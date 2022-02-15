Секстремистка FEMEN устроила голый протест у посольства США в Киеве: фото, видео

Активистка протестовала против паникерской политики США.

Секстремистка FEMEN провела во вторник, 15 февраля, протест у посольства США в Киеве, чтобы высмеять паникерскую политику Соединенных Штатов, приведшую к цепной реакции закрытия посольств и эвакуации персонала.

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Страна, из которой бегут, обречена оставаться с врагом наедине, заявили в FEMEN. Организация обратилась в международную общественность со слоганом "Don't be a pussy!" (Не будьте трусами!)

Во время протеста секстремистка демонстрировала, вероятно, пистолет и вылезала на мраморную таблицу перед дипломатическим учреждением с надписью "Посольство Соединенных Штатов Америки". Активистка была одета в военную амуницию: берцы, наколенники, шапку с тактическими очками. Имела также напоясную сумку и дорожный чемодан, поверх которого была надета плитоноска. На руке женщины была надпись "FEMEN", а на груди – слоган "Don't be a pussy!"

FEMEN устроили обнаженный протест у посольства США в Киеве

Напомним, 14 февраля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за угрозы вероятного нападения РФ Соединенные Штаты временно перемещают свое посольство в Украине из Киева во Львов.

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