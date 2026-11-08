Секретный дрон-порт: как разносится российские НПЗ, а Кремль теряет миллиарды

Атака дронов на Россию / © ТСН.ua

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После короткого перерыва, которого пытались добиться из-за океана накануне выборов в США, украинские удары по российской нефтяной отрасли не только возобновились, но и усилились. Дальнобойные беспилотники Сил обороны атакуют нефтеперерабатывающие заводы, склады и предприятия российского военно-промышленного комплекса. Кулуарные попытки администрации Дональда Трампа склонить Украину к невыгодной игре и ограничить удары по российской инфраструктуре не остановили украинскую кампанию.

О результатах атак за неделю и эксклюзивных подробностях боевой деятельности Первого отдельного центра беспилотных систем, специализирующегося на поражении целей в глубоком тылу России, рассказывается в репортаже ТСН.Тиждень.

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Российские НПЗ снова горят

После недолгой паузы топливный сектор страны-агрессора вновь оказался под ударами украинских дальнобойных дронов. В начале недели массированной атаке подвергся Ярославский нефтеперерабатывающий завод. Украинские беспилотники атаковали его как минимум 13 раз.

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Это предприятие играет важную роль в российской военной логистике: оно является основным поставщиком топлива для военной авиации и бронетехники Центрального военного округа РФ.

Следующим объектом стал Рязанский НПЗ — там вновь вспыхнул пожар. Это уже девятая атака на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его мощность составляет 17 миллионов тонн нефти в год, а само предприятие играет ключевую роль в обеспечении Москвы топливом.

В ночь на пятницу украинские дроны добрались и до Афипского НПЗ — крупнейшего на юге России. Это уже пятнадцатая атака на предприятие. Его значение выходит далеко за пределы обычного промышленного производства: завод является главной топливной базой всей южной группировки российских оккупационных войск.

Украинский эксперт по международным отношениям в сфере энергетики и безопасности Михаил Гончар обратил внимание на то, что количество пораженных объектов на территории России заметно увеличивается. По его мнению, это свидетельствует одновременно о повышении эффективности украинских атак и о более серьезных проблемах российской противовоздушной обороны.

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«Количество точек поражения, судя по фото- и видеоматериалам „из-за поребрика“, значительно возросло. Это означает, что эффективность действий Сил обороны Украины повысилась. И с другой стороны, система ПВО в России начинает давать более серьёзные сбои, чем раньше», — пояснил эксперт.

Под ударом — не только нефтяная отрасль

На этой неделе украинские Силы обороны применяли не только беспилотники. В ходе операции также использовались ракеты «Нептун»: ими был атакован завод «Протон» в Орле. Предприятие поставляет критически важные компоненты для российского ракетного вооружения, в частности для комплексов «Искандер-М».

Параллельно продолжались удары по вражеским складам и дата-центрам. Таким образом, украинская операция охватывает не только топливную инфраструктуру, но и объекты, обеспечивающие функционирование российской военной машины.

За каждой такой атакой стоят конкретные люди — украинские военные, которые планируют маршруты, рассчитывают возможности беспилотников и находят способ добраться до целей далеко за линией фронта. Именно их работа превращает глубокий российский тыл в пространство, где больше нет недосягаемых объектов.

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Мастера DeepStrike в секретном дронопорте

Ночь, минимальное освещение, строгое запрет на мобильную связь. Военные в балаклавах, работающие здесь, редко допускают журналистов на свои позиции. В то же время результаты их операций давно известны далеко за пределами Украины — и ощутимы для россиян.

Съемочная группа ТСН побывала в месте, которого нет ни на одной общедоступной карте. Это мобильный дронопорт одного из самых высокотехнологичных подразделений Вооружённых сил Украины, специализирующегося на дальних ударах по объектам в глубине России.

Операторы не видят противника непосредственно в прицеле, однако это не мешает им наносить точные и смертоносные удары. Их главное оружие — дальнобойные ударные беспилотники украинского производства.

Офицер Первого отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ с позывным «Озон» рассказал, что подразделение использует различные типы дронов, причем подавляющее большинство техники — отечественного производства.

«Работаем с различными средствами. ФП-1, „Лютый“ и ещё очень много других средств. 90% — это украинские БПЛА», — отметил военный.

Первый отдельный центр беспилотных систем СБС ВСУ — подразделение, которое войдет в историю военной науки как первый в мире экспериментальный батальон беспилотных авиационных комплексов.

«Наше название говорит само за себя. Мы первые, мы — крупнейшее подразделение, применяющее DeepStrike в стране. Вот, например, Москва. Все же помнят то эпическое видео, где крышка влетела. Мы работали в ту ночь. Усть-Луга. Работали в Туапсе и Краснодарском крае», — рассказал «Озон».

По его словам, подразделение уже имеет опыт работы по целям в различных регионах России — от столицы до отдаленных промышленных объектов.

Тысяча километров вглубь России: как готовятся к дальнемагистральным рейсам

На момент пребывания журналистов в дронопорте военные готовились к очередной операции. Речь шла о поражении важных и тщательно отобранных объектов, обеспечивающих работу российской военной машины. Конкретные цели не разглашались из соображений безопасности.

«Не все сотрудники знают, куда мы будем направляться. Это меры безопасности. Летим примерно на тысячу километров вглубь Российской Федерации», — пояснил «Озон».

