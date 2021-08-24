Секундная точность вылета "Мрии" и кому же вручила цветы девочка в образе Украины: закулисье торжества

Секундная точность вылета "Мрии" и кому же вручила цветы девочка в образе Украины: закулисье торжества

Зрители на Крещатике признаются, что занимали места еще с шести утра, но не жалеют затраченного времени — это стоило увидеть.

Самый важный праздник страны сегодня отмечают во всех больших и маленьких городах. И сегодня введен еще один праздник — День государственности. Его будут отмечать в день Крещения Киевской Руси-Украины. О введении президент Зеленский объявил во время военного парада.

Об этом говорится в ТСН

Десятки иностранных делегаций, тысячи украинский на холмах. Под национальный гимн и залпы орудий поднимают национальный флаг. Сначала он запутывается, кажется вот-вот свернется полностью, но на последних словах: "И покажем, что мы братья казацкого рода", наконец разворачивается и развевается над Майданом.

Президент Зеленский прямо на трибуне подписывает указ о праздновании дня государственности Украины.

«Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности, в день Крещения Руси-Украины и обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ», — заявил президент.

Говорит о всех народах, живущие в Украине, и о важности каждого региона. «Регионы Украины подарили нам выдающихся людей — первый президент с Ровенщины, второй — с Черниговщины, третий — с Сумщины, из Донецкой области — Леонид Быков и Сергей Бубка», — звучит от Зеленского.

С шутки смеются Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Хотя пятого президента Зеленский тоже не вспомнил.

Этот праздник был бы невозможен без военных, которые сейчас защищают наши восточные границы. Погибших в войне с Россией чествуют минутой молчания. И первые награды на торжествах получают семьи погибших военнослужащих — это звания героев. Несколько творческих украинцев — звание народных и заслуженных. Особенно тепло на Майдане встречают большого друга Украины — Вахтанга Кикабидзе — ему Зеленский вручает орден.

«У меня много наград, но эта самая важная, поскольку от Украины. У нас, в Украине и Грузии общая проблема, но мы выстоим», — уверяет Вахтанга Кикабидзе.

Тысячи людей на Майдане следят за девочкой, которая в спектакле будто проходит через все эпохи украинской истории и в конце концов появляется на Майдане, пробегает под флагом Украины и дарит букетик цветов военному. У сотен людей слезы на глазах.

ТСН узнала — это Есения Селезнева, победительница многих песенных конкурсов поздравляет Владимира Федченко, который еще 2 месяца назад возглавлял танковую бригаду. Именно этот подполковник фактически открывает парад, сегодня он ведет ветеранский расчет. В этом году именно ветераны войны открывают парад. Их ряды возможно не такие ровные, а шаги не такие четкие - эти мужчины за последние 7 лет отразили не одну атаку врага, получили ранения и они имеют честь идти первыми.

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Сегодня на параде прошло около 5000 военнослужащих. Разделения на мужские и женские расчеты не было, но все же одна чисто девчачья "коробочка "маршировала. Это курсантки национального университета Шевченко. На каблуках, о которых столько было споров, прошли хорошо и четко.

Десятки единиц новейшего вооружения, новые автомобили украинской разработки, новые ракетные комплексы, новый Оплот и модернизированные "Булат".

Впервые за все годы независимости в небе столько летательных аппаратов — почти сотня. Чтобы пролететь слаженно над Крещатиком, пилоты тренировались несколько недель. ТСН получила эксклюзивные кадры с борта самого большого и мощного самолета в мире — знаменитой "Мрии". Командир Дмитрий Антонов и второй пилот Богдан Загорулько буквально до одной секунды и выдерживают интервал.

Зрители на Крещатике признаются, что занимали места еще с шести утра, но не жалеют затраченного времени — это стоило увидеть.

«Невероятно, столько техники! Горда за государство», — говорит зрительница.

На Северном мосту столицы водители не обращают внимания на правила дорожного движения — десятки водителей останавливаются, чтобы посмотреть, снять пролет украинской авиации, полюбоваться на непревзойденную "Мрию".

Сюрприз для этих людей — в конце парада над ними пролетела боевая техника союзнков Украины с НАТО.

И традиционная песня "Украина" Тараса Петриненко в финале.

Как часть торжеств в Киеве военные катера вышли на Днепр. И это первый за историю независимости — парад на воде в столице. Он стартовал после окончания основного действа на Крещатике.

Посмотреть на боевые корабли у речного вокзала собрались тысячи людей. Парад открывали два вертолета с государственным флагом и флагом военно-морских сил. Дальше — рейдом прошлись три военных артиллерийские корабли. Два из них — боевые — Бердянск и Никополь. В 2018 году их обстреляли, а позже захватили русские, во время прохождения Керченским проливом. В ноябре следующего года машины снова стали в строй украинских ВМС.

После них своими сиренами на всю набережную загудели полицейские и спасательные катера. Ближе к концу действо начало напоминать военные учения. Спецназовцы отрабатывали десантирование на берег с вертолета, захват плацдарма береговой линии, а также прыжки с парашютами с последующим приводнением.

Завершали мероприятие гражданские корабли со столичного яхтклуба.

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