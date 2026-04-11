Секретный подземный госпиталь на фронте: как он выглядит и что говорят военные медики

Реклама

Бесконечные маскировочные сетки над дорогами и защитные заграждения в воде — путь на Сумщину ныне не перепутаешь ни с каким другим. Где-то здесь, посреди леса, под слоями земли и бревен, спрятан уникальный объект — секретный подземный госпиталь. Это два десятка морских контейнеров, которые стали надежной защитой для медиков и операционной для раненых героев.

Корреспондент ТСН Наталья Нагорная провела ночь с теми, кто спасает жизни под звуки российских авиабомб.

Крепость под землей

Госпиталь построили более года назад. Это сложная инженерная конструкция: спаренные контейнеры образуют просторные операционные, оборудованные по последнему слову техники — от аппаратов ИВЛ до рентгена и УЗИ. Все работает автономно благодаря мощным генераторам.

Реклама

«Здесь у нас два операционных стола, лампы, все необходимое. Контейнеры размещены в разные стороны — это меры безопасности. Если, не дай Бог, будет прилет в одну сторону, другие помещения уцелеют. Здесь спасено уже очень много жизней», — говорит Татьяна Кукурудза, полковник медицинской службы.

Врачи, которые спасают военных

Медицинская команда здесь — люди с невероятными судьбами. Хирург Елизар Гаранков окончил Донецкий медуниверситет в 2014-м, как раз когда началась АТО. Затем был Мариуполь. В феврале 2022-го он спасал детей в блокадном городе и лишь чудом смог выйти из оккупации 16 марта. Теперь его фронт — Сумщина.

«Пока мы общаемся, в госпиталь заезжает скорая — привезли плазму и кровь. Запас надо восстановить немедленно, потому что утром спасали четырех бойцов, чью машину атаковал FPV-дроном», — говорит Наталья Нагорная.

Подземный дом

Жизнь под землей — это ротации длиной в месяцы. Операционная медсестра Ольга вернулась из Германии, где уже имела работу, потому что поняла: «дышится по-другому только в Украине». В ее комнате-контейнере — уют, как у мамы в селе.

Реклама

Соседка Ольги, анестезистка Ирина, заполняет свободное время рисованием картин по номерам. До войны она работала в киевской поликлинике, а в феврале 2022-го пришла в военкомат вместе с сыном.

«Я чувствую, что я на своем месте, на этой земле», — говорит она.

Тыл, дающий силы

Водитель-санитар Юрий из Днепра не видел жену и дочь уже семь месяцев. Он показывает видео: маленькая Дарья спит, прижавшись к папиной рубашке, потому что так «очень тепло».

«Жена сказала: пока ты воюешь и жив, я никуда не уеду. Это лучшая поддержка. Если такой тыл, то ты просто действуешь и выполняешь свою работу», — говорит он.

Реклама

Эта ночь на Сумщине была относительно тихой благодаря дождю — он прибил вражеские дроны и дал медикам возможность выспаться. Но утром снова чирикают птички и снова работает артиллерия. Госпиталь под землей продолжает свою невидимую, но такую важную работу — борьбу за каждую жизнь.

