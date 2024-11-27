Село в Украине стало одним из лучших в мире: как оно выглядит и что там уникального

Урич – одно из лучших туристических сел мира. Такое звание небольшому селу во Львовской области присудила Всемирная туристическая организация ООН. В этом году в конкурсе приняли участие почти три сотни сел из 60 стран мира, и только два украинских попали в список победителей.

Чем уникальный Урич узнавала расскажет корреспондентка ТСН Маричка Кужик.

Урич – тихое горное поселение среди карпатских лесов. За сто километров от Львова. Здесь проживает чуть больше двухсот человек. Но теперь об этом селе знает весь мир. Оно в списке лучших туристических деревень. Это первое такое международное признание для Украины.

Урич стал известен благодаря средневековой крепости Тустань. В 16 веке она контролировала торговые пути через Карпаты и являлась важным таможенным и административным центром. Сегодня от нее остались только скалы. Но благодаря современным технологиям достаточно загрузить специальное приложение – и Тустань "оживет" на экране вашего смартфона.

Крепость Тустань

"Эта крепость построена на естественных скалах. И скалы гармонично были дополнены деревянными стенами. Благодаря сохранившимся на стенах многочисленным следам стало возможным создать графическую реконструкцию", — говорит директор государственного историко-культурного заповедника "Тустань" Андрей Котлярчук.



В музее заповедника Тустань можно примерить рыцарский шлем или с помощью VR-очков "пролететь" над скалами. А еще здесь хранят уникальные деревянные фрагменты крепости, чудом сохранившиеся с тех пор.

"Были найдены на дне цистерн, выдолбленные в сплошном камне. Благодаря тому, что не было доступа кислорода, они туда падали в момент разрушения крепости. Потому что обычно дерево в земле не сохраняется", — добавляет Андрей Котлярчук.

Каждый год под скалами Тустани оживает Средневековье. На фестивалях демонстрируют рыцарские бои, старинные ремесла и угощают подлинными блюдами.

Урич также хранит бойковские традиции. В культурном центре "Дом в Глубоком" можно увидеть, как жили местные жители более века назад. В аутентичном бойковском доме собраны вещи и старинная печь, где готовили еду и спали.

Развитие села стало возможным благодаря восстановленной инфраструктуре, говорит глава ОТГ. Еще семь лет назад сюда почти нельзя было добраться. Теперь есть дорога, поэтому Тустань посещает около 200 тысяч человек каждый год. Заповедник стал рабочим местом для местных жителей и соседних сел. И это тоже один из критериев, по которому оценивали.

Бойковская изба

В этом году на участие в конкурсе подали заявки около 300 сел из 60 стран мира. Среди победителей два украинских: Урич на Львовщине и Ворохта на Прикарпатье. Эксперты оценивали села по нескольким критериям, в частности, сохранение истории и традиций, устойчивое развитие, поддержка экономики.

Теперь Урич – пример, как сохранять наследие и развивать туризм. В планах — подача заявки в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ведь здесь доказали – даже самые маленькие локации могут стать большими на туристической карте мира.

Урыч на Львовщине признали одним из лучших туристических сел мира

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