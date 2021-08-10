Секс-скандал вокруг звезды "В бой идут одни старики": что говорят студентки и как отреагировал актер

Секс-скандал вокруг звезды "В бой идут одни старики": что говорят студентки и как отреагировал актер

Появилась информация якобы 75-летний актер домогался своих студенток и абитуриенток.

Миллионы людей выросли на его фильме "В бой идут одни старики", где он сыграл романтического, но серьезного Сергея Скворцова. Сейчас — он преподаватель в университете театра и кино имени Карпенко Карого. Сейчас Владимир Талашко оказался в центре скандала. Якобы 75-летний актер домогался своих студенток и абитуриенток. О нескольких случаях харассмента на своей странице в Facebook написал сценарист Богдан Панкрухин.

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Украинский актер и режиссер, народный артист Владимир Талашко еще и преподаватель Киевского университета театра и кино имени Карпенко-Карого. Именно 75-летний актер отбирал будущих актеров и актрис. Впрочем, на известного и уважаемого артиста начали одна за другой сыпаться жалобы от его студенток и абитуриенток о домогательствах.

Богдан Панкрухин — молодой сценарист. Именно ему рассказали свои истории девушки. Именно с его сообщению история набрала обороты. По словам девушек, начиналось с того, что Талашко предлагал помощь. Якобы звал домой на дополнительные занятия или подготовить к поступлению, однако все шло не по плану.

Ирина — не актриса, а журналистка. Она три года назад брала у автора интервью, а потом Талашко пообещал настоящий эксклюзив — фотографии со съемок с Леонидом Быковым. Впрочем, ехать надо было к нему домой. Фотографии действительно показал, даже угостил алкоголем, включил спокойную музыку. "В какой-то момент он подсел ко мне на кресло. Начал меня гладить, начал меня обнимать, сунуть руки под одежду. Я сразу выбежала, закрыла дверь", — вспоминает она.

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В Сети женщины массово рассказывают свои истории: "С моей подругой это произошло. Он фотографировал ее с обнаженной грудью", "Я и девочка, которой он опускал брители. Щупал меня за талию и сказал:" Твои родители же хотят, чтобы ты стала телеведущей ".

Однако, есть немало и тех, кто встает на защиту Владимира Талашко. Они говорят, что это просто травля. Актер на такое просто не способен. Ведущая Анжелика Рудницкая написала: "Мы столько фронтовых дорог объехали. В нашей команде столько девушек. Почему травлю начали именно сейчас? Меня тоже травили. И я знаю, как фабрикуют ложь".

Публичного заявления Владимир Талашко не делал, однако в комментарии ТСН телефону все отрицает. "Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было".

В университете Карпенко-Карого на запрос "Завтрака" отписали, что никаких официальных обращений не получали. Никто никогда на Талашко не жаловался. Между тем в Министерстве культуры официально заявили, что инициируют служебное расследование.

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