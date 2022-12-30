Секс, бриллианты и дипломатия: чем для Украины может обернуться назначение Олеси Илащук послом в Болгарии

Что украинцы знают о Болгарии? До начала полномасштабной войны это была одна из самых популярных стран летнего отдыха среди украинцев.

Болгария имеет выход к Черному морю, и ТСН.ua неоднократно писал, особенно год назад, что именно Болгария, вместе с Румынией и Турцией, должны играть большую роль в безопасности Черноморского региона.

О Болгарии мы еще и знали по пророссийским там течениям.

Во-первых, много недвижимости, особенно в курортных регионах у моря, там принадлежало и принадлежит россиянам. Однако после начала полномасштабной войны, закрытия неба для перелетов из/в Россию и приостановки выдачи виз, россиян на болгарских курортах почти нет, а свою недвижимость (а это было почти 80 тыс. владельцев) они активно распродают.

Во-вторых, российское влияние в Болгарии традиционно из-за культурных, конфессиональных и исторических факторов еще до 24 февраля было чрезвычайно высоким. Один очень показательный пример: Путина поддерживали более 50% граждан Болгарии. Пока таких не более 20%, что тоже, к сожалению, достаточно много.

В-третьих, даже несмотря на сокращение поддержки Путина, перекрытие Россией поставок газа за отказ Софии платить в рублях и высылки 70 российских дипломатов, Болгария так и не позволила Зеленскому выступить в парламенте страны.

В-четвертых, политический хаос, в котором Болгария живет более двух лет с короткими перерывами на досрочные парламентские выборы, углубляет противостояние между президентом и парламентом. В последнем своем заявлении глава страны Румен Радев высказался крайне негативно по поводу предоставления военной помощи Украине после того, как лишь 9 декабря парламент Болгарии большинством голосов наконец-то одобрил предоставление Украине военной и военно-технической помощи.

В-пятых, наверное, самое важное – в Болгарии, как бывшей страны Варшавского договора, есть много советских образцов вооружений, которые так необходимы Украине. Наши западные партнеры, особенно США, без преувеличения "охотятся" на них. В частности, на МиГ-29 и комплексы С-300. К тому же Болгария имеет собственный ОПК, который способен производить советские образцы и боеприпасы к ним, что тоже крайне важно для Украины.

В разговоре с ТСН.ua руководитель отдела Юго-Восточной Европы New Geopolitics Research Network Игорь Федик подтвердил, что действительно Болгария имеет достаточно развитый ОПК, который производит вооружение, военную технику и боеприпасы именно советских образцов. Это то, чем мы сейчас воюем, что у нас иссякает, и что нам очень нужно. Да, западные партнеры поставляют нам много западных образцов, на которые мы постепенно переходим. Но советские образцы у нас еще есть, они воюют, выполняют и еще будут выполнять свою работу. В первую очередь речь об артиллерии и боеприпасах к ней.

Во-первых, Болгария – одна из немногих стран, производящая боеприпасы 122 мм и 152 мм советских калибров.

Во-вторых, этих боеприпасов на складах Болгарии очень много. И собственно речь именно о передаче Украине складских запасов в контексте военной помощи. Поскольку то, что производится сейчас на заводах в Болгарии, новая продукция, она Украине поставляется. Но количество этих боеприпасов ограничено. А нам нужно гораздо больше. Болгарские заводы и так работают в три смены, но не все идет Украине, потому что они также имеют и другие международные заказы.

В-третьих, у Болгарии есть и стволы: самоходные и буксированные гаубицы (около 48 машин – ред.). Также речь идет о стрелковом и противотанковом вооружении, самоходных минометах, минах к минометам различных калибров, бронетехнике, танках (около 90 танков Т-72 – ред.), советских зенитных установках, а также новых одноразовых артиллерийских радиопомехах компании "Самел-9" их действия – до часа, в течение этого времени отключаются все радиостанции в зоне покрытия).

Что касается самолетов МиГ-29 и систем ПВО С-300, то здесь, по словам Игоря Федика, все немного сложнее.

"Действительно, если Болгария отдаст свои самолеты, им нужно будет чем-то оберегать свое небо. Эти миссии сейчас выполняют союзники, также они заказали две партии F-16, но первый самолет поступит в Болгарию только в 2025 году. Также, по разным оценкам, их МиГ-29 к лету 2023 года уже могут просто "встать" и не лететь.То, насколько они могут выполнять боевые задания, мне трудно сказать.То же касается и комплексов С-300.Говорят, что Болгария будто имеет дивизион.О состоянии самих пусковых установок я не знаю, но говорят, что он более менее, но есть вопросы к ракетам, потому что новых ракет в этот комплекс им не поставлялось. в том, что Болгария не очень-то и хочет это передавать", — объясняет ТСН.ua Игорь Федик.

