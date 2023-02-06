Секреты уникальных авиаопераций, тактика россиян и помощь Запада: интервью с главой Армейской авиации

Вертолеты Армейской авиации с первых дней полномасштабного вторжения России атакуют, усиливают пехоту на "нули", заглядывая смерти в глаза, выполняют дерзкие секретные операции в тылу врага. Они действуют под неизменным прицелом неприятеля и фактически постоянно на его местности.

В эксклюзивном интервью ТСН глава Армейской авиации Сухопутных войск бригадный генерал Максим Самиленко раскрыл секреты уникальных авиаопераций, тактику россиян и поддержку западных партнеров.

Максим Самиленко – бригадный генерал, летчик 1 класса. Налет на вертолетах 1500 часов. В ВСУ с 1994 года. Командовал 11 бригадой армейской авиации в Чернобаевке. С 2014-го воевал на Востоке. Участник миротворческих операций ООН в Конго. В 2021 году возглавил армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. С началом полномасштабного вторжения руководит вертолетами ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпограничной службы, ГСЧС. Награжден орденом Богдана Хмельницкого.

Все знают о Воздушных силах, но ведь вы это не Воздушные силы – это Армейская авиация, в чем разница и каковы ваши главные задачи?

Мы работаем на вертолетах, мы авиация, которая поддерживает наших ребят прямо на поле боя, где болота, где лес, где нужно уже сейчас отработать, вот это – Армейская авиация. Когда вертолет проходит над войсками, и войска в это время идут в атаку, и мы работаем по врагу, то дух у войска поднимается очень.

Как россияне себя сейчас ведут в небе? Их тактика изменилась вообще?

Противник он не слаб, в 2-3 раза он лучше в техническом плане, чем мы. Пока мы умнее. Я думаю, что им врут о положении дел относительно нашей ПВО, относительно нашей армии. Они просто не понимают, против кого они идут. Мы очень мощные.

Справка. Пилоты армейской авиации работают на учебно-тренировочных Ми-2МСБ, боевых Ми-24 и одних из наиболее массовых вертолетов мира — многоцелевых Ми-8.

Максим Самиленко: Ми-8 – сейчас это основной, к сожалению, наш ударный вертолет. Почему, к сожалению, это транспортный вертолет. Мы работаем на "автобусах" против танков, только эти "автобусы" оборудованы оружием по факту.

Сколько лет этому вертолету?

Работаем на вертолетах, которым 40 лет. У нас приборы такие – он в футах! Это замена приборам, которые у нас ломаются – это натовские приборы.

У нас хватает пилотов?

У нас намного больше пилотов, чем боевой техники.

Потери у нас большие?

Есть, к сожалению, и будут. Но они в десятки раз меньше, чем у противника.

Справка. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 284 вражеских вертолетов. В том числе и более 50 распиаренных Ка-52 "аллигатор", стоимостью 16 миллионов долларов каждый.

Максим Самиленко: Ка – 52 это такой зверь, которого мы переоценивали! А внутри все старое. Там ничего такого нет. Мы забрали Ка-52, и сейчас наша наука его изучает.

В первые дни вы активно выжигали вражеские колонны, двигавшиеся на столицу.

Мы стреляли вплотную по неприятелю, заходили в тыл. Уже около 11 утра 24 февраля мы отработали по аэродрому в Гостомеле. Наносили авиационные удары. Высаживали ночью десанты. А после 8 марта некоторые сменили тактику.

А что было 8 марта?

Оборона Киева. 4 вертолета – вернулся один. Противник по нам отработал с помощью ПЗРК и "Торов". К сожалению, у нас нет таких систем, которые оповещают, что нас атакуют. Мы его переигрываем, но благодаря тому, что пилоты каждый раз подходят к выполнению своей задачи дерзко и мы играем с противником. У нас есть тактика "конек" — многое выполняем подлетов и прыжков, чтобы подойти к месту работы.

Вертолет перед тем, как стрелять, задирает нос. Для чего он это делает?

Такой маневр называется кабрированием. Он позволяет нам добиться наибольшей дальности. Маневрирование и резкий уход в сторону! Почему мы так летаем – мы вынуждены так летать! А в мире наиболее эффективное применение оружия – все же с пикированием, или с горизонтального полета.

Справка. На поле боя используются неуправляемые авиационные ракеты типа С-8 калибр 80 мм и предназначенные для борьбы с укрепленными объектами С-13 (130 мм).

У нас хватает снарядов для ваших боевых птиц?

Эти запасы, которые были еще при Советском Союзе, они закончились на 3-4 месяц войны. Благодаря нашим западным партнерам – у нас есть возможность работать. Ракеты западного образца – очень качественные ракеты. Они более кучно ложатся на цель. Мы получили от наших западных партнеров очень косвенно отремонтированную авиационную технику Ми-8МТВ-5. Во всем мире их называют Ми-17. Это 2006-2009 года выпуска. Очень столь интересная машина. Первый, кто выполнял полет на этих новых Ми-17 – это был я. Я сел в машину и улетел для того, чтобы наши войска увидели, что есть такая машина, ее сбивать не надо.

Великобритания передала вертолеты, они ваши?

Это вертолет для работы в море. Это очень надежная техника. Еще есть Ми-24. Мы имеем сейчас по технике большее количество, ну в несколько раз больше исправности, чем имели к началу войны. Это благодаря тому, что нам партнеры помогают, и наши предприятия в условиях войны смогли наладить их ремонт. Потому сейчас мы так нормально, мощно себя чувствуем. Не хватает только боеприпасов.

Эксклюзивные инсайды от руководителя армейской авиации

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 6 февраля украинские защитники уничтожили 294 вражеских самолета и 284 вертолетов.

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