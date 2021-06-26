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Село под Киевом после 30-градусной жары засыпало огромным градом (фото, видео)

Село под Киевом после 30-градусной жары засыпало огромным градом (фото, видео)

ТСН

Град начался неожиданно.

Село Бобрицу, которое расположено в Киево-Святошинском районе Киевской области, днем 26 июня засыпало огромным градом.

Об этом ТСН.ua рассказали очевидцы.

По их словам, град начался неожиданно.

"До этого держалась 30-градусная жара. И вдруг с неба посыпался лед. Едва успели спрятаться", — рассказал нам местный житель Павел.

Уже спустя мгновение зеленые газоны и все вокруг было усыпано градом.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Видео природного явления смотрите позже.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киев надвигается опасная погода: какие осадки прогнозируют и сколько они продержатся.

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