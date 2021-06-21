Села превратились в реки: убытки от подтоплений на Буковине оценили в десятки миллионов гривен

Местные надеются, что компенсации выплачивать государство, а не область.

На Буковине после мощного ливня десяток сел буквально поплыло. Мощный поток вместе с грязью и камнями смывал все на своем пути. Подтоплены дома, огороды, разрушены дороги.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Валерий Кузнецов.

В селе Викна в 30 километрах от Черновцов затоплены огороды до сих пор по колено. А вчера, по словам одного из хозяев, уровень достигал полутора метров. Человек сам чудом сумел спастись, потоком вырвало ворота и вода хлынула во двор. «Это город, был город, затопило, нет ничего. Где-то к груди точно было. Начиналось все с внезапного дождя, пошел дождь, вышел во двор, вижу беда», — говорит Степан Пужняк.

Именно Викна больше всего пострадали от ливня. Подтоплены почти все дворы, особенно те, которые в низине. На нескольких улицах люди до сих пор приходят в себя от стихии, выносят грязь из домов.

Кто будет компенсировать убытки селяне пока не знают. И только показывают кадры, которые накануне отсняли. На них улицы — как горная бурная река, бешеный поток воды, вместе с грязью, ветками и камнями сносит все на своем пути.

Ливень начался внезапно. За считанные минуты вода вышла из потоков и затопил улицы. Сдерживали бурную реку только человеческие заборы. Тай и те с силой вырывал. «Где-то метр двадцать гарантия и очень широкая, метров пять, лило страшное», — говорит свидетель наводнения Дмитрий.

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Чудом говорят местные — никто не пострадал, потому как плыло все. «Вода внезапно зашла, меня два раза бросала на землю, держался, я плавать умею, но очень живо вода подошла», — добавляет Василий.

Василий не сдерживает слез. Воду со двора лишь откачали спасатели, но дом до сих пор заилен. Мебель, техника — все испорчено. 70 домов только в одном селе были подтоплены. «Кури потопились, пшеница около тонни — замочилась», — говорит местная жительница Арина Чеботарь.

Комиссия из сельсовета с самого утра обходит все дворы в Окнах и описывает убытки. «Процентов 90, где было затопление, там фактически продукция пропала полностью», — констатирует глава Викнянского ОТ Иван Ковалюк.

Убытки уже оценивают в десятки миллионов гривен, говорят в областной администрации. Кто будет их выплачивать чиновники пока не знают, надеются на поддержку государства. «Ориентировочно — это цифра несколько десятков миллионов гривен, цифры будут понятны в течение следующих двух дней. Это наверняка не областной бюджет», — говорит первый заместитель председателя Черновицкой ОГА Богдан Ковалюк

Откуда взялся такой стремительный поток воды — точно специалисты не знают. Вероятно, говорят, земля уже просто не может поглощать дожди, которые чуть ли не ежедневно льют на Буковине. «Дожди продолжаются более двух недель, земля переполнена, эта вся вода износилась в нижние точки населенных пунктов», — уверяет руководитель управления по реагированию Виктор Колодривський.

А еще обвиняют селян, которые загромождают специальные рвы, по которым вода должна стекать к реке. Всего от ливней на Буковине пострадало 17 деревень.

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