Итак, ТСН. ua очертил пять самых главных вызовов, которые возникают для Украины, когда речь заходит о Болгарии – стране-члене ЕС и НАТО.

В этих условиях Киеву нужно обладать не просто сильным, а мощным дипломатом в этой стране, который бы не просто убеждал болгарских политиков помогать Украине, но и активно боролся с российскими влияниями. Чего только стоит посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, бывшая депутат Госдумы, первая заместитель министра иностранных дел и руководитель "Россотрудничества", которую уже бывший премьер страны Кирилл Петков обвинил в причастности к его отставке.

И на фоне всех этих безоговорочных фактов Владимир Зеленский назначает новым послом в Болгарию никому ранее неизвестному ни в дипломатическом, ни в секторе госуправления Олесю Илащук.

Соответствующий указ на сайте Офиса президента Украины появился 23 декабря. Именно на днях в Украину на совещание в условиях военного времени приехали все наши послы, где выступал президент, и где впервые появилась Олеся Илащук.

Украинские послы, с которыми пообщался ТСН.ua, подтвердили, что видели новоиспеченную посол Украины в Болгарии на совещании. Однако подумали, что она работница МИД, скорее сопровождающая организацию совещания на высоком уровне, чем является новоназначенным послом. Именно поэтому на совещании особых обсуждений вокруг его назначения не было.

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Все началось позже, 25 декабря, когда в прессу проникли скриншоты страницы Олеси Илащук в Facebook , где она именовала себя "клиническим психологом, системно-семейным терапевтом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом".

Telegram-каналы, особенно российские, сразу же подхватили новость, мол, посмотрите, Украина – это failed state. Однако нужно сразу подчеркнуть, что сетью распространялись лишь скриншоты с вроде бы ее неверифицированной страницы в Facebook, которую может создать любой. Но продолжалось это недолго. В воскресенье, 25 декабря, со ссылкой на несколько источников в украинском дипкорпусе "Европейская правда" сообщила, что это правда.

Позже изданию удалось получить и биографию Олеси Илащук, которую официально предоставили в МИД Болгарии. Уроженка Черновцов, она начала свою карьеру с ассистентки, а затем и учителя английского. В 1997-2000 гг. Илащук попробовала себя в журналистике. На днях в эфире одного из YouTube каналов политолог Олесь Доний, который по многочисленным сообщениям украинских СМИ сотрудничает с Офисом президента, сказал, что знает Олесю Илащук уже 25 лет, и она прирожденный дипломат.

Правда, опять же из биографии видно, что у Олеся Илащук есть опыт работы в ювелирной компании, окончив до этого курсы в бельгийском союзе, регулирующем обработку бриллиантов, а в 2018 году она открыла частную практику психотерапевта в Киеве по направлению гештальт-терапевта и сексолога. Однако профессионального высшего медицинского образования Олеся Илащук не имеет.

Что же его связывает с дипломатией? В понедельник, 26 декабря, МИД вышел с объяснением, что новоиспеченная посла Украины в Болгарии имеет диплом с отличием по специальности "Краиноведение" кафедры международных отношений Черновицкого национального университета.

В комментарии ТСН.ua главный редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко, которому и удалось получить официальную биографию госпожи Илащук, отметил: эта биография прежде всего важна тем, что свидетельствует, что за этой женщиной кто-то стоит. Ибо биография, ее послужной список, условно фиктивный.

"Невозможно быть директором кучи компаний из совершенно разных сфер деятельности. То есть она якобы руководила крупным бизнесом, радикально меняя сферу деятельности на 1-2 года. Нельзя быть два года успешным директором образовательного центра, после того, как ты был специалистом по бриллиантам, а после того сразу перейти на оптовую торговлю, а потом — на издательский дом.Если бы речь шла о том, что она в какой-то из этих отраслей работала 5-10 лет и получила признание крутого менеджера, — это возможно.А происходило одно: она была фиктивной руководителем, за которым кто-то стоит. Мы не знаем, кто это", – считает Сергей Сидоренко.

В разговоре с ТСН.ua действующие украинские дипломаты в разных странах даже неофициально очень осторожно комментировали это назначение. Но все подтвердили – по назначению стоит офис президента. Собственно аналогичную информацию имеет и Сергей Сидоренко, добавляя, что система власти в Украине, к сожалению, работает таким образом, что ОПУ нельзя говорить "нет". Однако скандальное назначение Олеси Илащук послом в Болгарию приобрело такой резонанс, что даже в соцсетях невооруженным глазом видно, как действующие украинские дипломаты комментируют и ругают откровенно критические посты на эту тему. Более того, надо сказать, что подавляющее большинство украинских экспертов и журналистов-международников призвали Офис президента пересмотреть это кадровое решение.

