Секс-скандал с известным киноактером Владимиром Талашко: почему бывшие студентки нарушили многолетнее молчание

В Минкультуры пообещали провести служебное расследование этой ситуации.

Звезду фильма "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в домогательствах его бывшие студентки и не только. На ситуацию уже отреагировали в Министерстве культуры Украины.

Об этом 9 августа говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Его талантом восхищались миллионы. В фильмографии — десятки картин и звездная роль — старшего лейтенанта Скворцова.

Владимир Талашко — не только играет, но и много лет преподает актерство в университете Карпенко-Карого. Накануне его бывшие студентки начали рассказывать, какими методами преподаватель временами учил.

"Он спрашивал — умеет ли кто-то становиться на "мостик", говорил — давайте — я поддержу. И эта страховка, она была не совсем приемлема", — рассказывает актриса Виктория Муштей.

Вика одна из первых начала писать о домогательствах бывшего наставника. За один день таких сообщений в сети — около десяти. У всех похожая история — преподаватель приглашает домой якобы порепетировать и там начинает домогаться.

Такая же история произошла с Ириной Сампан, которая даже не была студенткой у Талашко. Она — журналистка, приехала брать у него интервью.

"Он начал лезть целоваться, начал руками делать что-то запрещено, лезть под одежду, я сказала: "Нет, я не могу", — говорит она.

Владимир Талашко пока никак публично ситуацию не прокомментировал. От видеоинтервью — отказался. Дал комментарий только по телефону.

"Раздевал-целовал. Такого не было. Ничего кроме приемных экзаменов и консультаций не было, никакого общения интимного не было", — сказал он.

Почему разные девушки, которые порой даже не знакомы между собой, начали его обвинять, преподаватель — не знает.

Руководство университета не верит, что их коллега мог такое делать. А еще, говорят, ни одного сигнала ни от одной из студенток на протяжении обучения не получали.

"Никаких официальных бумаг, никаких заявлений, никаких, даже устных, сообщений никогда не поступало. Даже слухов по поводу такой темы я никогда не слышала", — уверяет проректор по научной работе Галина Миленькая.

"Мы пришли в деканат писать заявление. Написали это заявление, попросили, чтобы нам заменили мастера, потому что не можем с ним работать. Это не одна я. Начали ходить слухи, что он других девушек приглашает домой, предлагает сок в ванну и т.д.", — рассказывает актриса Анастасия Вергелес.

Настя — еще одна из тех, кто сегодня нарушил многолетнюю молчание. Никто из девушек не решался рассказать о том, что с ними произошло. Стыдились и боялись.

Новости Украины: киноактера Владимира Талашко обвинили в домогательствах его бывшие студентки

"Возможно я что-то не так сделала. Так думают часто дети. Они думают, что я возможно виновата в том, что эта история произошла со мной. Очень редко обвиняют авторитетных фигур, которые имеют давление на этих девушек", — говорит психолог Влада Березянская.

В Минкультуры пообещали провести служебное расследование этой ситуации. А пока Владимир Талашко остается преподавателем университета театра и кино Карпенко-Карого.

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