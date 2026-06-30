Секс на детской площадке в Ровно: история получила неожиданное продолжение

В Ровно пара занималась сексом на детской площадке

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В Ровно суд оштрафовал женщину на 51 гривну за секс на детской площадке. Ранее такую же сумму должен был выплатить ее партнер.

Об этом говорится в постановлении Ровенского городского суда Ровенской области.

Как отмечается в материалах судебного дела, инцидент произошел 8 мая 2026 года около 19 ч. 15 мин. в городе Ровно по улице Басивкутская, 168.

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Женщина совершила мелкое хулиганство — на территории детской площадки открыто занималась «действиями непристойного характера, а именно совершила половой акт с мужчиной». Тем самым она нарушила общественный порядок и покой граждан, в связи с чем ее действия были официально квалифицированы по ст. 173 КоАП.

Нарушительница, которую должным образом уведомили о дате и времени рассмотрения дела, на судебное заседание так и не явилась. Более того, 29 мая 2026 года суд вынес официальное постановление о принудительном приводе женщины в зал заседаний, однако правоохранительными органами оно не было исполнено.

Материалы суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Суд постановил рассмотреть дело в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности.

Учитывая характер совершенного правонарушения, личность правонарушительницы и степень ее вины, суд признал женщину виновной по ст. 173 КоАП.

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Согласно постановлению суда, к нарушительнице было применено административное взыскание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 51 (пятьдесят одну) гривну. Суд отметил, что такое взыскание соответствует требованиям ст. 23 КУоАП и будет достаточным для предотвращения новых правонарушений.

В то же время, в соответствии со ст. 40-1 КоАП и Законом Украины «О судебном сборе», сумма, которую женщина должна уплатить государству, оказалась значительно больше самого штрафа. Суд постановил взыскать с нарушительницы 665 (шестьсот шестьдесят пять) гривен 60 копеек судебного сбора.

Ранее суд наказал партнера женщины за секс на детской площадке в Ровно. Он должен заплатить штраф в размере 51 грн.

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