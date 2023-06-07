Село на Полтавщине объединилось вокруг десятков переселенцев и подарило им дом, на который люди уже не надеялись

В селе готовы школу полностью переделать под социальный дом, чтобы люди, которым некуда возвращаться, смогли начать здесь жизнь с нуля.

Около 15 тысяч внутренне перемещенных лиц зарегистрированы только за май. Таким образом, статус ВПО сейчас имеют почти 5 миллионов украинцев. Переселенцы новой волны едут из всех приграничных областей, граничащих с Россией. Больше всего проблема – это жилье. В селе на Полтавщине для тех, кто бежал от войны, переоборудовали школу и вообще готовы переработать ее на социальное жилье, чтобы украинцы, которым некуда возвращаться, могли начать жизнь с нуля, говорится в ТСН.

Кабинет украинского языка и литературы, как и все в школе, превратился в спальни для людей, которые ищут убежища этой войны. Сейчас здесь проживает 18 семей. Некоторые переселились недавно, а некоторые живут здесь больше года.

Семья из сумской Большой Писаревки заселилась только неделю назад. В Белгородской области от них 6 километров и в мае обстрелы стали такой плотности, какой не было даже в первые дни вторжения, говорит Наталья. "22 числа очень страшно было, внук рядом и мы ничего не можем сделать, стали хватать их всех и убегать — 24 февраля не так страшно было", — вспоминает женщина.

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Матвей, которому 20 дней от рождения просыпался от артиллерии. За один день – 22 мая – из Великой Писаревки выехало полсотни жителей. Наталья рассказывает в их семье из дома уехали все женщины и дети – она с дочерью и невесткой и тремя внуками. Мужчины остались дома. Ехали в соседнюю Полтавщину, а где найти жилье не знали. Остановились отдохнуть в кафе и рассказали местные о селе Артелярщина, где переработали школу под жилье для переселенцев.

Переселенцы в село стали приезжать год назад. Их размещали в школе, которая тогда не была приспособлена для проживания. "Все село, у кого, что было, люди сносили все — кровати, одежду, продукты и овощи, все, все, мед, масло... Люди настолько сочувствовали", — рассказывают местные.

Селяне и сейчас несут в школу все, что имеют сами. У Надежды Григорьевны дома три коровы, у Веры Григорьевны – гуси и овощи. "Какое-то мясо, гусей режу, молоко, сыр, сметану, огурцы все все что есть", — рассказывают женщины.

Здесь людей кормят — в столовой работают два школьных повара. За деньги благотворителей школу переделали, и она стала похожа на жилье. Поставили стиральные машины, бойлеры и душевые кабины. Сложнее всего было с отоплением – на втором этаже школы его вообще не было. Здесь заменили все трубы, поставили батареи, обновили котельную. На втором этаже остаются старые деревянные окна, их нужно менять, но пока нет ресурсов. А еще в общем холле не хватает телевизора.

Школа все больше становится похожа на общежитие. Здесь уже нашли приют полсотни украинцев, чьи села или города под оккупацией или на линии фронта. Половина переселенцев — это люди, которые в преклонном возрасте остались в одиночестве, на улице, и без средств к существованию. "Сын умер, а невестка без вести пропала и осталась у меня девочка-сирота", — рассказывает жительница школы.

"У меня родственников никого не осталось, квартиры разбиты, мы теперь никто, мы бомжи", — добавляет ее соседка.

В этом селе готовы школу полностью переделать под социальный дом, чтобы люди, которым некуда возвращаться, смогли начать здесь жизнь с нуля. До войны в учебном заведении училось 12 детей – сейчас старшеклассники ездят в соседнее село, первоклашки на дистанции. Теперь в селе радуются, что благодаря этой школе и убежища людям дали и спасли помещение школы, стоящее пустым, от разрушения. "Нам все время хотелось, чтобы в этом заведении была жизнь", — говорят местные.

Здесь готовы принять еще десяток семей и помогать им. Из этого маленького села за 20 последних лет только выезжали местные. Перед войной здесь оставалось 400 селян, и вдруг за год община увеличилась на полсотни жителей — это новый толчок для развития села. Переселенцы же, у которых полностью разрушены дома, говорят, именно возможность иметь пусть и социальное жилье, дает им надежду наладить свою разрушенную жизнь.

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