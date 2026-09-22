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Секс в центре Одессы на глазах у прохожих: дело получило неожиданное продолжение
В Одессе суд оштрафовал мужчину и женщину, которые занялись сексом прямо в центре города.
В Одессе женщину оштрафовали на 119 грн за секс в центре города. Ранее суд наказал и её партнёра.
Об этом говорится в постановлении Приморского районного суда г. Одессы.
Мужчина и женщина занялись сексом в центре Одессы
Как установил суд на основании административных материалов полиции, инцидент произошёл 7 июня 2026 года в центре Одессы. Находясь на улице Малой Арнаутской, местная жительница вступила в половой акт с мужчиной непосредственно в общественном месте.
Правоохранители квалифицировали эти действия как мелкое хулиганство, нарушающее общественный порядок и спокойствие граждан, и составили в отношении женщины протокол об административном правонарушении пост. 173 КоАП.
Рассмотрение дела в суде
Судебное заседание состоялось в отсутствие правонарушительницы. Женщину неоднократно уведомляли о дате, времени и месте заседания в установленном законом порядке, однако в суд она не явилась и о причинах неявки не сообщила.
Изучив имеющиеся доказательства — протокол об административном правонарушении (с которым женщина согласилась при составлении), отчеты сотрудников полиции, справку о личности и видеозаписи с места происшествия — суд пришел к выводу о полной доказанности её вины.
Решение суда
Приморский районный суд г. Одессы постановил:
Признать женщину виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 173 КоАП (мелкое хулиганство).
Наложить на нее административное взыскание в виде штрафа в размере 119 гривен (семь необлагаемых минимумов доходов граждан).
Взыскать с правонарушительницы в пользу государства судебный сбор в размере 665 гривен 60 копеек.
Постановление может быть обжаловано в Одесском апелляционном суде в течение десяти дней со дня его вынесения.
Ранее мужчину оштрафовали за секс в центре Одессы.