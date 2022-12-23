Село близ Кривого Рога стало убежищем для беглецов от войны: истории людей ужасают

С четырьмя детьми еще и беременной Екатерина убегала из расстрелянной россиянами Великой Костромки. Другая молодая семья вывезла из разбитого Рубежного бабушку, двух кошек, собаку и рюкзак вещей – один на всех. Сейчас они нашли убежище в Лозоватской общине Криворожского района. Бесплатно живут в домах и ждут, пока все выстрелы стихнут. И в то же время чем могут помогают, ставшим их временным домом селам, говорится в ТСН.

Екатерина в марте с мужем и четырьмя детьми сбежали из разбитой Большой Костромки, по которой более полугода беспощадно били русские. Вспоминает, что свист снарядов вокруг не утихал.

Женщине вскоре рожать, это уже пятый ребенок с мужем. Мечтали, чтобы малыш появился на свет дома, но возвращаться рано. Хотя дом более-менее уцелел, от села мало что осталось. А здесь существенная поддержка. “Дом есть. Нам, Слава Богу, повезло. Хотя и соседей убивало, наш стоит. Нам помогают – надо детям одежду, денег не хватает – вот, пожалуйста. Люди другие стали, если раньше спросишь дороги, никто не скажет, а сейчас еще и проведут”, — говорит переселенка Катарина.

Рядом живут молодые супруги Коробченко, которые тоже скучают по дому, и понимают, что вряд ли скоро вернутся. Когда обстрелы их родного Рубежного в Луганской области стали невыносимыми, в чем были решили бежать. “Кошек и собаку, семью – это почти все, что мы смогли забрать, рюкзак вещей какой-то. Недавно глава Луганской области Сергей Гайдай сказал, что в районе Рубежного, тот район, где мы жили, было 186 прилетов в час. То есть находиться там было просто невозможно”, — рассказывает супруги.

Судьба забросила их в деревню рядом с Кривым Рогом, здесь им бесплатно предоставили дом и даже работу. Александр работает водителем, Анастасия – библиотекарем. Также они каждый день приходят помочь в социальный центр – сортируют гуманитарку, для таких как сами беглецам.

С начала великой войны Лозоватская община приняла более двух тысяч переселенцев. Многие приехали из Херсона, граничащего с Криворожским районом, всем предоставили жилье и помощь.

Открыты для переселенцев и жителей и "Пункты незламности", на Криворожский район таких уже полсотни. Первые дни аварийных отключений света, здесь было многолюдно. Сейчас к блэкаутам адаптировались. В деревне говорят, их пережить легче. К сложной зиме, убеждают, готовы и даже часть переселенцев из общины уже уехала. Несмотря на отсутствие газа, свет вернуться в родные, освобожденные города и села.

Читайте также:

Проектировщик штаб-квартиры для Apple и лондонского стадиона "Уэмбли" взялся за восстановление Харькова

"Пытают людей научно, как в фильмах": французский исследователь ужаснулся свидетельствами украинцев об оккупантах

Из-за ситуации со светом аграрии предупреждают, что цены будут расти