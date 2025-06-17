"Секунда - и я под завалами": жители Одессы рассказали о жуткой атаке России

Последствия атаки на Одессу / © ТСН

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Россияне атаковали исторический центр Одессы. Российские террористы ударили по жилым домам, инклюзивному центру для детей, детскому саду и церкви. Тело погибшей женщины извлекли из-под завалов, еще 17 человек получили травмы различной степени тяжести. Традиционно враг бил на рассвете, когда люди спали и не успевали выбегать в укрытия.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

Около четырех утра исторический центр Одессы содрогнулся от мощных ударов. Несмотря на то, что большую часть «Шахедов» Силы обороны уничтожили еще над морем, несколько дронов прорвались к побережью и атаковали гражданскую инфраструктуру. Люди просыпались от взрывов, пытались выбежать на улицу, зато сразу оказывались под завалами, вспоминает пострадавший.

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«Под кровать сел, накрылся и прямое попадание сверху. Секунда — и я под завалами: под досками под камнями. Слышал, девочка жила с бабушкой, начали кричать меня звать я пытался попасть в коридор, но уже все было в огне. Я пытался потушить, спасти, но у меня не получилось. Я успел схватиться за окно, за кабеля повиснуть и прыгнул вниз, побежал по стеклу», — сказал Александр Паламарчук.

Александр Паламарчук. / © ТСН

Через несколько часов под завалами нашли мертвой его 60-летнюю соседку. Люди с ужасом вспоминают как все вокруг горело и падало, и как пытались спасать друг друга.

Спасатели выводили изнутри горящих зданий людей, доставали испуганных животных. С пострадавшими работали психологи.

В специально созданном штабе пострадавшим помогают оформить документы на денежную компенсацию. Проблему с жильем власти обещают решить.

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«Если пострадала очень сильно квартира, из городского бюджета мы предоставляем деньги на аренду жилья до одного года, пока мы все это будем приводить в порядок жители имеют возможность жить в квартирах которую они будут арендовать», — говорит глава Приморской администрации Марат Королев.



Россияне ударили также и по инклюзивно-ресурсному центру для детей. Прямой удар «Шахеда» в крышу и второй этаж. Ночью здесь был охранник, он чудом выжил.

Как только оперативные службы обследовали пострадавшие объекты, прибыла тяжелая техника и коммунальщики. Они оперативно убрали обломки с улиц и помогли закрыть окна пленкой и щитами. Количество поврежденного в городе жилья еще считают.

Напомним, ночью РФ осуществила массированную атаку по Украине. В частности, враг вколотил по Киеву, Одессе и Запорожью.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОДЕСИТЫ рассказали об ужасе пережитого ночью из-за АТАКИ ШАХЕДОВ



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