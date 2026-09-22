Секс в центре Одессы на глазах у прохожих: дело получило неожиданное продолжение

Пара в Одессе занялась сексом прямо на улице. Фото иллюстративное / © ТСН.ua

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В Одессе женщину оштрафовали на 119 грн за секс в центре города. Ранее суд наказал и её партнёра.

Об этом говорится в постановлении Приморского районного суда г. Одессы.

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Мужчина и женщина занялись сексом в центре Одессы

Как установил суд на основании административных материалов полиции, инцидент произошёл 7 июня 2026 года в центре Одессы. Находясь на улице Малой Арнаутской, местная жительница вступила в половой акт с мужчиной непосредственно в общественном месте.

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Правоохранители квалифицировали эти действия как мелкое хулиганство, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан, и составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении пост. 173 КоАП.

Рассмотрение дела в суде

Судебное заседание состоялось в отсутствие правонарушительницы. Женщину неоднократно уведомляли о дате, времени и месте заседания в установленном законом порядке, однако в суд она не явилась и о причинах неявки не сообщила.

Изучив имеющиеся доказательства — протокол об административном правонарушении (с которым женщина согласилась при составлении), отчеты сотрудников полиции, справку о личности и видеозаписи с места происшествия — суд пришел к выводу о полной доказанности её вины.

Решение суда

Приморский районный суд г. Одессы постановил:

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Признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство).

Наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 119 гривен (семь необлагаемых минимумов доходов граждан).

Взыскать с правонарушительницы в пользу государства судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.

Постановление может быть обжаловано в Одесском апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения.

Ранее мужчину оштрафовали за секс в центре Одессы.

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