Секреты космического быта: как поесть и помыть голову на орбите

Опытные астронавты дали советы и наставления космическим туристам, которые завтра отправятся в свой первый полет ракетой Илона Маска.

В среду, 15 сентября, в космическое путешествие должна отправиться первая гражданская миссия от компании Илона Маска SpaceX. В ее составе — предприниматель, помощница врача, ветеран военно-воздушных сил США и преподаватель. Космические туристы проведут на орбите от двух до четырех дней.

О том, с какими бытовыми трудностями им придется столкнуться, говорится 14 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Астронавт NASA Марк Ванде Хэй отметил, что нелегкие испытания начнутся с первых минут полета. "Большинство из нас чувствовали, как это — кататься на американских горках. Когда на высокой скорости преодолевается неровность, вы подлетаете на сиденье. Это то же самое, только длится часами ", — вспоминает он свои ощущения.

Астронавтка NASA Меган Макартур устроила учебную демонстрацию — как правильно мыть голову в условиях невесомости. Для этого нужно нанести на волосы немного шампуня, не требующего смывания, растереть его, как обычно, а потом — расчесать волосы.

В условиях космического путешествия необходим также особый подход к питанию. "Если вы будете есть слишком быстро и часть жидкости вылетит из пищевых пакетов, то она разлетится повсюду. Она попадет на ваших товарищей по команде. Вы обнаружите ее за неделю, в воздуховоде или где-то еще", — объясняет Меган.

Астронавтка предупреждает, что в космосе не так, как на Земле, где каждая оставленная вещь — остается на своем месте.

Конечно, перед тем, как отправиться в космос, команда гражданской миссии прошла подготовку по учебной программе NASA, поэтому обо всех сложностях полета знает заранее.

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Управлять кораблем гражданским путешественникам не позволят — однако, на орбите они проведут ряд медицинских экспериментов со специальным приложением, которое можно будет использовать как на Земле, так и будущим космическим туристам.

К слову, пассажиров на борту космических аппаратов со временем может стать больше. Например, компания Virgin Group бизнесмена Ричарда Брэнсона планирует запустить сервис для туристов уже в следующем году. На эти рейсы приобрели билеты стоимостью 250 000 долларов — шесть сотен человек.

По словам Марка Ванде Хэя, космический полет стоит таких денег. "Надеюсь, что люди, которые потратили деньги на полет в космос, будут счастливы и вернутся с опытом, которым смогут поделиться с остальным миром, чтобы лучше понять наше существование на этой прекрасной планете", — отметил астронавт.

Старт первой гражданской миссии SpaceX состоится при условии благоприятной погоды.

Новости мира: гражданская миссия SpaceX - что космос готовит для туристов

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