Село под Киевом после 30-градусной жары засыпало огромным градом (фото, видео)

Град начался неожиданно.
Село Бобрицу, которое расположено в Киево-Святошинском районе Киевской области, днем 26 июня засыпало огромным градом.
Об этом ТСН.ua рассказали очевидцы.
По их словам, град начался неожиданно.
"До этого держалась 30-градусная жара. И вдруг с неба посыпался лед. Едва успели спрятаться", — рассказал нам местный житель Павел.
Уже спустя мгновение зеленые газоны и все вокруг было усыпано градом.
Видео природного явления смотрите позже.
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