"Секретное письмо" ООН и призывы Эрдогана выполнить требования Кремля: кто и как начинает играть на руку РФ

В последние дни в инфопространстве снова появились призывы относительно "необходимости выполнения требований России".

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал нескольких лидеров G20 выполнить некоторые требования России по возобновлению "зернового соглашения", а генсек ООН Антониу Гутерреш мог вести переговоры с МИД РФ о возможном ослаблении санкций против страны-агрессора.

ТСН.ua собрал все о тех, кто снова призывает к переговорам с РФ и начинает играть на руку Кремлю.

Тайные переговоры ООН с Россией

Немецкое издание BILD опубликовало материал, в котором говорится, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры с МИД РФ о возможном ослаблении санкций против России. Как рассказали журналисты, ссылаясь на секретное письмо Гутерреша, которое он направил еще 28 августа главе российского МИД Сергею Лаврову, с России может быть снята часть ограничений в обмен на возобновление зернового соглашения. Чего и потребовал Кремль, устраивая шантаж с экспортом украинского зерна.

Реакция Украины на предложения ООН касательно санкций против РФ

В министерстве иностранных дел подчеркнули, что позиция Украины остается неизменной – ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа. Там также сказали, что международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не "усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию, предлагая уступки".

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ООН открещивается от тайных переговоров с Кремлем

В Организации Объединенных Наций отреагировали на материал журналистов BILD и заявили, что публикации о "секретном письме" Гутерриша Лаврову не соответствуют действительности.

Так, заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге сказал, что слова генсека Антониу Гутерриша передали некорректно – и якобы "речь идет не об отмене санкций".

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"Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, говорится, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неправильно", — пояснил он.

Фархан Хак подчеркнул, что еще в прошлом году Антониу Гуттериш начал принимать меры для того, чтобы продукты и удобрения из Украины и России могли поступать на мировые рынки.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь не идет о снятии санкций. Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов", — заявил Хак.

Эрдоган предлагает G20 выполнить требования РФ по "зерновому соглашению"

Издание Bloomberg со ссылкой на трех турецких чиновников, сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал нескольких лидеров G20 выполнить некоторые требования России по возобновлению "зернового соглашения".

Как пишут журналисты, Эрдоган пытается провести закрытые встречи с лидерами на саммите G20, который проходит 9-10 сентября в Нью-Дели, Индия. Ранее Эрдогану не удалось убедить российского президента-диктатора Владимира Путина возобновить "зерновое соглашение".

Анкара просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта продовольствия и удобрений, а также возобновить подключение Москвы к системе SWIFT для международных платежей.

У Путина сделали новое заявление о "зерновом соглашении"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 9 сентября заявил, что Россию не устраивают предложенные условия возобновления "зернового соглашения". Москва требует выполнения ранее достигнутых договоренностей.

Так, Москва хочет, чтобы SWIFT открыли для "Россельхозбанка", а не для ее дочерней компании.

Договор об оружии между РФ и Северной Кореей

По оценкам экспертов, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын готов заключить соглашение с президентом России Владимиром Путиным по поставкам оружия.

Эта тема может стать главной во время встречи политиков во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

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По данным СМИ, Москва в качестве оплаты может предложить Северной Корее зерно, нефть, военные технологии, а также твердую валюту. Кроме того, Российская Федерация может передать КНДР чувствительные военные технологии, которые могут усугубить угрозы ее соседям – Южной Корее и Японии.

"Сотрудничество между Россией и Северной Кореей может выйти за пределы соглашений с обычными вооружениями и продовольственной/энергетической помощи, возможно, к передовым технологиям для спутников, атомных подлодок и баллистических ракет", — считают эксперты.

Что говорят в ГУР о встрече Ким Чен Ына и Путина

Представитель украинской разведки Андрей Юсов рассказал, что Владимир Путин во время встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном будет просить у него снаряды и боекомплект для артиллерийских систем.

"Не все договоренности обсуждены. В большинстве случаев то, что просит Россия и на что рассчитывает российский диктатор и российский режим, не удовлетворяется даже государствами и правительствами и режимами, которые поддерживают коммуникацию с мировым изгоем, которым сегодня является Российская Федерация. Поэтому будут просить больше, чем получат", — сказал Юсов.

Саммит G20 без упоминаний о войне в Украине

В проекте совместной декларации лидеров G20 пропущено упоминание о войне в Украине, ведь по этому поводу еще продолжаются переговоры, пишет Reuters. Так, в 38-страничном проекте параграф "геополитическая ситуация" остался пустым. По данным источников, совместная декларация может окончательно не достичь единого согласия.

По словам другого высокопоставленного источника в одной из стран G20, пункты о войне против Украины были согласованы странами Запада и направлены России для ее оценки.

От войны в Украине страдают миллионы: G20 готовы присоединиться к решению кризиса

Какие санкции нужны против России – Зеленский озвучил

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что санкционное наступление мира против России должно усилиться.

Он подчеркнул, что важно усиливать санкции против энергетического, финансового и банковского секторов российских террористов. Также нужно заблокировать поставки в Россию любых компонентов и запчастей, используемых для производства ракет и дронов.

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