Еще один офицер центра с позывным «Навах» ранее служил в Силах специальных операций. За его плечами — полтора года работы пилотом дальнобойных беспилотников.

Он кратко описывает свою работу: каждая миссия — это подготовка аппарата, его запуск и поражение заданной цели.

«Каждая миссия — это просто класс! Наша задача — собрать дрон, запустить его и поразить цель», — рассказал военный.

Спустя считанные минуты после подготовки команда должна была приступить к запуску большой группы FP-1. Это одни из самых массовых и эффективных украинских дронов дальнего действия. Их начали использовать ещё в 2024 году, и с тех пор возможности этих беспилотников существенно выросли.

Официально подтверждённая дальность боевого поражения FP-1 превышает 3200 километров. Одной из целей, до которых уже долетали эти аппараты, стал Новоуренгойский завод в глубине Сибири.

«Дальность увеличилась в разы. Мы можем работать примерно на расстоянии 3000 км. Вес боеголовки у нас корректируется в зависимости от расстояния», — отметил «Озон».

Как дроны обходят российскую ПВО

Атака на большое расстояние — это, прежде всего, сложный математический расчет. Чтобы добраться до цели, беспилотнику необходимо преодолеть десятки зон контроля радаров, избежать вражеских мобильных групп противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы.

Поэтому дроны не летят к цели по кратчайшему пути. Их маршруты прокладываются с учётом особенностей рельефа и расположения российских средств обнаружения и перехвата.

«Наши ребята в совершенстве знают карту России, знают все низины, все вершины, все их ЛЭПы», — рассказал «Озон».

По словам «Наваха», успех операции в значительной степени зависит от того, насколько тщательно её спланировали ещё до запуска беспилотников.

«Это тщательное планирование, 90% всей миссии — это планирование. Поэтому, если задача требует отправки роя, отправляется рой; если задача требует точечного, незаметного действия, то мы действуем именно так», — пояснил офицер.

На заключительном этапе военные готовят самолеты к вылету: устанавливают пиропатроны, загружают полетные задания, проверяют авионику. Все это происходит непосредственно перед стартом.

«Идет заключительная подготовка. Как вы видите, устанавливаются пиропатроны, заливаются миссии, проверяется авионика. Это уже фактически финиш. И когда сапер нажимает кнопку „Файер“ — это самая любимая часть миссии», — рассказали военные.

Запуск роя: дроны направляются к целям

Над площадкой уже слышен рев двигателей. Первые ударные беспилотники, подготовленные на удаленных дронопортах, набирают высоту. Напряжение растет: военные ждут команды, которая даст старт операции.

И вот наступает кульминационный момент — запуск дронов по объектам в глубоком российском тылу.

По завершении запуска команда немедленно приступает к демонтажу оборудования. Откладывать это нельзя: безопасность подразделения зависит от того, насколько быстро военные покинут место запуска.

«Запуск завершился в штатном режиме. Сворачиваемся как можно быстрее. Безопасность — оперативно покидаем место дислокации», — сообщили офицеры.

Российская нефтепереработка теряет миллиарды

Украинские атаки с использованием дронов по объектам российской нефтяной отрасли уже нанесли Кремлю ущерб на сумму более 23 миллиардов долларов. Масштаб этой суммы можно оценить, сравнив её с доходами самой отрасли: за 2025 год чистая прибыль российского нефтеперерабатывающего сектора составила 26,6 миллиарда долларов.

То есть ущерб, нанесённый ударами, почти равен всей чистой прибыли, которую российская нефтеперерабатывающая отрасль получила за прошлый год.

О масштабах проблем свидетельствуют и данные Главного управления разведки Украины. По информации разведчиков, из 38 основных российских нефтеперерабатывающих заводов 15 уже полностью выведены из эксплуатации. Еще 12 предприятий были вынуждены существенно сократить объемы производства.

Чтобы скрыть реальное положение дел в отрасли и не демонстрировать эффективность украинских ударов, Владимир Путин засекретил информацию о её работе. В то же время проблемы с ремонтом поврежденных предприятий становится все сложнее решать из-за санкционных ограничений. Ответственность за восстановление оборудования фактически возлагают на сами нефтеперерабатывающие заводы.

Михаил Гончар объясняет такую политику Кремля просто: государство забирает доходы в бюджет, а предприятия оставляет один на один с последствиями атак.

«Подход Кремля таков: деньги в бюджет, а проблемы — это ваши проблемы, решайте их за свой счет, а средств не остается», — отметил эксперт.

«Дайте нам дроны — и мы будем работать»

Пока российская нефтеперерабатывающая отрасль пытается оправиться от новых ударов, украинские операторы дальнобойных беспилотников уже готовятся к следующим миссиям.

Краткий тайм-аут, которого пытались добиться из-за океана накануне выборов в США, не изменил главного: украинские Силы обороны продолжают систематически наносить удары по инфраструктуре, обеспечивающей российскую агрессию. Нефтеперерабатывающие заводы, военные предприятия, склады и другие важные объекты остаются целями украинских дальнобойных средств поражения.

В Первом отдельном центре беспилотных систем заявляют: готовы продолжить работу, как только получат необходимые средства.

«Дайте нам дроны — и мы будем работать!» — подытожил «Навах».

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил о новых мерах Украины в ответ на российские удары по энергетике. Он подчеркнул, чтооперация против нефтеперерабатывающей отрасли РФ будет продолжаться.

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