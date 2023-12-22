Секретный ядерный бункер и старейшее хранилище: какие укрытия в Украине и сколько стоил их ремонт

ТСН проанализировала, сколько стоит ремонт укрытий и как их обустроили.

В Украине за этот год переоборудовали укрытие – некоторые стоили миллионы гривен. Всего ремонт укрытий в Украине стоил 10 миллиардов гривен. Это – деньги от государства, фондов, меценатов и других стран.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Елены Гущик.

ТСН увидела шесть укрытий, ремонт которых стоит от нескольких тысяч до нескольких миллионов гривен.

Ядерный бункер в Киеве

Ядерный бункер в Киеве с самой высокой степенью защиты - углубленный на два этажа под землю. Здесь может разместиться 350 человек. А еще есть туалет, обогреватели, сеть, когда ее нет нигде, и два выхода.

Впрочем - самая дорогая здесь другая комната. С ящиками противогазов у системы из труб, которая в случае ядерного взрыва, должна спасти людей в бункере.

Это убежище долгое время было засекреченным от гражданского населения. Вплоть до ракетной атаки россиян в начале лета, когда погибли люди.

Ядерный бункер в Киеве

Тогда укрытия принялись ремонтировать не на словах. Через несколько месяцев только в одном из района Киева таких помещений открыли уже 5 и цена каждого 4 с половиной миллионов гривен.

Ядерный бункер в Киеве

Укрытие в Ивано-Франковской школе самостоятельно отремонтировали родители

В Ивано-Франковске в укрытии одной из школ нет толстых стен и систем фильтрации. Впрочем - есть бюджетный ремонт: стеклобетоном залили пол, стены покрыли штукатуркой, полностью поменяли электропроводку и вентиляцию.

Здесь новые санузлы - отдельно для мальчиков и девочек. И теплообменник, чтобы дети мыли руки теплой водой.

Укрытие в Ивано-Франковске

Мастера, стройматериалы, генератор и мебель – все это стоило 450 тысяч гривен. Деньги из своего фонда предоставила депутат областного совета. Усилия приложили и педагоги, и родители. И все вместе отремонтировали помещение только через месяц.

Древние подземелья-укрытие в Луцке

В Луцке под коллегиумом иезуитов и костелом есть самое старое укрытие в Украине. Здесь около двух тысяч квадратных метров, десятки залов и много ценных экспонатов. Среди них и остатки людей, говорят историки.

Укрытие в Луцке

В советские годы здесь были склады для овощей, затем тонны мусора. Средствами других стран подземелья реставрировали, и это стало туристической локацией для туристов. И только началось полномасштабное вторжение за деньги с билетов — подземелье переоборудовали в укрытие.

Укрытие в Херсоне

Одно из сотен укрытий Херсона находится в жилом доме. Здесь ничего лишнего – хорошая бетонная стяжка, санузел с запасами воды, электропроводка, освещение и обогрев. Из мебели что-то приносят жители, что-то волонтеры.

Ремонт подвала производили на средства города. Достаточно было подать заявку, назначить ответственное лицо и быть готовыми впускать туда не только своих жителей, но и всех, кто захочет прийти.

Укрытие в Херсоне

Цена вопроса: 2 миллиона 300 тысяч гривен. И по городу таких отремонтированных укрытий уже около полусотни.

Укрытие в больнице Днепра

Укрытие с настольным хоккеем, игрушками и операционными столами с кислородом – в Днепре медицинский центр обустроил полноценное хранилище на шестьсот квадратных метров. Здесь могут одновременно разместиться двести маленьких пациентов, их родители и врачи.

Укрытие в Днепре

Подвал убрали от старья сразу после полномасштабного вторжения — рассказывают медики. Но своими силами пытались создать условия для маленьких пациентов. Впрочем, полноценный ремонт удалось провести только летом этого года.

Ремонт подвала больницы уплатили UNICEF и республика Корея. Стоимость не разглашается. А вот остальное оборудование и мебель медицинский центр обустроил собственными силами. Сюда перенесли остатки техники из других отделений. Многие подарили неравнодушные. Бюджетные денежные средства не привлекали.

Укрытие в школе Киева

В одной из школ Дарницкого района в подвале обустроили учебные классы и даже спортивные залы.

"Мы сейчас находимся в части укрытия, оно сейчас есть в краткосрочном платном пользовании спортивного клуба. Здесь во внеурочное время занимаются дети, молодежь спортом развивается и еще и платится аренда", — говорит и.о. главы Дарницкой районной администрации Николай Калашник.

Именно за вырученные деньги по аренде удалось оплатить половину стоимости ремонта. Еще половина – это местные и государственные средства. В общей сложности, более двух миллионов гривен.

А еще в укрытии есть зарядная станция, система вентиляции и место для хранилища для более восьми сотен человек. В самых плохих случаях найдут место и для еще большего количества.

Укрытие в Киеве

Сколько средств потратили на обустройство укрытий и разворовывали ли их

Заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко говорит, что ремонт укрытий в Украине стоил 10 миллиардов гривен. Это - деньги от фондов, меценатов и других стран. Десятую часть от этой суммы на укрытие выделило государство

"Общее количество денег, которые были выделены из государственного бюджета это - полтора миллиарда, Министерство образования - субвенции, это примерно двести миллионов, из Министерства здравоохранения - субвенция. Очень много было на местном уровне. Очень много благотворительных организаций, которые помогали - UNICEF, ЮНЕСКО, ООН, много средств выделяются частными организациями", - говорит Тимур Ткаченко.

Несмотря на это в Украине уже есть уголовные дела из-за хищения средств при ремонте укрытий.

"В целом по Украине расследуются более 300 уголовных производств, которые начаты по факту злоупотреблений со средствами, которые выделяются на ремонт и оснащение укрытий, 70 лицам сообщено о подозрении, 27 из них это должностные лица органов местного самоуправления", - говорит пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры и Офиса генерального прокурора Надежда Максимец.

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Напомним, в Киеве открыли уголовное производство из-за оставления людей в опасности во время ракетной атаки, когда охранник школы не пустил в хранилище детей с собакой.

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