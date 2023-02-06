Секреты уникальных авиаопераций, тактика россиян и помощь Запада: интервью с главой Армейской авиации

Глава армейской авиации Максим Самиленко раскрыл секреты боевых пилотов.
Вертолеты Армейской авиации с первых дней полномасштабного вторжения России атакуют, усиливают пехоту на "нули", заглядывая смерти в глаза, выполняют дерзкие секретные операции в тылу врага. Они действуют под неизменным прицелом неприятеля и фактически постоянно на его местности.
В эксклюзивном интервью ТСН глава Армейской авиации Сухопутных войск бригадный генерал Максим Самиленко раскрыл секреты уникальных авиаопераций, тактику россиян и поддержку западных партнеров.
Максим Самиленко – бригадный генерал, летчик 1 класса. Налет на вертолетах 1500 часов. В ВСУ с 1994 года. Командовал 11 бригадой армейской авиации в Чернобаевке. С 2014-го воевал на Востоке. Участник миротворческих операций ООН в Конго. В 2021 году возглавил армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. С началом полномасштабного вторжения руководит вертолетами ВСУ, Нацгвардии, Нацполиции, Госпограничной службы, ГСЧС. Награжден орденом Богдана Хмельницкого.
Все знают о Воздушных силах, но ведь вы это не Воздушные силы – это Армейская авиация, в чем разница и каковы ваши главные задачи?
Мы работаем на вертолетах, мы авиация, которая поддерживает наших ребят прямо на поле боя, где болота, где лес, где нужно уже сейчас отработать, вот это – Армейская авиация. Когда вертолет проходит над войсками, и войска в это время идут в атаку, и мы работаем по врагу, то дух у войска поднимается очень.
Как россияне себя сейчас ведут в небе? Их тактика изменилась вообще?
Противник он не слаб, в 2-3 раза он лучше в техническом плане, чем мы. Пока мы умнее. Я думаю, что им врут о положении дел относительно нашей ПВО, относительно нашей армии. Они просто не понимают, против кого они идут. Мы очень мощные.
Справка. Пилоты армейской авиации работают на учебно-тренировочных Ми-2МСБ, боевых Ми-24 и одних из наиболее массовых вертолетов мира — многоцелевых Ми-8.
Максим Самиленко: Ми-8 – сейчас это основной, к сожалению, наш ударный вертолет. Почему, к сожалению, это транспортный вертолет. Мы работаем на "автобусах" против танков, только эти "автобусы" оборудованы оружием по факту.
Сколько лет этому вертолету?
Работаем на вертолетах, которым 40 лет. У нас приборы такие – он в футах! Это замена приборам, которые у нас ломаются – это натовские приборы.
У нас хватает пилотов?
У нас намного больше пилотов, чем боевой техники.
Потери у нас большие?
Есть, к сожалению, и будут. Но они в десятки раз меньше, чем у противника.
Справка. С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 284 вражеских вертолетов. В том числе и более 50 распиаренных Ка-52 "аллигатор", стоимостью 16 миллионов долларов каждый.
Максим Самиленко: Ка – 52 это такой зверь, которого мы переоценивали! А внутри все старое. Там ничего такого нет. Мы забрали Ка-52, и сейчас наша наука его изучает.
В первые дни вы активно выжигали вражеские колонны, двигавшиеся на столицу.
Мы стреляли вплотную по неприятелю, заходили в тыл. Уже около 11 утра 24 февраля мы отработали по аэродрому в Гостомеле. Наносили авиационные удары. Высаживали ночью десанты. А после 8 марта некоторые сменили тактику.
А что было 8 марта?
Оборона Киева. 4 вертолета – вернулся один. Противник по нам отработал с помощью ПЗРК и "Торов". К сожалению, у нас нет таких систем, которые оповещают, что нас атакуют. Мы его переигрываем, но благодаря тому, что пилоты каждый раз подходят к выполнению своей задачи дерзко и мы играем с противником. У нас есть тактика "конек" — многое выполняем подлетов и прыжков, чтобы подойти к месту работы.
Вертолет перед тем, как стрелять, задирает нос. Для чего он это делает?
Такой маневр называется кабрированием. Он позволяет нам добиться наибольшей дальности. Маневрирование и резкий уход в сторону! Почему мы так летаем – мы вынуждены так летать! А в мире наиболее эффективное применение оружия – все же с пикированием, или с горизонтального полета.
Справка. На поле боя используются неуправляемые авиационные ракеты типа С-8 калибр 80 мм и предназначенные для борьбы с укрепленными объектами С-13 (130 мм).
У нас хватает снарядов для ваших боевых птиц?
Эти запасы, которые были еще при Советском Союзе, они закончились на 3-4 месяц войны. Благодаря нашим западным партнерам – у нас есть возможность работать. Ракеты западного образца – очень качественные ракеты. Они более кучно ложатся на цель. Мы получили от наших западных партнеров очень косвенно отремонтированную авиационную технику Ми-8МТВ-5. Во всем мире их называют Ми-17. Это 2006-2009 года выпуска. Очень столь интересная машина. Первый, кто выполнял полет на этих новых Ми-17 – это был я. Я сел в машину и улетел для того, чтобы наши войска увидели, что есть такая машина, ее сбивать не надо.
Великобритания передала вертолеты, они ваши?
Это вертолет для работы в море. Это очень надежная техника. Еще есть Ми-24. Мы имеем сейчас по технике большее количество, ну в несколько раз больше исправности, чем имели к началу войны. Это благодаря тому, что нам партнеры помогают, и наши предприятия в условиях войны смогли наладить их ремонт. Потому сейчас мы так нормально, мощно себя чувствуем. Не хватает только боеприпасов.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 6 февраля украинские защитники уничтожили 294 вражеских самолета и 284 вертолетов.
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