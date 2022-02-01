Селезень "отправил" вора в тюрьму: в Кировоградской области мужчина три года будет сидеть из-за воровства

Селезня суд вернул его владелице.
В Кировоградской области мужчина три года и один месяц будет сидеть в тюрьме из-за воровства. Он, находясь на испытательном сроке, украл селезня и велосипед.
Об этом идет речь в приговоре Новомиргородского районного суда Кировоградской области, сообщает ТСН.ua.
По данным суда, мужчина 10 декабря 2021 увидел на пастбище группу уток. Он схватил селезня породы "Шипун" и скрылся. Потерпевшая ущерб оценила в 393 грн 75 коп. А уже 17 декабря мужчина украл велосипед, стоявший возле одного из киосков. Владелец "двухколесного" оценил ущерб в 900 грн.
Подозреваемый на суде вину признал и раскаялся. Суд признал мужчину виновным по ч.2 ст.185 УК Украины и приговорил к 1 году лишения свободы. Поскольку вор находился на испытательном сроке из-за кражи, он будет сидеть в тюрьме три года и один месяц. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Как говорится в материалах дела, селезень из-за действий преступника не пострадал, его суд вернул владелице.
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