ТСН.ua, как и многие другие журналисты, пытались связаться с Олесей Илащук через якобы ее Telegram-канал под названием "Олеся Илащук". Собственно, нет ни подтверждений, ни опровержений, действительно ли ее канал, что в дипломатии не очень приемлем. И следует особо подчеркнуть, что в этом канале происходит полный хаос. Откровенно критические вопросы от главных редакторов ведущих украинских СМИ удаляются, как и они сами из этого чата. Несколько дней назад журналист ТСН.ua попытался задать вопрос Илащук в этом Telegram-канале, на что в ответ она продублировала официальный комментарий МИД, обнародованный в понедельник, 25 декабря. А позже в этом же канале в одном из постов Олеся Илащук (опять же, повторим, если это действительно ее собственный канал) назвала журналистов, ставящих под сомнение решение президента и правительства о ее назначении послом в Болгарию, "нелепыми".

ТСН.ua направил информационный запрос в Офис президента Украины с вопросами о причинах назначения Олеси Илащук послом Украины в Болгарии. Как только мы получим ответ, сразу же его опубликуем.

Также ТСН.ua удалось узнать личный телефон новоназначенной посла, который нам дали в одном из госучреждений. В профилях разных мессенджеров по этому номеру размещена та же картинка, что и на странице Илащук в Facebook. В течение пятницы, 30 декабря, ТСН.ua звонил Олесе Илащук с одного номера на мобильный и WatsApp 15 раз, который потом, как мы предполагаем, заблокировали. Со второго номера ТСН.ua звонил Илащук два раза. С третьего номера мы звонили один раз и написали сообщение следующего содержания:

"Олесю Константиновна, добрый день. К Вам обращается редакция сайта ТСН.ua, меня зовут Игорь Серов, я журналист. Важно обратиться к Вам за комментарием. Хотели бы задать Вам несколько актуальных вопросов, которые, в свою очередь, адресует Вам наша читательская аудитория. Вопросы касаются дипломатических отношений Украины и Болгарии, помощи Украины, Ваших первых шагов на столь важной должности. Думаем, что Вам есть что сказать украинскому обществу. С уважением, Игорь Серов, журналист сайта ТСН.ua".

Следует особо подчеркнуть, что это нормально для дипломатической практики назначать послами лиц, не имеющих профильного образования в сфере международных отношений или государственного управления. Например, в тот же день, 23 декабря, Владимир Зеленский назначил послом Украины в Перу Юрия Полюховича кандидата исторических наук, который в 2020 году недолго исполнял обязанности министр образования. Или взять хотя бы посол Украины в США Оксану Маркарову, которая до этого была министром финансов. Или уже бывшего посла Украины в Канаде Андрея Шевченко. Журналист по специальности, после этого являлся стипендиатом многих международных престижных образовательных программ именно по международному направлению.

Поэтому, в украинской дипломатической истории мы имеем очень много примеров успешных дипломатов, которые не имели профильного образования, но имели огромный опыт работы в государственном управлении, международных отношениях и т.д.

В комментарии ТСН.ua министр иностранных дел Украины в 2007-2009 гг. Владимир Огрызко тоже отмечает, что действительно есть политические назначения, и это нормальная практика для всего мира. Дипломат напоминает, что бывший министр обороны Андрей Таран назначен послом Украины в Словении. Бывший первый заместитель министра экономики Юлия Ковалев в настоящее время является послом Украины в Канаде. Бывшая генеральная прокурорка Ирина Венедиктова является послом в Швейцарии.

"О чем это говорит? Что на самом деле есть люди, которые работают в госаппарате на высоких должностях, имеют большой управленческий опыт на высоком уровне, разбираются в каких-то проблемах, притом достаточно глубоко, если они были министрами или заместителями министров, или, скажем, депутатами, которые работали в тех или иных комиссиях, и тогда это вполне приемлемый вариант, никто не имеет никаких возражений, и именно с этой точки зрения оценка произошедшего (с назначением Олеси Илащук – ред.) ни в какие ворота не лезет. Twitter, в день, когда я этот указ увидел, я написал, что так нельзя вытирать ноги об украинскую дипломатию.Потому что для профессиональных дипломатов это вещь неприемлемая.Это ошибка, которую нужно разумно и спокойно исправить, поставив в этом точку., все ошибаемся", — отмечает Владимир Огрызко.