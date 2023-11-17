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Секретный проект Black Box: что на самом деле было в черной коробке, которая кошмарила россиян в Крыму и Москве

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Секретный проект Black Box: что на самом деле было в черной коробке, которая кошмарила россиян в Крыму и Москве

Что в секретном Black Box? / Фото: ТСН.ua

Это оружие успело обрасти легендами в России.

Наконец тайна раскрыта. Стало известно, на что целый год донатили украинцы. Что же было у Black Box ? Спойлер: этим ВСУ успешно уничтожали врага во временно оккупированном Крыму и даже избивали по Москве.

О каком оружии решились рассказать в ГУР — в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Легендарное украинское оружие

Это оружие успело обрасти легендами в России. Там откровенно боялись ее и не понимали, как в их "магучей ПВО" снова и снова пропущены. Что было в таинственной черной коробке? А это украинский "Бобер"беспилотник, способный лететь на 800 километров, или точь-в-точь по Москве. Вот такой вид выглядит его уменьшенная копия.

А вот уже оригинал. Гудит в Подмосковье.

Куда летали "Бобры"?

Но не Москвой единственной. Мы же не в Советском Союзе, дефицита уже давно нет, поэтому "Бобрами" крыли и более бедные регионы РФ. Например, когда неизвестные украинские дроны подвели их стратегический бомбардировщик Ту-22 под Санкт-Петербургом, или же вспомните атаку на аэродром Пскова.

В ГУР говорят, переживали из-за нашествия "крылатых грызунов" и во временно оккупированном Крыму.

Скриншот / © Telegram
Скриншот / Фото: Telegram

Кто "бомбил Мацкву"?

Так что каждый украинец, хоть раз донатив на Black Box, теперь может с уверенностью сказать — я бамбил Мацкву. А задонатили украинцы немало. Благотворительный фонд "Вернись живым", возглавивший эту без преувеличений подрывную инициативу, отчитывается, что год назад на проект удалось собрать 230 миллионов гривен. Правду говорят, лучшая инвестиция — донат на ВСУ.

Скриншот / © Telegram
Скриншот / Фото: Telegram

В ГУР обещают новые "подарки"

Но "Бобер" — не единственное, на что ушли деньги от сбора. В ГУР пока не могут раскрыть деталей, потому что это может дать фору врагу, но обещают, что эффект будет не меньше.

Есть хорошие новости и от государства. Украина наконец-то наладила производство собственного аналога "Шахедов". По крайней мере, так выразился министр по вопросам стратегических отраслей и промышленности Александр Камышин. По его словам, ежемесячно собирают с десяток БПЛА, в плане наладить по-настоящему массовое производство.

Украина изобрела свой "Шахед"

Что это за украинский Шахед, пока не дают даже намека. Если же Камышин подразумевает "Бобер", то еще раз нужно похвалить украинцев, в частности волонтеров. Именно по их инициативе эти дроны впервые попали в ВСУ, где успешно доказали свою эффективность. Именно благодаря этому украинцы точно победят в этой войне.

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Дата публикации
Просмотры
826
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