Сел пьяным за руль и вдребезги разбил четыре автомобиля: в Киеве произошла масштабная авария с пострадавшими (фото)

Сел пьяным за руль и вдребезги разбил четыре автомобиля: в Киеве произошла масштабная авария с пострадавшими (фото)

Трех человек госпитализировали с травмами.

В Киеве произошла масштабная авария с потерпевшими.

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там протаранил три автомобиля: Honda, Kia и Ford.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 25 ноября.

Трех человек госпитализировали с травмами.

От мощного удара передние части легковушек полностью смяли.

У водителя Hyundai патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Драгер показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови почти в девять раз — 1,78 промилле.

Из-за массовой аварии на дороге образовалась тянучка: движение было затруднено в обоих направлениях.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).

ДТП в Киеве: пьяный водитель выехал на встречную полосу и там протаранил три автомобиля

Напомним, в Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП. Семь автомобилей столкнулись на светофоре из-за гололеда.

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