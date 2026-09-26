Село в километре от Беларуси: как там живут люди и не боятся ли они нового наступления (видео)

В селе укрепляют государственную границу / © ТСН

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Приближаться на расстояние менее одного километра к границе с Россией или Беларусью отныне строго запрещено в связи со специальным пограничным режимом, введенным правительством. Кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины и пограничников, никому находиться там нельзя. Однако журналисты ТСН обнаружили село, расположенное непосредственно в этой закрытой километровой зоне у границы с Беларусью, а дом одной из местных жительниц стоит буквально в нескольких метрах от государственной границы.

Что в таком случае делать местным жителям? Собираются ли их отселять, как получить пропуск на собственный огород и как в Беларуси вдоль границы включали ретрансляторы для сопровождения вражеских БПЛА — в материале корреспондентки ТСН Анны Махно.

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«Теперь выкопали ямы и минируют всё вокруг»: воспоминания о вторжении

До начала полномасштабного вторжения по этой дороге ежедневно проходили сотни людей и проезжали десятки автомобилей из Украины в Беларусь и из Беларуси в Украину. Менее чем в километре от государственной границы находится первое приграничное село.

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«У нас очень красивое село! Ведь и мы сами красивые. За границей живет немало наших односельчан, а здесь проживает немало белорусов. Раньше женились, переезжали, ходили друг к другу в гости… А теперь вырыли ямы, укрепляют границу повсюду», — рассказывает местная жительница Оля.

После всего, что произошло в феврале 2022 года, украинцы больше не доверяют своим северным соседям.

«Я считал только количество самолетов, которые летели бомбить Украину с территории Беларуси», — вспоминает о первых днях полномасштабной войны староста села Михаил.

Он оказался едва ли не единственным, кто остался в опустевшем населённом пункте в феврале-марте. Большинство жителей были вынуждены временно эвакуироваться в близлежащие леса.

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«Люди в основном все уехали в лес. Этому нас научил ещё 1943 год, во время Второй мировой войны», — добавляет господин Михаил.

В лесу люди грелись у костров и рыли временные землянки. Впоследствии люди постепенно вернулись в свои дома и попытались наладить быт.

«У нас сейчас жить очень хорошо по сравнению с теми местами, где всё разбомбили и где люди остались без крова. Поэтому теперь грех прогневать Бога», — делится продавщица местного магазина Мария.

Особый режим: кому требуются разрешения

Хотя Россия в настоящее время не располагает значительными ударными группировками непосредственно на белорусской границе, пограничники призывают не терять бдительности.

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«В любой момент, если у России появятся какие-либо свободные подразделения, они могут оказаться на территории этой страны», — предупреждает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Именно из соображений безопасности правительство ввело специальный пограничный режим вдоль государственной границы с РФ и РБ.

«Законодатель устанавливает полный запрет на пребывание лиц на этой территории, если они не связаны с охраной государственной границы или обеспечением её неприкосновенности», — поясняет пресс-секретарь 9-го пограничного отряда имени Сечевых Стрельцов Юрий Шахрайчук.

Однако для населенных пунктов, расположенных в этой зоне, сделано исключение — людей принудительно не выселяют. Местным жителям будут выдавать специальные пропуска-разрешения. Для посторонних лиц или журналистов въезд сюда возможен исключительно по предварительному согласованию с ГПСУ.

Более того, даже местным жителям запрещено без уважительной причины выходить за пределы села.

«Вот у нас есть огород далеко там, где река. Там зарыт наш украинский столб, а через реку — уже белорусская граница. До их огородов там всего 15–20 метров», — говорит Мария.

Для проведения сельскохозяйственных работ на таких участках владельцам необходимо подать заявление и документы в орган охраны государственной границы.

«Если у неё там есть земельный участок, в орган охраны государственной границы, помимо заявления, подаётся копия документов, подтверждающих право собственности или пользования этим участком», — поясняет Юрий Шахрайчук.

За ягодами и грибами местные жители теперь ездят как минимум в 10 километров от границы, ведь ближайшие лесополосы плотно ограждены и заминированы для предотвращения действий вражеских ДРГ.

Вражеские ретрансляторы в Беларуси и дом в двух шагах от границы

Местные жители сознательно поддерживают новые запреты, ведь видят, что с территории Беларуси по-прежнему исходит угроза. В частности, во время недавних атак БПЛА вдоль границы на белорусской стороне включались специальные ретрансляторы.

«Мы усиливали для них сигнал, когда враг атаковал нашу приграничную территорию в направлении пункта пропуска „Ягодин“, а также автомобильную и железнодорожную инфраструктуру», — подтверждает пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

«И ещё как ловко они летают — летают повсюду прямо над самой границей!» — добавляет местная жительница Елена.

Елена живёт вместе с кошками в нескольких метрах от границы. Она периодически видит белорусские патрули прямо из своих окон.

«Сразу за домом проходит наша граница. Наши пограничники каждый день патрулируют эту территорию. Вчера проходили белорусы — если раньше они говорили „Слава Украине“, то сейчас уже молчат», — рассказывает женщина.

Один из её сыновей сейчас с оружием в руках защищает Украину на Запорожском направлении. С родственниками из Беларуси женщина уже несколько лет не поддерживает никаких связей из-за их полной подчиненности российской пропаганде.

«Скажите, в чём мы виноваты, что они нас убивают?! Но им ведь ничего не объяснишь», — заключает Елена, надеясь лишь на скорейшую победу и возвращение сына с фронта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Ад ударов в Киеве! Тайны Трампа и Си! Куда сбежал Кравченко? | ТСН 20:00 25 сентября

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