорит военный эксперт.

Когда «Фламинго» и «Сапсан» полетят на Россию

Он добавляет, что степень разработки новых ракет и дронов разная, как и запуск в серийное производство. К тому же, россияне многое отдали бы, чтобы получить о них информацию, чтобы искать противодействие.

«Могу сказать, что по оценкам специалистов, по таким комплексам как „Фламинго“, „Сапсан“ и еще нескольких ракет-дронов, прогнозируется доведение до массового производства уже к концу этого или к началу следующего года. И, соответственно, они будут сразу поступать в Силы обороны для применения», — говорит Романенко.

Изменят ли ракеты ход войны

Генерал-лейтенант подчеркивает, что наличие баллистических ракет на вооружении ВСУ не гарантирует моментальной победы в войне или чудесах в виде «серебряной пули».

«Таких результатов не стоит ожидать. Но наличие такого оружия значительно увеличит наш потенциал и снизит российский. Мы получим возможность бить по военным объектам РФ, например, по аэродромам, откуда взлетают российские бомбардировщики, по стартовым позициям ракетных комплексов „Искандер“ и прочего. Напомню, что задача стратегической оборонной операции, на которую сейчас у нас не хватает потенциала, состоит в том, что мы должны остановить продвижение россиян, которое они начали с конца 2023 года и оно продолжается до сих пор», — добавляет военный эксперт.

Игорь Романенко считает, что остановить войну в Украине может наличие обоих рычагов — дальнобойное ракетное оружие и жесткие санкции в отношении России.

«Остановить войну может соотношение этих факторов — ракеты должны бить по военным объектам РФ, а санкции по ее экономике. К сожалению, пока применение наиболее ощутимых санкций для Путина оттягивает Трамп. Он выставляет условия европейцам, и мне кажется, этим пытается подыграть Путину. Если каким-то чудом санкции заработают, нужно время, чтобы от них был эффект», — объясняет Игорь Романенко.

Что необходимо Украине уже сейчас

Он добавляет, если говорить о гарантиях безопасности для Украины после вступления в действие перемирия, они уже сейчас должны быть мощными со стороны союзников — поставки вооружения, техники и боеприпасов.

«Это может стать надежной гарантией нашей безопасности. И они нужны уже сейчас, а не в перспективном будущем — быстрые и в полной мере. Это позволит увеличить потенциал сил обороны и помочь остановить продвижение россиян. Если все это произойдет, то Путин будет вынужден перейти к реальным переговорам, которые он сейчас игнорирует или всеми силами тормозит», — заключает Игорь Романенко.