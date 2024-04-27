Секреты декларации судьи Ольги Юрдыги: как приобрести дом в элитном коттеджном городке за "копейки"

У судьи Киевского апелляционного суда Ольги Юрдиги журналисты-расследователи обнаружили здание, приобретенное в Бучанском районе под Киевом, цена которого может быть занижена почти в 4 раза.

Киевский прокурор Святослав Мазурик, которого 3 года назад поймали на взятке в 100 000 долларов, еще тогда, при получении взятки, заявил, что в Киевском апелляционном суде может купить любое решение.

То есть, если верить коррумпированному прокурору, чья жена там работает, среди 145 судей, которые засчитаются в Киевском апелляционном, взятки не берет 1 судья.

Журналисты обратились к открытым источникам и пересмотрели их декларации. Они нашли интересный пункт. Дом, приобретенный в Бучанском районе под Киевом, в элитном коттеджном городке 2022 года, цена которого может быть занижена почти в 4 раза. Что же там произошло, и зачем судья показала такие цифры, говорится в ТСН.

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Ольга Юрдыга – спикер суда, человек, комментирующий задержание судей за коррупционные преступления. Эта судья также фигурирует в скандальной истории, когда в 2019 году она вместе с двумя коллегами освободила из-под стражи Владимира Цемаха – сепаратиста, бывшего "командира противовоздушной обороны" Снежного. Его СБУ задержала в ходе спецоперации на территории так называемой "ДНР".

Тогда Украина вели переговоры об обмене пленными с Россией. И Цемаха обменяли.

Хотя его просили не отпускать даже следователи из Нидерландов, потому что хотели допросить как одного из главных свидетелей на слушаниях в Гааге по делу сбивания малазийского "Боинга" рейса МH17.

Но судьи не обратили на это внимания. Потому что, очевидно, им сказали это сделать.

"Судьям звонят из Офиса президента, или из какого-то другого источника, говорят сделать так. И они так делают. Очень редко и мало судей, которые не готовы таким образом работать", — говорит Михаил Жернаков, бывший судья и председатель правления фонда DEJURE.

Судьи – это одна из независимых ветвей власти в Украине? Почему же они и безропотно слушаются чиновников делают что им говорят?

Попробуем ответить на этот вопрос.

В декларации судьи Ольги Юрдыги за 2023 указан дом в селе Димитровка Бучанского района. Жилая площадь почти 136 квадратных метров. Приобретен в сентябре 2022 года. Стоимость на момент приобретения 1 750 100 гривен.

Журналисты поехали в эту деревню. Однако если кто-то ожидает увидеть деревенские дома и коров, идущие вдоль дороги, то мы вас разочаруем.

Дом судьи расположен вот в коттеджном городке Белгравия. Журналисты говорят, что хотят купить здесь дом. Менеджер по продажам показывает план города, который существует уже более 10 лет.

У судьи, согласно декларации, дом площадью 135.6 квадратных метров. Журналисты попросили показать такой же, на 140 квадратов. В нем – красивый внутренний дворик, большие комнаты и высокие потолки.

Здесь дома на 230 квадратов, на 150 и на 140, как у судьи. В рекламе домика как у судьи, на 140 квадратов, указана цена – 165 000 долларов.

По курсу сегодня это – 6 миллионов 600 тысяч гривен. А в декларации цена такого дома – 1 750 000 гривен. То есть почти в 4 раза меньше. Почему такое несовпадение?

Судья говорит, что ее зарплата позволяет покупать такие вещи.

"Я пока не готова была к этому вопросу. Но я вам сейчас объясню. Во первых, никто не занижал ее. Мое состояние моя заработная плата мне дает возможность это приобрести", – заверила Ольга Юрдыга.

Так, согласно декларации, Ольга Юрдыга заработала за 2023 год почти 3 миллиона гривен. Но, тем более, зачем занижать цену на дом в несколько раз?

Но судья говорит, что дом действительно стоит менее 2 млн. и это законно.

Может судья подразумевает, что купила свой дом на стадии котлована. И инвестировала деньги в строительство, поэтому цена так низка. Нам пришлось привлечь риэлтора, чтобы прояснить ситуацию.

"Минимальная цена на этот объект стоит где-то 1250 -1300 долларов за квадратный метр. Даже на этапе строительства. Когда закладывается котлован, когда начинается строительство такого элитного коттеджного городка, цена квадратона метра не снижается ниже 1000 долларов за квадратный метр. 1 млн 750 тыс. гривен – это 350 долларов за квадраный метр. Это существенно ниже, чем стоимость самих строительных материалов. Потому это невозможно. Априори невозможно", – говорит эксперт по недвижимости Юрий Новосел.

Но цена дома – это не единственное, что вызывает большие сомнения в декларации судьи.

Дом стоит на земле, 4 сотки. Которую, если верить написанному, приобрели за 40 000 гривен. Но не забываем, это Бучанский район. Недалеко от Киева. В лесу.

"10 000 гривен за сотку – это меньше 300 долларов. Ну 250 долларов за одну сотку земли в элитном коттеджном городке – это абсурд", – откровенно отмечает эксперт.

Журналисты спросили у менеджера "Белгравии", сколько у них стоит земля. Он ответил, что 12 тысяч долларов за сотку.

Почему чиновники совершают такие очевидные ошибки, объяснил риэлтор.

"Если в данном случае была занижена стоимость соответствующего объекта – это было сделано для того, чтобы поместиться в ту заработную плату, которая была человеком получена. Чтобы не вылезти за его пределы", – отмечает эксперт.

Несоответствие цен на землю и недвижимость в декларации судьи Ольги Юрдыги и в реальности составляет по приблизительным оценкам – 4 миллиона гривен. Специалист по антикоррупционному законодательству Евгения Вирлич объясняет, что это значит.

По ее словам, основой определения наказания является прожиточный минимум, установленный на первое января текущего года. Пока это 2361 гривна. И именно в этих минимумах высчитывается мера ответственности того, кто лжет в декларации.

"Забыли подать декларацию до 100 прожиточных минимумов — это меры дисциплинарного характера. Если это от 100 до 500 — то это уже административный. И уже от 500 прожиточных минимумов нарушения — это криминальная ответственность", — отмечает эксперт.

500 минимумов – это менее 2 миллионов гривен. А здесь речь идет о 4 миллионах. Вирлыч отвечает, что в таком случае наказание может составлять до 5 лет заключения. Но тогда нужно доказать, что это было намеренно.

"У человека должны быть документы. И по этим документам можно установить стоимость этой земли. Я не знаю такого случая, чтобы человек не знал. На мой взгляд – это сознательное нарушение", – говорит эксперт.

Сама судья Юрдыга считает, что все сделано в рамках закона.

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Секреты декларации СУДЬИ Ольги Юрдыги – дом в элитном коттеджном городке за КОПЕЙКИ!