"Секретные документы": Данилов прокомментировал возможные даты украинского контрнаступления

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что именно Украина принимает решение о контрнаступлении.

Об этом он сказал, он сказал в комментарии журналисту ТСН Александру Цаплиенко.

"Когда будут происходить те или иные военные действия на фронте - об этом знает наша сторона, наша сторона принимает решение, наши военные во главе с Главнокомандующим принимают окончательное решение и окончательный вариант наших действий в той или иной ситуации. И когда кто-то считает, что он знает дату, знает направления, знает гораздо больше, чем узкий круг лиц, которые принимают в этом участие... Сейчас очень много экспертов появилось, которые начинают толковать то, к чему они не имеют никакого отношения. То, что касается стратегических вопросов - это очень ограниченный круг лиц, решение будет приниматься с учетом всех обстоятельств, которые будут на то время", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что пока неизвестно, когда будет контрнаступление, однако это решение будет взвешено.

"В мире каждый день происходит множество процессов. Мы не находимся на другой планете. То, что происходит в той или иной столице – оно может влиять на нас. Мы анализируем, систематизируем, докладываем высшему Президенту, Главнокомандующему. Решение будет принято тогда, когда оно должно быть принято. Сегодня никто не может сказать, будет ли (контрнаступление, — ред.) завтра, послезавтра, через неделю. Другие даты называют. Это решение будет государственное, взвешенное и будет принято, согласно законам нашего государства", — сказал Данилов.

Напомним, Данилов заявил, что Пентагон не имел доступа к планам по контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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