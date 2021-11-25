Сел пьяным за руль и вдребезги разбил четыре автомобиля: в Киеве произошла масштабная авария с пострадавшими (фото)

Трех человек госпитализировали с травмами.
В Киеве произошла масштабная авария с потерпевшими.
Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, выехал на встречную полосу и там протаранил три автомобиля: Honda, Kia и Ford.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 25 ноября.
Трех человек госпитализировали с травмами.
От мощного удара передние части легковушек полностью смяли.
У водителя Hyundai патрульные заметили явные признаки алкогольного опьянения. Драгер показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови почти в девять раз — 1,78 промилле.
Из-за массовой аварии на дороге образовалась тянучка: движение было затруднено в обоих направлениях.
Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством – 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ – это тысячная доля чего-либо, то есть промилле – это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% – это 10‰).
Напомним, в Печерском районе Киева произошло масштабное ДТП. Семь автомобилей столкнулись на светофоре из-за гололеда.
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