Сельская драма на Житомирщине: учитель ножом убил бывшего ученика, другого – сильно ранил

К 23-летнему педагогу юноши поехали выяснять отношения, потому что якобы тот ухаживал за одиннадцатиклассницей.

Трагедия в Житомирской области – учитель лицея убил 17-летнего парня, еще одного, 18-летнего, ранил. Юноши были двоюродными братьями, и раньше у него учились. К педагогу же поехали выяснять отношения, потому что якобы тот ухаживал за одиннадцатиклассницей.

Подробности драмы – в сюжете ТСН.

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Возле магазина в селе Луковец Житормирской области видны цветы. Именно здесь погиб 17-летний парень, его 18-летний брат получил тяжелые ранения. Этим закончились разборки с их бывшим учителем.

Директор лицея Вадим Новицкий хорошо знает всех троих. 23-летний учитель физкультуры Сергей Васильевич – бывший ученик этой школы. По словам директора, молодой педагог преподает здесь уже 2 года, и без всяких замечаний

"Со стороны родителей или учеников никаких сигналов, даже малейших о том, что он какой-то неадекватный, или он себя бестактно ведет с учениками, не было абсолютно", — уверяет директор.

17-летний Ярослав и 18-летний Виталий – двоюродные братья. Этот лицей они окончили в прошлом году, учились в одном классе. Сергей Васильевич преподавал и у них.

Разворачиваться конфликт, говорят в полиции, начал еще днем. Учитель рассказал следователям, что юноши позвонили ему с угрозами из-за ученицы его лицея. Закинули педагогу ухаживание за ней. Но сама девушка это опровергает

"Никаких намеков на какие-то отношения — в том, в чем обвиняли его ребята не было. Это по ее словам", — говорит спикер Нацполиции Житомирщины Виктория Дубовик.

"Я имел разговор с матерью этой ученицы. Она категорически отрицает любую причастность своего ребенка к этому делу", — добавляет директор лицея.

А через несколько часов после звонков бывшие ученики приехали к педагогу домой

Мать учителя, которая в тот момент возилась по хозяйству, говорит: не может до сих пор прийти в себя. Ее муж, Василий – с загипсованной рукой. Мужчина держится за сердце, вспоминая случившееся. Рассказал ТСН, что юноши напали на него с сыном

У учителя же, говорит мать, у кармана был нож, каким он прежде возился по хозяйству.

Зато у матери раненого юноши своя версия. Говорит, братья праздновали 18-летие ее сына, признают, что пили алкоголь. Но утверждает, что именно учитель позвал их домой, где произошел конфликт.

"Говорит, где вы там? Я вас жду. А эти выпившие добираются туда. Они не успели из машины выйти, как он их положил и отец и сын", — утверждает мать раненого парня.

Состояние раненого парня медики стабилизировали. Рассказывать, что произошло, он не хочет. Учителя задержала полиция.

"Он показал нож, начал сразу давать все объяснения по его словам, он таким образом защищался", – рассказывают в полиции.

Все это еще должны изучить следователи. В то же время мужчину поместили под стражу. Ему грозит пожизненное заключение. Раненого парня перевели из реанимации в хирургию, его двоюродного брата уже похоронили.

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Сельская драма! Во время разборок учитель ножом убил бывшего ученика, другого – сильно ранил!