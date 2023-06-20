Секс-обучение для чиновников в рабочее время: во Львовской ОВА разразился скандал

После ряда скандальных закупок киевскими властями в соцсетях разгорелся новый скандал. Одна из пользователей соцсетей, Виктория Балицкая, рассказала в Facebook, что Львовская облгосадминистрация планирует организовать для своих сотрудников в рабочее время внутренний тренинг на тему секса.

"Это не укладывается в голове: в рабочее время, полтора часа работники облгосадминистрации будут говорить о значении секса для них, и я предполагаю, что за бюджетные средства, потому что вряд ли сексолог занимается благотворительностью… хотя всякое может быть, — написала Балицкая. — Так вот источники в ОГА подтвердили, что это действительно анонсирован такой тренинг… на тему "с секса начинается все".

К этому автор поста добавила: "Львовская областная государственная администрация, сейчас все начинается с минуты молчания по погибшим, а не с секса… Вы заблудились в смыслах бытия общества, которому должны служить. Для секса есть личное время. Для справедливости добавлю, что многие работники ОГА сами в шоке от предлагаемого тренинга. Собственно, кто-то из них и сбросил в публичное пространство тот анонс".

На этот пост отреагировали сотни украинцев. Большинство из тех, кто прокомментировал его, высказались негативно о планируемом мероприятии. Несколько пользователей написали, что должностные лица "одурели", одна из комментаторов высказалась двумя словами: "Какой стыд", а еще один из пользователей написал комментарий с признаками троллинга: "Вы обесцениваете значение секса в условиях демографического кризиса. Откуда возьмутся тогда следующие поколения? "

В то же время среди комментаторов нашлись и такие, кто считает такой тренинг действительно важным при условии, если он будет пропагандировать гендерное равенство и толерантность.

Не за деньги, а по доброй воле

В свою очередь, львовские чиновники не отказались прокомментировать запланированное мероприятие.

"У нас в администрации постоянно есть разные темы обучения. Оно построено таким образом, что каждый может добровольно записаться и пройти бесплатно это обучение. Приглашенные нами тренеры – это люди, которые благодаря своей доброй воле и желанию улучшить ситуацию приходят к нам бесплатно. То есть мы строим такие доверительные отношения", — рассказала руководитель аппарата Львовской ОВА Ирина Шурпяк.

По ее словам, целью тренинга является предотвращение и противодействие сексуальным домогательствам, гендерное равенство и половая недискриминация.

"Видимо, я понимаю, почему возник такой ажиотаж, — предполагает Ирина Шурпяк. — Это был красиво оформленный анонс. Он был сделан таким образом, чтобы работники не боялись прийти на эту лекцию. В ОВА проводится очень много разных тренингов. Есть обучение по организационной культуре, менеджменту, обучение, касающиеся психического здоровья".

Но добавляет: "На этот раз мы решили предложить работникам тему, которая касается гендера. На эту лекцию записалось мало людей. Я переживаю, что после того, как все это получило огласку в сети, люди вообще не придут. А она нужна. Записалось около 13 человек, переживаю, что мероприятие может быть сорвано. Мы должны говорить о гендерном равенстве, о гомофобии, о недопущении половой дискриминации, в том числе в таких учреждениях, как государственные органы. ОВА не платит тренеру за лекцию. Это реально добрая воля людей, тренеров У нас такие мероприятия проводили психологи, с которыми мы разговаривали об эмоциональном выгорании, о технике разгрузки, о том, как вернуться к работе, когда чувствуешь себя психологически истощенным. Лишь нормально обученный, всесторонне развитый госслужащий, имеющий дополнительную мотивацию, кроме небольших зарплат, может приносить пользу".

Без вульгарного

Психолог-сексолог Елена Дмитриенко, которая запланировала провести тренинг для львовских госслужащих, в комментарии ТСН.ua рассказала, что лекция вызвала такой резонанс из-за того, что "наши граждане реагируют на слово "секс" как бык на красное".

"У граждан перед глазами появляются картинка чего-то вульгарного, половых отношений. Они, наверное, не осознают, что тема секса – это ряд других факторов. Я хотела говорить о сексизме, о недопущении сексуальных притязаний, хотела поделиться опытом европейских, американских практик. Сейчас идет активная дискуссия по поводу легализации однополых браков.Я также хотела высказать свое мнение как психотерапевта о том, является ли это здоровым или нет. Думаю, что государственные структуры должны быть осведомлены в этом, потому что они сейчас встречают европейских политиков, послов. Правильное сексуальное образование, на мой взгляд, имеет значение», — говорит Елена Дмитриенко.

Напомним, на днях в поезде Львов-Киев произошел скандал из-за того, что пассажир делал женщине намеки сексуального характера.

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