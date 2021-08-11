Село в Черкасской области терроризируют кабаны, которые уничтожают урожай: людям посоветовали вызвать полицию

В поселковом совете местным сначала заявили, что в начале года всех жителей здешнего леса перечислили, и диких кабанов не обнаружили.

Свиной террор. Село Роги в Черкасской атаковали дикие кабаны. Они путешествуют по селу и стадом, и в одиночку. Людям вытоптали огороды: сначала съели клубнику, а сейчас перешли на кукурузу. Рогивчаны пожаловались на обидчиков в поселковый совет. Оттуда им ответили: жывотных еще в начале года перечислили, и кабанов — вообще не обнаружили.

Об этом 11 августа говорится в Сюжеты ТСН.19:30.

Село Рога на Черкасчине. Его атаковали дикие кабаны. Видео свиной стаи демонстрирует Светлана. Ее двор граничит с лесом и кабаны у нее в гостях чуть ли не ежедневно.

"Я сейчас выйду начну прогонять, а они на меня будут бросаться. Я боюсь гонять", — говорит местная жительница.

Соседи не такие пугливые. Каждый гоняет кабанов, как умеет: кто-то кричит, кто-то петардами пугает, кто-то — косой.

Так Нина идет на огород, а там еще под рукой и вилы.

"Это страшно выходить. Выходишь и оглядываешься", — говорит местная жительница.

На огород к ней приходят вместе: то кабаны, то свинья с поросятами.

"Клубнику вытоптали. По пшенице дорогу сделали, топчется по кабачках", — рассказывает местная.

Староста Рогов в борьбе со свиной нашествием, говорит, обращалась, куда только могла. Узнала, чтобы претендовать на компенсацию за овощи, то нужно, чтобы хулиганские действия кабанов зафиксировала полиция.

"И пока приедет полиция, чтобы зафиксировать факт присутствия этого животного на огороде, то оно просто развернется и уйдет", — говорит староста села Роги Марина Лисовец.

Чтобы что-то сделать с таким свинством, местные коллективно обращались и в поселковый совет. Оттуда получили письменное уведомление, что в начале года всех жителей здешнего леса перечислили, и диких кабанов не обнаружили. Возмущенные рогивчаны начали снимать контраргументы. И выкладывать видео на странице села "Роги онлайн"

Председатель районной организации охотников на камеру говорить не захотел, а телефону объяснил, что рогивчаны все неправильно поняли. В общине действительно кабанов нет, а те стада, что вытаптывают людям огороды, то чужие свиньи, которые заходят из соседних охотничьих угодий.

Трое кабанчиков спокойно усаживаются в луже на дороге, ведущей к лесничества. Что за свинство творится в Рогах персонально приехало разъяснить охотничье руководство по области. Там говорят, четыре года назад кабаны умерли от африканской чумы. Сейчас же активно размножаются и восстанавливают свою популяцию.

"Сейчас по всей области такая картина, что приходят свиньи размножаются и занимают территорию. Где раньше их вообще не было", — говорит заведующий сектором охотничьего хозяйства Черкасского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Владимир Рыбалко.

Поэтому, пока кабаны перемещаются, людям советует ждать и терпеть.

"Если город на границе с лесом, надо огородить забором, тогда кабан да не зайдет", — говорит чиновник.

Но кабаны уже сломали это утверждение. Город этой рогивчанки далеко от леса, но и сюда пришел вепрь. Этому кабану здесь даже имя дали — Петр. Потому ведет себя как домашняя свинья— подходит к порогу и не против угоститься из собачьей миски.

В охотничьем хозяйстве обещают впоследствии кабанов переполовинить. Сезон охоты начнут в конце осени. А пока трогать их нельзя. Штраф — 40 000 гривен

Напомним, вблизи Львова стадо диких кабанов стало причиной ДТП на международной трассе.

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